Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz ile Sakarya, Antalya'nın iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, K. Maraş, Erzincan ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 16°C, 23°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 15°C, 26°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 19°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu, bölgenin doğusu ile yarın iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Antalya2nın iç kesimleri, Hatay kıyıları ile Osmaniye ve K. Maraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 22°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla iç kesimleri çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla iç kesimleri çok bulutlu ve kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile zamanla Çankırı ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 24°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu
KONYA 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 20°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 23°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 10°C, 22°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 19°C, 25°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin, yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
AMASYA 14°C, 27°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 20°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
KARS 8°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
MALATYA 14°C, 31°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu
VAN 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla batısının yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra G. Antep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Son Dakika › Yaşam › Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor - Son Dakika