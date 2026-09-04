Burcu Kösem: Bağışların nerelerde kullanıldığını bağışçılarımızla paylaşıyoruz - Son Dakika
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Burcu Kösem: Bağışların nerelerde kullanıldığını bağışçılarımızla paylaşıyoruz

Burcu Kösem: Bağışların nerelerde kullanıldığını bağışçılarımızla paylaşıyoruz
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Türk Kızılay İstanbul İl Başkanı Burcu Kösem Haberler.com'da Kızılay’ın yardım faaliyetleri, gönüllülük çalışmaları ve afet yönetimindeki rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu. İyiliğin yalnızca yardım etmekten ibaret olmadığını belirten Kösem, Kızılay’ın afet öncesi risk yönetiminden kan ihtiyacına, ilk yardım eğitimlerinden ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklere kadar sahadaki çalışmalarını anlattı.

Türk Kızılay İstanbul İl Başkanı Burcu Kösem, Kızılay’ın sahadaki faaliyetlerinden gönüllülük çalışmalarına kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Nur Ertürk’ün sunduğu “Nur Ertürk ile Hayatın İçinden” programına konuk olan Kösem, iyiliğin sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini vurgularken, Kızılay’ın yalnızca afet dönemlerinde değil, afet öncesinde de aktif rol üstlendiğini belirtti.

“KIZILAY, MERHAMETİN KURUMSALLAŞMIŞ HALİDİR”

Kızılay’ın çalışmalarının temelinde iyilik ve dayanışmanın bulunduğunu ifade eden Kösem, “Kızılay, merhametin kurumsallaşmış halidir” dedi. Sahada yapılan iyiliklerin sistemli ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürüldüğünü belirten Kösem, doğru koordinasyonla çok daha büyük işler yapılabileceğini söyledi.

“İYİLİK ASLINDA EMNİYET KEMERİDİR”

İyilik yapmanın yalnızca karşı tarafa değil, iyiliği yapan kişiye de katkı sağladığını belirten Kösem, “İyilik aslında emniyet kemeridir; başkasına iyilik yapınca kendinizi de korursunuz” ifadelerini kullandı. Engellerin insanların iyilik yapmasına engel olmaması gerektiğini söyleyen Kösem, doğru koordinasyon sağlandığında imkanların genişlediğini vurguladı.

Burcu Kösem: Bağışların nerelerde kullanıldığını bağışçılarımızla paylaşıyoruz

KIZILAY SADECE AFETTE DEĞİL, ÖNCESİNDE DE SAHADA

Kızılay’ın afet anındaki çalışmalarının yanı sıra afet öncesi hazırlıklara da odaklandığını belirten Kösem, “Kızılay sadece afette değil, afet öncesi risk yönetiminde de var” dedi. Okullarda ilk yardım, afet farkındalık ve afet risk azaltım eğitimleri verdiklerini aktaran Kösem, toplumun afetlere karşı bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

“KAN ARTIK ACİL DEĞİL, SÜREKLİ BİR İHTİYAÇ”

Kan bağışının önemine de değinen Kösem, kan ihtiyacının yalnızca acil durumlarda hatırlanmaması gerektiğini belirtti. Kösem, “Kan artık acil değil, sürekli bir ihtiyaç olarak görülmeye başlandı” ifadelerini kullandı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE “SIFIR VE ETİKETLİ” ÜRÜN DESTEĞİ

Kızılay butiklerinde ihtiyaç sahiplerine yönelik uygulamalardan da söz eden Kösem, bu merkezlerde sıfır ve etiketli ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi. Kızılay ekiplerinin yardım ulaştırırken yalnızca maddi ihtiyaçlara odaklanmadığını belirten Kösem, “Kapıyı çaldığımızda sadece aş değil, ruhlarına da aş oluyoruz” dedi.

“BİZ ASLINDA O ÇOCUĞUN KALBİNE DOKUNMUŞUZ”

Sahadaki çalışmalar sırasında yaşanan duygusal anları da anlatan Kösem, yaptıkları yardımların insanlar üzerindeki etkisine dikkat çekti. Kösem, “Biz aslında o çocuğun kalbine dokunmuşuz” ifadelerini kullandı. Kızılay çalışmalarının zaman zaman kendisini de duygusal olarak etkilediğini belirten Kösem, “Arabaya bindikten sonra gece yarısına kadar ağladığım oldu” diyerek sahada yaşadığı zorlu anlardan birini paylaştı.

GÖNÜLLÜLÜK ÇAĞRISI

Kızılay gönüllülüğünün yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Kösem, Gönüllü Ol platformuna kayıt yaptıran vatandaşların Kızılay gönüllüsü olabildiğini söyledi. “Bu iyilik halkasından ayrılmayın; iyilik elden ele büyümeli” diyen Kösem, toplumsal dayanışmanın gönüllülerin katkısıyla güçlendiğini ifade etti.

“BAĞIŞLARIN NERELERDE KULLANILDIĞINI PAYLAŞIYORUZ”

Bağışların kullanımına ilişkin de açıklamalarda bulunan Kösem, bağışçıların süreç hakkında bilgilendirildiğini belirterek, “Bağışların nerelerde kullanıldığını bağışçılarımızla paylaşıyoruz” dedi. Kızılay bünyesindeki yönetici ve gönüllü ekiplerin çalışma koşullarına da değinen Kösem, başkanların ve gönüllü ekiplerin maaş ya da huzur hakkı almadığını ifade etti.

Burcu Kösem, İstanbul, Kızılay, Son Dakika

Son Dakika Kızılay Burcu Kösem: Bağışların nerelerde kullanıldığını bağışçılarımızla paylaşıyoruz - Son Dakika

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