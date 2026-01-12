Aldatıldığını iddia etti, kurşun yağdırdı! Son paylaşımı ortaya çıktı: Kurt darlandı

Kadına şiddet bitmek bilmiyor. Son olayın adresi Bursa oldu.Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Yıldız'ı tabancayla göğsünden ve karnından vurarak ağır yaraladı. Aldatma iddiasında bulunan Yıldız olay öncesi,"Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı" yazdığı ortaya çıktı.

TARTIŞTIĞI EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın üst katındaki dairede meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları belirtilen Ahmet Yıldız ile Tuğçe Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Yıldız üzerindeki tabancayla eşine ateş açtı. Tuğçe Yıldız, göğsüne ve karnına isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuğçe Yıldız, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve ameliyata edilen 1 çocuk annesi Yıldız'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ALDATILDIĞINI İDDİA ETTİ

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Ahmet Yıldız'ın ifadesinde, eşini, kendisini birçok kez aldattığı için vurduğunu öne sürdüğü bildirildi.

SON PAYLAŞIMI: KURT DARLANDI

Yıldız'ın ayrıca olaydan önce sanal medya hesabından, "Bilip, bilmeden üzdüğüm kim varsa kusura bakmasın. Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı" paylaşımı yaptığı görüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.