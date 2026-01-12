Aldatıldığını iddia etti, kurşun yağdırdı! Son paylaşımı ortaya çıktı: Kurt darlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aldatıldığını iddia etti, kurşun yağdırdı! Son paylaşımı ortaya çıktı: Kurt darlandı

Aldatıldığını iddia etti, kurşun yağdırdı! Son paylaşımı ortaya çıktı: Kurt darlandı
12.01.2026 11:30  Güncelleme: 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, boşanma aşamasındaki 21 yaşındaki eşi Tuğçe Yıldız'ı tabancayla göğsünden ve karnından vurarak ağır yaralayan Ahmet Yıldız'ın olay öncesi sanal medya hesabında mesaj paylaştığı ortaya çıktı. Yıldız'ın mesajında, ''Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı'' yazdığı görüldü. Olayın ardından teslim olan Ahmet Yıldız'ın ifadesinde, eşini, kendisini birçok kez aldattığı için vurduğunu öne sürdü.

Kadına şiddet bitmek bilmiyor. Son olayın adresi Bursa oldu.Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Yıldız'ı tabancayla göğsünden ve karnından vurarak ağır yaraladı. Aldatma iddiasında bulunan Yıldız olay öncesi,"Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı" yazdığı ortaya çıktı.

TARTIŞTIĞI EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın üst katındaki dairede meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları belirtilen Ahmet Yıldız ile Tuğçe Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Yıldız üzerindeki tabancayla eşine ateş açtı. Tuğçe Yıldız, göğsüne ve karnına isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuğçe Yıldız, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve ameliyata edilen 1 çocuk annesi Yıldız'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Aldatıldığını iddia etti, kurşun yağdırdı! Son paylaşımı ortaya çıktı: Kurt darlandı

ALDATILDIĞINI İDDİA ETTİ

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Ahmet Yıldız'ın ifadesinde, eşini, kendisini birçok kez aldattığı için vurduğunu öne sürdüğü bildirildi.

SON PAYLAŞIMI: KURT DARLANDI

Yıldız'ın ayrıca olaydan önce sanal medya hesabından, "Bilip, bilmeden üzdüğüm kim varsa kusura bakmasın. Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı" paylaşımı yaptığı görüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Aldatıldığını iddia etti, kurşun yağdırdı! Son paylaşımı ortaya çıktı: Kurt darlandı
Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Güncel, Medya, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aldatıldığını iddia etti, kurşun yağdırdı! Son paylaşımı ortaya çıktı: Kurt darlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay’ı mağlup etti Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay'ı mağlup etti
İşte Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta kura çekilecek iller İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta kura çekilecek iller
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü Tezgahın en ucuzu Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
Fildişi Sahili Afrika Kupası’na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu Fildişi Sahili Afrika Kupası'na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kar alarmı Uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar alarmı! Uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek

11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:43
Mevkiler bile belli Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray’a iki isim önerdi
Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:20
Görüntü Türkiye’den Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
09:45
İran’da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 12:17:11. #7.11#
SON DAKİKA: Aldatıldığını iddia etti, kurşun yağdırdı! Son paylaşımı ortaya çıktı: Kurt darlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.