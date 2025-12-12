Hukuk öğrencisi genç kızdan "TOKİ" vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum - Son Dakika
Hukuk öğrencisi genç kızdan "TOKİ" vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum

12.12.2025 10:23
Hukuk öğrencisi genç kızdan "TOKİ" vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum
Bursa'da 20 yaşındaki hukuk öğrencisi E.A., sahte TOKİ sitesiyle vatandaşları dolandırıp mağdurlarla dalga geçerek "Onlar ev sahibi olmak için başvuru yapıyor, ben onların parasıyla ev sahibi oluyorum" şeklinde konuşunca devreye giren siber polis, genç kızı 10 günlük takip sonrası operasyonla kıskıvrak yakaladı. Olayla ilgili 53 kişi resmi müracaatta bulundu.

Bursa'da hukuk fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan E.A., internet üzerinden sahte bir TOKİ başvuru sitesi oluşturdu.

BAZI VATNDAŞLARI 2 KEZ DOLANDIRDI

Ev sahibi olacağını düşünen çok sayıda vatandaş, başvurularının geçersiz olduğunu anlayınca sitede verilen numarayı aradı. E.A., mağdurları bu kez de "Başvurunuz askıya alındı, açıklama yapmadığınız için yeniden ödeme gerekiyor" diyerek ikinci kez dolandırdı. Dolandırıldığını fark eden vatandaşlar tekrar aradığında ise genç kadının, "Gidin polise şikayet edin, benim uykum geldi, uyku saatim" diyerek telefonu kapattığı belirlendi.

HEM DOLANDIRDI HEM DALGA GEÇTİ

Şikayetler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Telegram üzerinden oluşturduğu link aracılığıyla mağdurlara ulaştığını tespit etti. Yaklaşık 10 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla E.A. gözaltına alındı. Şüphelinin, bir arkadaşıyla yaptığı konuşmada "Onlar ev almak için başvuru yapıyor, biz onların parasıyla ev sahibi olacağız" dediği ortaya çıktı.

Hukuk öğrencisi genç kızdan 'TOKİ' vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.A.'nın bağlantılı olduğu kişilerin de soruşturulduğu öğrenildi.

53 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU, POLİS DİĞER MAĞDURLARA ÇAĞRI YAPTI

Olayla ilgili şu ana kadar 53 kişinin resmi müracaatta bulunduğu bildirilirken, bugüne kadar başvurmayan mağdurların da siber polisine başvurması istendi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yol yolcu yol yolcu :
    şimdi koğuş arkadaşlarınla dalga geçersin 40 0 Yanıtla
  • Murat Çil Murat Çil:
    vay be daha bunun sıçtı pok klozetten aşağıya inmedi de milleti nasıl dolandırdı okusaymış insan gibi profesör olurmuş 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
