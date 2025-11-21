Eczane çalışanına sokak ortasında cinsel saldırı - Son Dakika
Eczane çalışanına sokak ortasında cinsel saldırı

Eczane çalışanına sokak ortasında cinsel saldırı
21.11.2025 11:19
Bursa'da, eczanede çalışan 23 yaşındaki D.Ö. isimli kadın, hava almak için iş yerinin önüne çıktığı sırada, şüpheli T.K.'nin saldırısına uğradı. Şüpheli, kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken, D.Ö.'nün çığlıklarını duyan eczanedeki arkadaşı, yardımına koştu. 10 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli T.K., tutuklandı.

Yıldırım ilçesindeki bir eczanede çalışan D.Ö., sabah 10.00'da hava almak için kapının önüne çıktığı sırada şüpheli T.K.'nin saldırısına uğradı.

KIYAFETLERİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Şüpheli, kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken, D.Ö.'nün yardım çığlıklarına eczanedeki çalışma arkadaşı koştu. Yere düşen D.Ö., arkadaşının müdahalesiyle şüpheliden kurtuldu. O anlar, eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde eczanenin önünde duran D.Ö., cep telefonuyla ilgilendiği sırada, yanına yaklaşan T.K.'nin üstüne atlayıp beline sarıldığı, yere düşen kadının üstündeki kıyafetleri çıkarmaya çalıştığı görüldü. Şüphelinin arkadaşı H.K. (26) de kadının yanına gelirken, D.Ö.'nün yardım çığlıklarını duyan çalışma arkadaşının, ne olduğunu anlamak için önce camdan baktığı, ardından koşarak dışarı çıkıp, kadını, saldırganın elinden kurtardığı anlar, görüntüye yansıdı. Olayın şokunu yaşayan kadının, "Sigara içiyordum, geldi üstüme atladı" dediği de duyuldu.

KAÇAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bölgeden koşarak uzaklaşan T.K. ile yanındaki H.K. isimli şüpheliler, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu öğrenilen ve 10 ayrı suçtan kaydı bulunan T.K. isimli şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. 9 ayrı suçtan kaydı olan H.K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

