Bursa'da su kuyusunu temizleyen baba ve oğlu metan gazından etkilendi

25.01.2026 20:17
Bursa'nın Mudanya ilçesinin tarihi Kumyaka Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda bulunan su kuyusunu temizlemek için kuyuya giren baba, metan gazından etkilenerek fenalaştı. Babasına yardım etmek isteyen 17 yaşındaki Efe Akpınar da gazdan etkilenerek fenalaşıp kuyuya düştü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Durumu fark eden bağ evinde bulunan aile bireyleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanlığı Mudanya Nokta Ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla baba kuyudan çıkarılarak kurtarıldı.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Kuyudan çıkarılan genç ise, olay yerinde sağlık ekipleri ve UMKE tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Efe Akpınar, Mudanya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili bölgede ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mudanya, Güncel, Bursa, Yaşam, Baba, Son Dakika

