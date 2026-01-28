Bursa'nın Ulaşım Projeleri Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bursa'nın Ulaşım Projeleri Tanıtıldı

28.01.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Bozbey, Bursa'nın ulaşım projelerini ve gelecekteki planları değerlendirdi.

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yılın ilk değerlendirme toplantısını yaptı. Başkan Bozbey programda, kent ulaşımına yönelik sürdürülen ve yapılacak çalışma ile projeleri anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yılın ilk basın değerlendirme toplantısında Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ve BURULAŞ tarafından yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilecek projeleri anlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki toplantıya, Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerin yöneticileri ile basın mensupları katıldı. Bir kentin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmekte en önemli başlıklarından birinin ulaşım olduğunu söyleyen Mustafa Bozbey, 2026 yılında Bursa'da kent içi ulaşımı daha güvenli, daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirecek hizmet ve projeleri hayata geçirmek için çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

'TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI YÜZDE 7 ARTIŞ GÖSTERDİ'

Kentte yaşanan sorunlarla ilgili geçmiş yönetimlere eleştiride bulunan Mustafa Bozbey, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 verilerine göre, Bursa genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 300 bini aşmış durumda. Son bir yılda bu sayı yüzde 7 artış göstermiştir. Bu tablo, kentleşme anlayışındaki eksikliklerin de sonucunu ortaya koyuyor. Konutların, alışveriş merkezlerinin, eğitim ve sağlık alanlarının, spor tesislerinin ve sosyal donatıların plan bütünlüğü içinde ele alınmaması, Bursa'mızı bugün taşıyamadığı bir yükle karşı karşıya bırakmıştır. Biz bu tabloyu değiştirmek için yoğun çaba gösteriyoruz" dedi.

'BİRİLERİ KONUŞUR, BİZ İŞ YAPARIZ'

Kentin belirli noktalarda sıkışmasını değil, denge içinde yayılmasını esas aldıklarının altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarına da büyük önem verdiklerini dile getirdi. Ön yeterlilik aşaması 6 Ocak'ta yapılan ve 2 Mart'ta ihalesi yapılacak olan 2050 vizyonlu Bursa Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı ile ulaşım alanındaki yol haritasını da netleştirdiklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, "Bu plan, toplu taşımayı, raylı sistemleri, yaya ve bisiklet önceliğini merkeze alan bir yaklaşımı esas alıyor. Hangi hattın ne zaman devreye alınacağı, hangi aksların güçlendirileceği, farklı ulaşım türlerinin nasıl entegre edileceği bu plan çerçevesinde somut biçimde tanımlanmış durumda. Modern kentler, çevre dostu, enerji verimliliği yüksek ve karbon salımını azaltan ulaşım çözümlerini tercih ediyor. Biz de Bursa'da bu anlayışı adım adım hayata geçiriyoruz. Bir bölgemizde muhtarlarımız '25 yıldır dilenci olduk. Bu yolu yaptıramadık' dediler. Geçen yıl o yolu bitirdik. Halkımız şimdi kullanıyor. Birileri konuşur, biz iş yaparız" diye konuştu.

RAYLI SİSTEMLERDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Raylı sistemlere ilişkin de bilgi veren Mustafa Bozbey, 'Hafif Raylı Sistem Araç Alım İşi' projesi için Hazine garantisi olmaksızın dış finansman kullanımı konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 30 Aralık 2022 tarihinden itibaren bir yıl geçerli olacak şekilde izin alındığını hatırlattı. Süre içinde herhangi bir yabancı finans kuruluşu ile kredi anlaşması ve Hafif Raylı Sistem aracı alımına yönelik bir sözleşme yapılmadığı için verilen iznin 2023 yılının Aralık ayında sona erdiğini anlatan Mustafa Bozbey, şunları söyledi:

"2024 yılının başında bu sürecin yenilenmesine yönelik gerekli başvuru yapılmadığından, izin sürecinin yeniden başlatılması zorunlu hale gelmiştir. Mevzuatta da değişiklik yapılmıştır. Belediyelerin ve belediyeye bağlı iştiraklerin, dış finansman izni alabilmesi için vergi ve SGK borcu bulunmaması şartı getirilmiştir. Bu nedenle bugün itibarıyla sürecin Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde, yeni mevzuata uygun şekilde yeniden başlatılması gerekmektedir. Biz bu nedenle güncelliğini yitirmiş verilerle yapılan planları yeniden ele alıyoruz. Bilimsel ve gerçekçi bir yaklaşımla süreci baştan yürütüyoruz. Bu kapsamda Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü onayı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı ve finansman modeli birlikte ilerletilmektedir. Ulaşım Ana Planı tamamlanana kadar da süreci yavaşlatmamak adına Meclis kararlarıyla kontrollü çözümler üretiyoruz."

BursaRay hattının toplam 40 kilometreyi geçen bir hat haline dönüşeceğini vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, herhangi bir arızada tüm hattın kitlendiğini ifade etti. Bu amaçla 'Acemler Aktarma ve Ayrım Projesi'ni uygulayacaklarını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, 2026 yılında proje ihale sürecinin onaylanmasının ardından yapım çalışmalarına geçileceğini söyledi. Bursa'da 'Mobilite Merkezi Projesi'ni de hayata geçireceklerini açıklayan Bozbey, "Günde 5 bin araçlık park kapasitesiyle yaklaşık 20 bin yolcuya hizmet verilmesini öngörüyoruz. Bu sayede karbon salınımında yaklaşık yüzde 35 oranında bir azalma sağlanacak. Park et–devam et hizmetini toplu ulaşımı tercih eden hemşehrilerimize ücretsiz olarak sunacağız. Fizibilite ihalesi tamamlandı, çalışmalar devam ediyor. Diğer taraftan üniversite hafif raylı sistem atölye ve depo sahası yapımı başladı. 110 dönüm büyüklüğünde bir alan, 100 hafif raylı sistem araç kapasiteli ve modern bakım-onarım altyapısına sahip olarak planlandı" dedi.

OTOBÜSLERLE RAYLI SİSTEM ARASINDA ENTEGRE SAĞLANIYOR

Raylı sistemler ile otobüs hatları arasındaki bütünleşik ulaşım entegrasyonuna önem verdiklerini ifade eden Mustafa Bozbey, T1 ve T2 hatlarına paralel çalışan otobüs seferlerini kademeli olarak azaltmayı hedeflediklerini açıkladı. Elektrikli otobüs sayısını artırmayı amaçladıklarını, Otobüs Komuta Kontrol Merkezini hayata geçireceklerini söyleyen Bozbey, Karacabey Otogarı–Bursa Terminali arasında 904 numaralı hattı devreye alınarak ilçeler arası erişimi güçlendirileceklerini belirtti.

'BURULAŞ'I YAŞATMAK ZORUNDAYIZ'

Türkiye'deki tüm ulaşım sistemlerini incelediklerini anlatan Bozbey, şöyle konuştu:

"Kurumları yaşatmak ve geleceğe hazırlamak zorundayız. Yaptığımız düzenlemelerin geçmiş dönemlere göre düşük olduğunu da görüyoruz. Ekonominin getirdiği enflasyon, parçalarda maliyet artışı, personel giderleri, enerji maliyeti artışını hesapladığınızda bizim uyguladığımız sübvansiyon daha fazla artıyor. BURULAŞ'ı düşük oranda sübvanse ederek yaşatmak zorundayız. Geçtiğimiz yıl BURULAŞ'a 3,5 milyar lira para aktardık. Bu, bir yılda 7 tane kavşak, 15 tane yeni vagon demektir. Elbette ulaşım haktır. Ama kentle paylaşmak ve dayanışmak lazım. Kent hepimizin. Büyük sorunların torunlarımıza kalmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu kentin bir yerden bir yere güvenli ulaşımı hepimizi ilgilendiriyor."

HEYKEL-TEFERRÜÇ ARASINDA TELEFERİK HATTI

Heykel-Teferrüç Teleferik Hattı Projesi hakkında da bilgi veren Mustafa Bozbey, "Hanlar Bölgesi, Yeşil Türbe, Ulu Cami, Tarihi Çarşı kentimiz için çok kıymetli. Yaptığımız analizlerde teleferiği Kent Müzesi'nin arkasındaki alanı kullanarak Heykel'e getirmenin çok faydalı olacağını ve vatandaşlar tarafından kullanılabileceğini gördük. Tarihi bölgenin ve Altıparmak'ın canlanmasına ön ayak olmuş olacağız. Çalışmalar tamamlandıktan sonra hemen ihalesini de gerçekleştireceğiz" dedi.

-Haber-Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/ Bursa,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Belediye, Ulaşım, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'nın Ulaşım Projeleri Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Vilnius Havalimanı’nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak
Baykal Gölü’nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı Baykal Gölü'nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
Karar açıklanmasıyla adliyenin önü karıştı, polis müdahale etti: 4 yaralı, 12 gözaltı Karar açıklanmasıyla adliyenin önü karıştı, polis müdahale etti: 4 yaralı, 12 gözaltı
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden bir şüpheli daha tutuklandı Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden bir şüpheli daha tutuklandı
OnlyFans yıldızı Sophie Rain’in geliri 100 milyon doları aştı OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati’ni güncelledi Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi
NASA araştırma uçağı alev alarak gövde üzerine iniş yaptı NASA araştırma uçağı alev alarak gövde üzerine iniş yaptı
Kışın ortasında çıplak bacaklarla titreye titreye dilenen çocukların hali yürek burktu Kışın ortasında çıplak bacaklarla titreye titreye dilenen çocukların hali yürek burktu
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Datça’da sele kapılan aracın sürücüsü ağaç dalına tutunarak hayatta kaldı Datça'da sele kapılan aracın sürücüsü ağaç dalına tutunarak hayatta kaldı
Trump: Irak’ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
Trump’ı hedef alan ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Trump'ı hedef alan ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
İşte Atlas Çağlayan’ın yıllar önce çekilmiş videosu İşte Atlas Çağlayan'ın yıllar önce çekilmiş videosu
Sakarya’da çalılık alana hayvan kemiği attığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı Sakarya'da çalılık alana hayvan kemiği attığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı
Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz’in imdadına o isim yetişti Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz'in imdadına o isim yetişti
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak

17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:44
Taraftar tedirgin Galatasaray’ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok
Taraftar tedirgin! Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:56
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
16:22
İddianame kabul edildi: İşte ’Cehennem Necati’ için istenen ceza
İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
16:00
Altında fren tutmuyor Dev bankalar tahminlerini bir bir güncelledi
Altında fren tutmuyor! Dev bankalar tahminlerini bir bir güncelledi
15:51
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:39
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:31
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
10:21
İran, İsrail adına casusluk yapan kişiyi idam etti
İran, İsrail adına casusluk yapan kişiyi idam etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 18:45:43. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'nın Ulaşım Projeleri Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.