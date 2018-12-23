Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Sona Erdi

Balıkesir
'de 18-22 Aralık
tarihleri arasında düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye
Ferdi Boks Şampiyonası son buldu. Kurtdereli Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalara 40 ilden 126 sporcu katıldı. Final müsabakaları sonucu 10 sıklette madalya dağıtıldı.
Şampiyonanın final karşılaşmalarını Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç
, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı
, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik
, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu
, Balıkesir Garnizon Komutanı Hava Pilot
Tuğgeneral Kemal Turan
, Altıeylül
Belediye Başkanı Hasan Avcı
, Karesi
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz
, Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Boks Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Eşref Uslu ve çok sayıda Balıkesirli izledi.
Boksa yıllarca sporcu, antrenör, hakem ve yönetici olarak emek veren duayenlerinde izlediği final müsabakaları sonucunda Türkiye'nin Şampiyonları belli oldu.
Madalya kazanan sporcuların listesi:
49 KG
Tolgahan Öztürk (Trabzon
) - Altın Madalya
Ramazan Özbuğanlı (İstanbul
) - Gümüş
Madalya Yusuf Yılmaz
(Erzurum
) - Bronz Madalya
Fıray Dayan (Niğde
) - Bronz Madalya
52 KG
Barış Arıcı (İstanbul) - Altın Madalya
Emin Erdoğdu (İstanbul) - Gümüş Madalya
Oğuzhan Kutlu (İstanbul) - Bronz Madalya
Halil Bucak
(Kahramanmaraş
) - Bronz Madalya
56 KG
Ali İhsan Alagaş (İstanbul) - Altın Madalya
Batuhan Çiftçi (İstanbul) - Gümüş Madalya Serkan
Sever (İzmir
) - Bronz Madalya
Javier İbanes Diaz (Ankara
) - Bronz Madalya
60 KG
Hakan Doğan (İstanbul) - Altın Madalya
Ahmet Çikot (İstanbul) - Gümüş Madalya
Muhammed Tevfik Yıldız
(İstanbul) - Bronz Madalya
Ahmet Otçu (Ankara) - Bronz Madalya
64 KG Tuğrulhan Erdemir
(Ankara) - Altın Madalya
Volkan Gökçek
(İstanbul) - Gümüş Madalya
Yasin Yılmaz (Bursa
) - Bronz Madalya
Adem Furkan Avcı (İstanbul) - Bronz Madalya
69 KG
Necat Ekinci
(Ankara) - Altın Madalya
Onur Şipal (İstanbul) - Gümüş Madalya
Yakup Şener (İstanbul) - Bronz Madalya
Yunus Emre Batman
(İstanbul) - Bronz Madalya
75 KG Serhat Güler
(İstanbul) - Altın Madalya
Birol Aygün (Zonguldak
) - Gümüş Madalya
H. Utku Erdoğan (Adana
) - Bronz Madalya
Alperen Sefer (Bursa) - Bronz Madalya
81 KG
Mehmet Nadir Ünal
(İstanbul) - Altın Madalya
Bayram Malkan (Bursa) - Gümüş Madalya
Turgut Furkan Medetoğlu (İstanbul) - Bronz Madalya
Tamer Tok (Samsun
) - Bronz Madalya
91 KG
Berat Acar (Samsun) - Altın Madalya
Muhammed Baki Yalçın (İstanbul) - Gümüş Madalya Deniz Demir
(Kayseri
) - Bronz Madalya
Emir Kara (Balıkesir) - Bronz Madalya
+91 KG
Mücahit İlyas (Trabzon) - Altın Madalya
Eren Uzun (İstanbul) - Gümüş Madalya
Yordan Alain (Ankara) - Bronz Madalya
Önder Nuri Malkoç (Bursa) - Bronz Madalya
- Balıkesir