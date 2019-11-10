Büyük Önder Atatürk Balkanlar'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya'daki Türk büyükelçiliklerince törenle anıldı.

Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı törenlerde, Atatürk ile ilgili kısa film izletildi, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün de dimdik ayakta olduğunu vurgulayarak, onun dünya görüşü ve vizyonunun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki döneme de ışık tutacağını söyledi.

Koç, Türkiye'nin çok hassas bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, "Bu coğrafyanın bize getirdiği sorumluluklar var. Çalışkan ve özverili Türk insanı, her türlü sıkıntının üstesinden gelebilir. Türk milletinin ihtiyacı olan birlik ve beraberliktir." diye konuştu.

Bulgaristan ve Romanya

Bulgaristan'daki tören, Atatürk'ün askeri ataşe olarak görev yaptığı Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği ikametgahında düzenlendi.

Türk vatandaşları, Bulgaristanlı soydaşlar ve Bulgaristan Başmüftülüğü temsilcilerinin de katıldığı törende konuşan Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Atatürk'ün çizdiği yolda, Cumhuriyeti her daim başarıyla ileriye götürme doğrultusunda Türkiye'nin kararlılıkla yürüdüğünü vurguladı.

Törende, Başmüftü Mustafa Hacı Aliş, Atatürk ve şehitler için dua etti, misafirlere lokma ikramında bulunuldu.

Törene katılanlar, büyükelçilik ikametgahında bulunan Atatürk'ün çalışma odasındaki anı defterine de minnet duygularını kaydetti.

Anma etkinlikleri kapsamında bu akşam da büyükelçilik duvarlarına Atatürk resimlerinin yansıtılacağı bildirildi.

Büyük Önder Atatürk, Romanya'nın başkenti Bükreş'te ise Calea Victoria (Zafer Caddesi) Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz'ın yanı sıra çok sayıda Türk vatandaşının da katıldığı törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk bırakıldı.

Hırvatistan ve Sırbistan

Cumhuriyetin kurucusu Atatürk için Türkiye'nin Hırvatistan ve Sırbistan'daki büyükelçiliklerinde tören düzenlendi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.

Belgrad Büyükelçiliği'ndeki törene katılanlar da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya'daki anma töreninde konuşan Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Umut Lütfi Öztürk, Atatürk'ün sözleri, ilkeleri ve uygulamalarıyla sadece döneminde ve Türk milleti nezdinde değil evrensel düzeyde saygınlık kazanmış büyük bir devlet adamı ve dünya çapında lider olduğunu vurguladı.

Öztürk, Türk milletinin Atatürk'ün gösterdiği yolda, bugün olduğu gibi gelecekte de zorlukların üstesinden birer birer gelmeye devam edeceğini ve ilerlemesini sürdüreceğini ifade etti.

Arnavutluk ve Kosova

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde Tiran Yunus Emre Enstitüsünde de anma töreni düzenlendi. Törene Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün yanı sıra Türk vatandaşları katıldı.

Tiran Büyükelçiliği Üçüncü Katibi İlayda Bakırcı Kayar, Türkiye'nin bugün küresel ölçekte sözü geçen bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Bize düşen Atatürk'ün fikirlerini ve yaptıklarını hatırlamak, biz gençlere emanet ettiği vatanımızı ve cumhuriyetimizi onun ilkeleri doğrultusunda korumak ve daima ileriye taşıma sorumluluğumuzu unutmamaktır." dedi.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Türk büyükelçiliğinde düzenlenen törene de Büyükelçi Çağrı Sakar'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ile Kosovalı Türk siyasiler katıldı.

Priştine Büyükelçiliği Üçüncü Katibi Aslıhan Dilara Köseoğlu, Atatürk'ün sadece vatanını düşman işgalinden kurtaran kahraman bir asker ve komutan değil aynı zamanda bir öğretmen, diplomat ve büyük bir devlet adamı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Askeri Ataşesi İsmail Cenkeri Ersöz de ölüm yıl dönümünde Atatürk'ü anmanın, ancak onu ve fikirlerini anlamakla bir anlam kazanacağını vurgulayarak, "Atatürk gibi insanlar, bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihlerinde hüküm sürecek insanlardır." dedi.