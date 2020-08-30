Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü, System.String[]

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kocaeli'deki tören, İzmit ilçesindeki Atatürk Anıtı'nda başladı.

Programa, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, milletvekilleri, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Programda, Vali Yavuz, Belediye Başkanı Büyükakın ve Tuğamiral Payal, anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Yavuz ve beraberindeki protokol üyeleri, Bağçeşme'deki Namazgah Şehitliği'ne geçti.

Burada şehit mezarlarına karanfil bırakan Yavuz ve beraberindekiler, şehit yakınlarıyla bir süre görüştü.

Tören, yapılan duayla sona erdi.

Vali Yavuz, törenin ardından gazetecilere, Türk milletinin dünya üzerindeki büyük milletlerden birisi olduğunu belirterek, büyük milletlerin büyük zaferleri ve devlet adamları olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve şehitleri şükranla yad ettiklerini belirten Yavuz, " Türkiye'nin son 20 yılda yaptığı bilimsel, teknolojik gelişmeleri, gönül coğrafyasıyla yeniden kucaklaşmasını, ulusal menfaatlerini korumasını içine sindiremeyenler, dün olduğu gibi bugün de harekete geçmişler. Ülkemizi Akdeniz, Ege ve Azerbaycan hattı olmak üzere geniş bir alanda kuşatma altına almak istemişlerdir fakat Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye, son 20 yılda yaptığı atılımlarla başta savunma sanayi olmak üzere bu şer odaklarına gerekli cevabı verebilecek güçtedir." diye konuştu.

Sakarya

Sakarya'da Resmi Daireler Kampüsü'nde tören düzenlendi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Garnizon Komutanı Albay Cavit Nartop ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Ali Şen, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve gaziler katıldı.

Düzce

Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen törende, Düzce Valisi Cevdet Atay ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Yüzbaşı Muhammet Hanifi Alemdarlar tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törene, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uygun gerçekleştirildi.

Zonguldak

Zonguldak'ta, Valilik binası önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, törende yaptığı konuşmada, muharebe meydanında bir destan yazan, tüm dünyanın gözlerini kamaştıran kahraman Türk ordusunun, bu zaferiyle tarihte yeni bir sayfa açarak Türk Kurtuluş Savaşı'nın öyküsünü unutulmayacak eserler arasına soktuğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, sosyal mesafe ve maske kuralına uyuldu.

Tören, bir öğrenicinin şiir okumasının ardından sona erdi.

Törene Vali Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın yanı sıra siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Protokol üyeleri, daha sonra şehitliğe karanfil bıraktı.

Karabük

Karabük Kent Meydanı'nda yapılan törende Atatürk Anıtı'na Vali Fuat Gürel ve Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törene, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Tören, 5000 Evler Şehitlik Mezarlığı'nda Kur'an-ı Kerim okunması ve şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Bolu

Bolu Anıtpark Meydanı'nda yapılan törende Atatürk Anıtı'na Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya ve Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İkmal Yüzbaşı İbrahim Durak tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulan törene, Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, vali yardımcıları, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bartın

Bartın'da düzenlenen törende, Vali Sinan Güner, Garnizon Komutanı Vekili Deniz Albay Erkan Şahin ve Belediye Başkanı Cemal Akın tarafından Valilik bahçesinde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Programın ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Burada Vali Sinan Güner ve protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Programlara, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Kocaeli, Bartın, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 12:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika


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