Büyükşehir Destekliyor, İzmir'de Üreticinin Yüzü Gülüyor

Geliştirdiği "İzmir Modeli" ile tarımı kalkındırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşların gelirlerini artırmak üzere örnek çalışmalara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yeni bir "bahar hamlesi" geliyor.

Büyükşehir Belediyesi, 15 Şubat-15 Mart arasındaki 1 aylık sürede yaklaşık 20 bin üreticiye tam 500 bin meyve fidanı daha dağıtacak. "Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi Kapsamında Ağaçlandırma Projesi"nin 2019 yılı bahar döneminde 22 ilçede dağıtım gerçekleştirilecek. Üreticilere armut, ayva, dut, elma, erik, kayısı, nar, şeftali, vişne, Gemlik zeytini ve Ayvalık zeytini olmak üzere 11 ayrı cinste fidan verilecek. Bu dağıtımlarla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2009 yılından bu yana üreticilere dağıttığı fidan sayısı 4 milyon 230 bine ulaşacak.

Belediye'nin bu son dağıtımından Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urlalı üreticiler yararlanacak.

Kiraz, zeytin ve ceviz havzaları geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca, ilk defa bu yıl uygulanan "Meyvecilikte Ürün Bazlı Havzaların Oluşturulması ve Yaygınlaştırılması Projesi" ile Beydağ'ın Erikli havzasında kiraz, Kınık'ın Karadere havzasında ise ceviz ve zeytin üretimini yaygınlaştıracak "kapama bahçeler" kurulması konusunda adım attı. Bu proje ile kiraz, zeytin ve ceviz havzaları oluşturulacak. Aynı zamanda bu ürünlere yönelik işleme, boylama, paketleme ve depolama tesisleri kurulması için fırsat yaratılmış olacak. Büyükşehir Belediyesi, bu iki bölgede 19 üreticiye yaklaşık 4 bin fidan desteği sağlayacak.

"Kapama bahçe" nedir?

Kapama meyve bahçeleri, arazi üzerinde sadece bir meyve türüne ait ağaçların bulunduğu bahçelerdir.Modern meyvecilikte bahçeler bu yöntemle olarak kurulmaktadır.