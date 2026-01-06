Çocuklara müezzinlik öğretme tartışmasında imama yumruklu saldırı - Son Dakika
Çocuklara müezzinlik öğretme tartışmasında imama yumruklu saldırı

Çocuklara müezzinlik öğretme tartışmasında imama yumruklu saldırı
06.01.2026 23:14
Çocuklara müezzinlik öğretme tartışmasında imama yumruklu saldırı
Isparta'da bir camide iddiaya göre çocuklara müezzinlik öğretilmesi sebebiyle yaşanan gerginlik namaz sonrası yumruklu saldırıya dönüştü. Bir vatandaş tarafından saldırıya uğradığını iddia eden cami imamı darp raporu alarak saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

Isparta'daki Yılmazlar camisinde çocuklara müezzinlik öğretilmesi sırasında yaşanan gerginlik, namaz sonrası yumruklu bir saldırıya dönüştü. Camii imamı Yasin Veli Doğan, saldırıya uğradığını ve şikayetçi olduğunu bildirdi.

CAMİ İMAMINA SALDIRDI

Isparta'da Yılmazlar camisinde çocuklara müezzinlik öğretilmesi sırasında yaşanan tartışma, namaz sonrası yumruklu saldırıya dönüştü. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 ay önce faaliyete geçen caminin yapılışında, gönüllü olarak yardım eden bir vatandaş ile cami imamı Yasin Veli Doğan, arasında son zamanlarda tartışma yaşanmaya başladı.

"GÖZÜNE YUMRUK ATTI" İDDİASI

Cami açıldıktan sonra çocukları camiye alıştırmak ve müezzinlik öğretmek amacıyla çalışma yürüten Doğan, Pazar akşam namazında çocuklara müezzinlik öğrettiği sırada heyecanlanan küçük yaştaki bir çocuğun mikrofonunun elinden alınması üzerine ortamda gerginlik yaşandığını söyledi.

Pazartesi günü ise cübbesini çıkardığı sırada daha önce üzerine yürüyen bir kişinin bağırarak hakaret ettiği ve ardından yumruklu saldırıda gözünden darbe aldığını iddia eden Doğan için 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Doğan'ın darp raporu aldığı ve saldırgan hakkında şikayetçi olduğu bildirildi.

"KENDİSİ DİNLEMEK İSTEMİYORSA GİDEBİLİR"

Doğan, caminin yapımında gönüllü yardımcı olan kişiyle ilk başta çok iyi geçindiklerini ancak son zamanlarda işin farklı boyutlara gittiğini belirterek, "Bu abimizle aslında çok güzel geçiniyorduk. Onu dolduranlar var muhakkak. Bir de abimizin 'yapma, etme, kılma' gibi şeyleri çoktu. Aslında çoğu işi de onunla başardık. Tabii bugünkü sabah namazına gelinceye kadar. Bizim cami derslerimiz var, Diyanetimizin uyguladığı. Bu dersleri namaz öncesi veya namaz sonrası 5–10 dakika da olsa uygulamamız lazım. Yalnız bu abimiz ilk şuradan başladı: 'Sohbetleri kısa kes, burada dinleyen mi var, cemaatin sayısını azaltırsın, cemaati dağıtırsın' gibi şeyler söyledi. Halbuki cemaat 'Allah razı olsun' diyor. Kendisi hazmedemiyorsa, dinlemek istemiyorsa veya rahatsızsa gidebilir. Bu abimiz mesela caminin giriş bölümünü gençlik merkezi olarak yazdırmama da karıştı. Gençlerimizi ve çocuklarımızı buraya çekmek için bu alanı gençlik merkezi olarak yazdırdım. İlk önce levhalara karışmaya başladı. 'Gençlik merkezine ne gerek var, bunu niye yazdırıyorsun, caminin girişindeki levhaları niye yazdırıyorsun' gibi şeyler söyledi" dedi.

Olay gününü anlatan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünkü hadisede, müezzinliği hem büyükler yapmak istiyor, ben de orada çocukları öğretmek adına koro halinde müezzinlik yaptırıyorum. Dün çocuklar 3–4 kişiydi. En son 'Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber' bölümüne geldiğimiz zaman çocuklarımızdan biri 'Sübhanallah' dedi. Ortadaki kardeşimiz biraz küçüktü. O abimiz mikrofonu elinden alıp diğer çocuğa verdi. Şimdi orada ben ortadaki çocuğu düşünmüştüm; çünkü o biraz heyecanlıydı, heyecanının giderilmesi gerekiyordu. O da sıra kendisine geldiği için umutlanmıştı.

Abimiz böyle yapınca ben orada yanlış bir şey söylemedim. 'Abi, müdahale etmeseniz; burada ben zaten anlatıyorum, çocuk tekrar ediyor' dedim. Abimiz buradan darılmış olmalı ki karışmadı. Sonra ortadaki çocuğa mikrofonu verdik ve sonuna kadar çocuk benim öğretmemle çok güzel okudu. Kekeme olan kardeşimiz de çok süper okudu. Namazdan sonra şunu söyledim: 'Muhterem cemaatimiz, bu çocuklarımız zaten cumartesi pazar geliyorlar. Bu çocukları okutmayalım demeyelim.' Zaten ben yatsı namazından sonra sohbete başlayınca kalkıp gittiler. 'Mikrofonu o çocuğa ver' dedim ya, herhalde darıldılar, gittiler."

"KENDİMİ SAVUNDUM"

Mikrofon meselesinin başka bir vatandaşla olduğunu ifade eden Doğan, "Tam burada cübbemi çıkarırken 'Sen akşam bizim arkamızdan konuşmuşsun' dedi. Bağıra bağıra, öyle bir öfkeyle konuşuyordu ki ben dondum kaldım, bayağı sustum. Müezzin bir kardeşim ve cemaatten birkaç kişi vardı, onlar da dinliyordu. Bana sürekli bağırınca suskunluğumu bozdum. 'Bu çocuklar cumartesi pazar geliyorlar. Bu çocuklar burada müezzinlik yapacak. Çocuklara mani olunmayacak. Sen namazını kıl, bu konuşmalara karışma' deyince yumruğu gözüme patlattı. Yanımızdaki kişiler ilk önce bizi ayırmadı. Ben de 'Bana vuramazsın' dedim. İlk önce iteleme oldu, durdurma olmadı. Ses tonunu iyice yükseltmeye başlayınca ben de onu iteledim. Kendimi savundum çünkü orada üzerime daha fazla gelecekti. Durum bundan ibaret. İlk başta yumruk attığı gözümün altı çok acıyordu. 112'yi aradım, ambulans geldi. Tedavi oldum, darp raporu aldım. Şikayetçi oldum" dedi.

Kaynak: İHA

Isparta, 3-sayfa, Cami, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Çocuklara müezzinlik öğretme tartışmasında imama yumruklu saldırı - Son Dakika

23:31
SON DAKİKA: Çocuklara müezzinlik öğretme tartışmasında imama yumruklu saldırı - Son Dakika
