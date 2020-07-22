Çankaya Belediyesi halk dansları topluluğu Hoy-Tur 50 yaşında - Son Dakika

Çankaya Belediyesinin, uluslararası festival ve yarışmalarda çok sayıda ödülü bulunan Hoy-Tur halk dansları topluluğu, kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutluyor.

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1970'te Bahçelievler semtinde 7 gönüllü tarafından kurulan ve bugüne kadar üst üste 9 Türkiye, 5 Dünya birinciliği kazanan Hoy-Tur halk dansları topluluğu genç dansçılar yetiştirmeye devam ediyor.

Çankaya Belediyesi ile 1988 yılında ortak faaliyet düzenlemeye başlayan Hoy-Tur bugüne kadar yurt içi ve Almanya, Yunanistan, İtalya, Macaristan, KKTC, Polonya, Fransa, Hollanda, Avusturya, İspanya, Monako, Danimarka, Azerbaycan, Çin, Japonya, Avustralya, Amerika, Singapur, Sırbistan, Romanya, Hırvatistan, Makedonya ile Cezayir'de gerçekleştirilen festival, turne ve fuarlarda 3 bine yakın gösteri sundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Hoy-Tur'a 1984'te Barak (Antep) ve 1985'te Taşeli yöresi araştırmaları ile "Araştırma Büyük Ödülü" verildi. 1991'de Galatasaray Eğitim Vakfınca "Tahir Alangu Teşvik Ödülü", 1996'da Amerikan Üniversitesince "Eğitim ve Kültür Hizmet Ödülü", 2000 yılında da Truva Kültür ve Sanat Vakfı tarafından "En İyi Halk Oyunları Topluluğu" ödülü verildi.

Televizyonun ilk günlerinden itibaren "Oyun Treni", "Oyun Gemisi", "Dımıdan", "Bizden Size", "Bindallı", "Anadolu'nun Sesi", "Türkü Kervanı", "THM Konserleri", "Türkü Türkü Türkiyem", "Sayısal Gece", "Bir Dilden Bir Telden", "Bayram Özel Programları" gibi birçok programda yer alan Hoy-Tur, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in Sıhhiye'de hizmete açtığı Dans Merkezinde, folk kültürünü yaşatmak için yeni dansçılar yetiştirmeye devam ediyor.