Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret - Son Dakika
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Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret

Cemil Tugay\'dan Ankara\'da dikkat çeken ziyaret
23.07.2026 16:13
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CHP'den istifa ettikten sonra Özgür Özel’in yeni partisine önce katılacağını açıklayan sonra ise kararını değiştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Görüşmede İzmir’in kentsel dönüşüm süreçleri ve deprem riski masaya yatırıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden CHP'nin başına geçmesinin ardından partisinden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan dikkat çeken bir ziyaret geldi.

Özgür Özel'in kuracağı yeni oluşumda yer alacağını açıklayan daha sonra ise kararını değiştirerek bağımsız kalacağını net bir dille ifade eden Tugay, İzmir'in yerel sorunlarını görüşmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Cemil Tugay'dan <a class='keyword-sd' href='/ankara/' title='Ankara'>Ankara</a>'da dikkat çeken ziyaret

BAKAN KURUM: İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Bakanlıkta gerçekleşen kabulün ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Murat Kurum, yerel yönetimlerle uyum mesajı verdi. Görüşmenin detaylarına ilişkin Kurum şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve şehrimize ilişkin talepleri değerlendirdik. Yerel yönetimlerimizle uyum ve iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret

KARABAĞLAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MASADAYDI

Ziyarete dair açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise temasın odağında kentsel dönüşüm ve kentin deprem dayanıklılığının yer aldığını belirtti. Özellikle Karabağlar ilçesindeki 15 mahalleyi ilgilendiren özel duruma ve Bakanlık yetkisindeki alanlara değinen Tugay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile bir araya geldik. Görüşmemizde, İzmir’imizin en önemli gündem başlıklarından biri olan kentsel dönüşümü ele aldık. Deprem riskli yapıların dönüştürülmesi ve Karabağlar’da planlama yetkisinin Bakanlığımızda bulunduğu 15 mahallemizi ilgilendiren kentsel dönüşüm alanına ilişkin mevcut durumu ve Bakanlığımızdan beklediğimiz destekleri değerlendirdik. Sayın Bakanımıza gösterdiği ilgi ve yapıcı yaklaşımı için çok teşekkür ediyorum. İzmir’in sorunlarını en akılcı yollarla çözmek için çalışıyoruz. Bu anlayışla, şehrimizin geleceği adına ilgili tüm kurumlarımızla diyalog ve ortak çözüm arayışı içinde olmaya devam edeceğiz."

Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret

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Son Dakika Gündem Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret - Son Dakika

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