Dünya

İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

28.11.2025 11:50
Batı Şeria'nın Cenin kentinde ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. İki kişiye defalarca ateş açan askerler, bir de binayı üstlerine yıktı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde teslim olan 2 Filistinliyi infaz etti.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de bir evi kuşattı. Kuşatma ve burada 2 Filistinlinin İsrail güçlerince infaz edildiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

ELLERİ HAVADA ÇIKAN İKİ KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Mısır merkezli el-Gad TV'nin yayınladığı görüntülere göre, İsrail güçlerince kuşatılan evden 2 Filistinlinin elleri havada çıkarak teslim olduğu görülüyor. Cenin Mülteci Kampı yakınlarındaki Cebel Ebu Zahir bölgesinde kaydedildiği belirtilen görüntüde İsrail güçlerinin, Filistinlilerden buldozerlerle bir kısmını yıktıkları eve tekrar girmelerini istediği kameraya yansıyor. Elleri havada olan 2 Filistinli içeriye doğru adım attıktan sonra İsrail askerleri onların üzerine ateş açıyor.

NAAŞLARINA ALIKOYULDU

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Cebel Ebu Zahir bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Muntasır Billah Mahmud Kasım Abdullah (26) ile Yusuf Ali Yusuf Asaisa'nın (37) hayatını kaybettiği ve naaşlarının da alıkonulduğu belirtildi.

İSRAİL ORDUSU İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, 2 Filistinlinin infaz edildiği saldırıyı doğruladı. Açıklamada, Filistinli gruplarla "bağlantılı olduğu" iddia edilen bu kişilerin "arandığı" ileri sürüldü. Kuşatmanın ardından 2 Filistinlinin binadan çıktığı belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin bu kişilere ateş açtığı itiraf edildi. Teslim olan 2 Filistinlinin infaz edildiği saldırının incelendiği kaydedildi.

HAMAS İNFAZLARA TEPKİ

Hamas'tan, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de ellerini havaya kaldırarak teslim olan ve silahsız olduklarını gösteren 2 Filistinliyi infaz etmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgal güçlerinin, Cenin'de evlerinden hiçbir tehdit oluşturmadan çıkmış olmalarına rağmen, silahsız iki Filistinli genci soğukkanlılıkla infaz etmesi, Filistinlilerin kanını tüm insani hukuk ve normların dışında tutarak hiçe sayan işgalcilerin suçlu zihniyetini bir kez daha gözler önüne sermektedir." ifadesi kullanıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da başta kuzey bölgelerde olmak üzere İsrail'in yürüttüğü saldırıların, "direnişin doğal ve meşru bir yanıt olduğunu kanıtladığı" vurgulandı.

Uluslararası toplum, uluslararası hukuk ve insan hakları kuruluşlarına seslenilen açıklamada, "İsrail'in resmi politikası haline gelen ve giderek artan saha infazlarının durdurulması için bir an önce harekete geçme" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in söz konusu infazları hiçbir caydırıcılık veya hesap verilebilirlik olmadan, tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı.

Kaynak: DHA

