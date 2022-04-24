CHP Ankara Milletvekili Kaya, eski Pazarören Köy Enstitüsü önünde açıklama yaptı - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, " Pazarören'de bir köy enstitüsü kurulmuşsa bunun bir gerekçesi var. Anadolu topraklarında yeniden hayatı filizlendirmek istiyor. 1937 yılında temeli atılan bu okulu Cumhuriyet'in 2. yüzyılında yeniden ayağa kaldıracağız." dedi.

Kaya, beraberindeki CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ve Pazarören Köy Enstitüsünün ilk mezunlarından olduğu belirtilen 97 yaşındaki Kemal Özdemir ile Pınarbaşı ilçesinde Pazarören Anadolu Lisesi Proje Okulu olarak hizmet veren eski Pazarören Köy Enstitüsüne geldi.

CHP İl Başkanı Ümit Özer, burada yaptığı açıklamada, enstitüyü ilk mezunlarından Kemal Özdemir ile ziyaret etmek istediklerini ancak engellendiklerini ileri sürdü.

Milletvekili Yıldırım Kaya da enstitüyü ziyaret etmelerine izin verilmemesine tepki gösterdi.

Köy enstitülerinin önemine değinen Kaya, şunları kaydetti:

"Okuma yazma oranının yüzde 5'lerde bile olmadığı Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i kurduktan sonra ilk iş eğitim seferberliğini başlattı çünkü nüfusun yüzde 80'i köylerde yaşıyordu. Eğer köyler ayağa kalkmazsa tarım, hayvancılık, sanat, okuma, yazma olmazsa Cumhuriyet'i yaşatmak mümkün değildi. İşte bunun için önce köylerden başladı. Bugün 100 yıl sonra geldiğimiz noktada, köylüye, çiftçiye, hayvancılıkla uğraşanlara ne kadar ihtiyacımız olduğu çok açık gözükmüyor mu? Pazarören'de bir köy enstitüsü kurulmuşsa bunun bir gerekçesi var. Anadolu topraklarında yeniden hayatı filizlendirmek istiyor. 1937 yılında temeli atılan bu okulu Cumhuriyet'in 2. yüzyılında yeniden ayağa kaldıracağız."