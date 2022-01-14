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CHP'den 6 ilde EYT'lilerin sorununun çözümü için basın açıklaması - Son Dakika

CHP'den 6 ilde EYT'lilerin sorununun çözümü için basın açıklaması

14.01.2022 15:38
CHP'den 6 ilde EYT'lilerin sorununun çözümü için basın açıklaması

Yozgat, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri ve Niğde'de CHP İl Başkanlıklarınca emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorununun çözümü için basın açıklaması yapıldı.

Yozgat, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri ve Niğde'de CHP İl Başkanlıklarınca emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorununun çözümü için basın açıklaması yapıldı.

CHP Yozgat İl Sekreteri Serdar Boztepe, Cumhuriyet Meydanı'nda, EYT'lilerin 22 yıldır hak mücadelesi verdiğini söyledi.

EYT'lilerin lütuf değil, kazanımlarını istediğini ifade eden Boztepe, "EYT'liler kandırılmak istemiyor, mağduriyetlerinin çözülmesini istiyor. EYT'liler kendilerini yok sayan, inkar edenlere karşı seçimi bekliyor. EYT'liler Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını dört gözle bekliyor. EYT'lier bu mağduriyete CHP iktidarında son verileceğini biliyor." dedi.

Sivas

Sivas'ta CHP İl Başkanı Yılmaz Coşkun, parti binasında, 1999 yılında yapılan değişiklikler ve 2008'de yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Yasası ile emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısının kademe kademe artırıldığını kaydetti.

İktidara gelmeleri halinde EYT'lilere geçmişe dönük emeklilik haklarını teslim edeceklerini belirten Coşkun, "En düşük emekli aylığını asgari ücretle eşitleyeceğiz. Emekli aylıklarında iyileştirme yapacak, aylık bağlama oranlarını eski düzeye çekecek, güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümünü dikkate alacağız." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale

CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, EYT'lilerin yaş engeliyle birlikte AK Parti- MHP engeline takıldığını öne sürdü.

CHP'nin bu mağduriyete son vereceğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"TBMM'de, emeklilikte yaşa takılanların kazanılmış haklarına kavuşabilmeleri için verdiğimiz tüm kanun teklifleri AK Parti-MHP oylarıyla reddedildi. İktidar, EYT mağdurlarına 'Daha gençsin, emekli olamazsın.' diyor. Öte yandan işverenler ise 'Sen yaşlısın, sana iş veremem.' diyor. İktidarın kurduğu düzen 5 milyona yakın vatandaşımıza adeta 'Sen yoksun.' diyor."

Etkinliğe CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal da katıldı.

Kırşehir

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve İl Başkanı Şeref Baran Genç, EYT sorununun çözümü için Cacabey Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

İlhan, emeklilikte yaşa takılanların sorununun en kısa sürede çözülmesi gerektiğini söyledi.

Çiftçilerin, sağlık çalışanlarının, esnafın, öğrencilerin, gazetecilerin ve birçok kesimin sorun yaşadığını belirten İlhan, "Herkes şu anda ayakta. Herhangi bir çözüm de yok maalesef. Hükümetten çözüm bekliyorlar. Emeklilikte yaşa takılanların sorunları da Millet İttifakı'nın iktidarında çözülecek." dedi.

İl Başkanı Genç de emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili TBMM'ye verilen önergelerin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini ifade ederek, bu sorunu yaşayanların eşit vatandaş olarak haklarını istediklerini dile getirdi.

Kayseri

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Cumhuriyet Meydanı'ndaki basın açıklamasında, EYT'lilerin onlarca yıllık hizmetin ardından iş cinayetlerinde can vermek istemediğini söyledi.

EYT'lilerin bu ülkenin eşit vatandaşları olarak kamusal sağlık hizmetlerinden yararlanmak istediğini vurgulayan Özer, "EYT'liler yılardır yaşadıkları hak kayıplarını ve mağduriyetleri giderecek yasanın çıkarılmasını istiyor. Talepleri iktidar tarafından yok sayılan ve toplumda hedef gösterilen EYT'liler bu büyük hak gaspına CHP iktidarında son verileceğini biliyor. CHP olarak Türkiye'nin dört bir yanından emeklilerimiz ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız için yapacağımız düzenlemeleri burada bir kez daha dile getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, EYT Kayseri Derneği Başkanı İsmail Yılmaztürk ve EYT'liler katıldı.

Niğde

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, yazılı açıklamasında, EYT'lilerin CHP iktidarını dört gözle beklediğini savundu.

Türkiye'nin dört bir yanında EYT'liler için atılması gereken adımları bir kez daha dile getirdiklerini belirten Adem, taleplerini şöyle sıraladı:

"EYT'lilerin geçmişe dönük emeklilik hakları verilmeli, 22 yıllık bu hak gaspına bir an evvel son verilmelidir. En düşük emekli aylığı asgari ücrete eşitlenmelidir. Emekli aylıkları iyileştirilmeli, aylık bağlama oranları eski düzeye çekilmeli, güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümü dikkate alınmalıdır. Emeklilerimizin yıllardır beklediği 'intibak yasası' derhal çıkartılmalı ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizliğine son verilmeli."

CHP'den 6 ilde EYT'lilerin sorununun çözümü için basın açıklaması
CHP'den 6 ilde EYT'lilerin sorununun çözümü için basın açıklaması

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Cumhuriyet Halk Partisi, Yozgat, Sivas, EYT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'den 6 ilde EYT'lilerin sorununun çözümü için basın açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'den 6 ilde EYT'lilerin sorununun çözümü için basın açıklaması - Son Dakika
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