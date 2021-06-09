CHP 'Ekonomi Masası' heyeti Bitlis'te - Son Dakika

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) ekonomi çevrelerinin

istek, beklenti ve önerilerini dinlemek, partilerinin ekonomi politikalarının anlatılması amacıyla oluşturduğu 'Ekonomi Masası' heyeti, Bitlis'te inceleme ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP 'Ekonomi Masası' heyetiyle Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki 'Esnaf Masası' heyeti sabah saatlerinde Bitlis'e geldi. Esnaf ziyareti, dere üstü ıslah projesi hakkında esnafın görüşlerini alan heyet, daha sonra Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası'na geçerek Oda Başkanı Davut Tezcan'dan yapılan çalışmalar ve esnafın son durumu hakkında bilgi aldı. Bitlis TSO'daki bilgilendirme toplantısının ardından heyet, Ulu Cami Meydanı'ndaki parti otobüsü üzerindenesnafa seslendi.'TÜRKİYE'DE HERKES MAĞDUR, HERKES PERİŞAN'İlk konuşmayı yapan Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP heyeti olarak günlerden beridir bölgede çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Dün Siirt'te, bugün Bitlis'teyiz. Buradan Bingöl, Muş ve Diyarbakır ile birlikte gezimizi sonlandıracağız. Türkiye'de herkes mağdur, herkes perişan. Bitlis'te de gözüküyor ki, hukuk askıya alınmış. Devlet çeteye teslim edilmiş, adeta mafyayla yönetilir duruma gelmiş. Her alanda öyle. Bilin ki onların mafyası, hukuksuzluğu varsa, bizim de eğilmez boyunlarımız var"dedi.'BU ÜLKENİN İNSANI ONURLUDUR'Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, hukuka dikkat çekip, yaşananlara sandıkta cevap verileceğini söyledi. Bingöl, "Karşımda 'Sahipsiz Memleket' yazan pankartı görüyorum. Bu ülkenin bir karış toprağı, sahipsiz değildir. Bu ülkenin hiçbir insanı sahipsiz değildir. Çünkü bu ülkenin insanı onurludur, gururludur, şereflidir. Haysiyetleri için yaşarlar. Bizim en büyük güvencemiz sizlersiniz. Halk ağaya kalktı mı, hakkını aramaya başladı mı, halk zulme direndiğinde kazanır. Zulme karşı boyun eğdiğinde değil. Burada güç sizsiniz. Halkın gücü her türlü olumsuzluğu bertaraf eder. Gücünüzü kullanacaksınız. Gücünüz 24 ayar altın niteliğindeki oylarınızdır. Bunu sandıkta kullanarak bu zulme dur diyeceksiniz" diye konuştu.'GÖZÜNÜ RANT BÜRÜMÜŞ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise Dere Islah Projesi kapsamında tarihi camilerin de yıkılacağını öen sürerek, "Erdoğan şahsım hükümeti, Bitlis'e çökmeye kalkmış. Ne Ulu Cami dinliyorlar, ne Şerefiye Camisi, ne Cumhuriyet ile yaşıt okul dinliyorlar, ne tarihi çarşı dinliyorlar. Daha dün size onarttığı tarihi çarşıyı bugün yıktırmaya çalışıyorlar. Niyetleri halis olsa, sadece dereyi ıslah edip Eskişehir'deki Porsuk Çayı gibi bu alanı güzelleştirmek olsa tamam ama böyle bir niyetleri yok. Bunların gözünü rant bürümüş. Sadece rant değil, define arıyorlar. Buraları yıkıp altında define arıyorlar. Buradan bir kez daha söylüyorum. Ulu Cami'yi yıktırmayız. Tarihi çarşıyı yıktırmayız. Buraları bir tane milletvekiline, Erdoğan şahsım hükümetine yem etmeyiz" dedi.