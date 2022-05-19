CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Samsun'da Onur Anıtı'na çelenk sundu - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Samsun'da Onur Anıtı'na çelenk sundu

19.05.2022 12:35

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Mustafa Kemal Atatürk belki de dünyanın en şanlı mücadelelerinden bir tanesini, emperyalizme karşı ezilen ulusların büyük mücadelesini, örnek mücadelesini Samsun'da başlatıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Mustafa Kemal Atatürk belki de dünyanın en şanlı mücadelelerinden bir tanesini, emperyalizme karşı ezilen ulusların büyük mücadelesini, örnek mücadelesini Samsun'da başlatıyor." dedi.

Öztrak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında geldiği kentte Onur Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılara hitap eden Öztrak, bugünün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunu belirtti. Atatürk'ün 15 Mayıs 1919'da İstanbul'dan yola çıktığını ifade eden Öztrak, "Mustafa Kemal Atatürk belki de dünyanın en şanlı mücadelelerinden bir tanesini, emperyalizme karşı ezilen ulusların büyük mücadelesini, örnek mücadelesini Samsun'da başlatıyor." dedi.

Öztrak, Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençlere emanet ettiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'i gençlere emanet ediyor. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'imizin kurucusu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu. 'Benim iki büyük eserim var, biri Cumhuriyet diğeri Cumhuriyet Halk Partisi' diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin ebedi lideri bu ülkenin önünde öyle bir ufuk açmıştır ki bu ülkenin gençlerine öyle bir miras bırakmıştır ki bu noktadan artık bu ülkenin geriye gitmesi mümkün değildir. Buna yeltenenler olduğunda gençlerimiz bu geriye gidişi hemen silip atacaktır."

Programda bazı sivil toplum örgütü temsilcileri de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Samsun'da Onur Anıtı'na çelenk sundu
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Samsun'da Onur Anıtı'na çelenk sundu
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Samsun'da Onur Anıtı'na çelenk sundu
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Samsun'da Onur Anıtı'na çelenk sundu
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Samsun'da Onur Anıtı'na çelenk sundu
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Samsun'da Onur Anıtı'na çelenk sundu
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Samsun'da Onur Anıtı'na çelenk sundu
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Samsun'da Onur Anıtı'na çelenk sundu
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Samsun'da Onur Anıtı'na çelenk sundu
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Samsun'da Onur Anıtı'na çelenk sundu

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Kaynak: AA

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