Veli Ağbaba: "Sırf Erdoğan'ı Suçlamamak, Kendi Liyakatsizliklerini Görmemek İçin Allah'ı Suçluyorlar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun "Fiyatı belirleyen Allah'tır" fetvasıyla ilgili "Sırf Erdoğan'ı suçlamamak için, sırf kendi liyakatsizliklerini görmemek için Allah'ı suçluyorlar… ÖTV'yi, vergileri, maaşı, sizin bineceğiniz makam araçlarını da Allah mı belirliyor? 125 bin tane makam aracına Allah mı bin diyor? İsrafla, şatafatla yaşa diye Allah mı diyor? Bunu da burada sorgulamak lazım. Suçlamadıkları bir Allah kalmıştı, Allah'ı da suçladılar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ne bugün ziyarette bulundu. Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının "Fiyatı belirleyen Allah'tır" fetvasına tepki gösterdi. CHP'li Ağbaba, şunları söyledi:

"Türkiye'de adeta her şeyin çivisi çıkmış durumda. Bir yalanla, manipülasyonla karşı karşıyayız. Enflasyon olur, "Enflasyon yok hayat pahalılığı var" denir. Döviz kuru artar, döviz lobisi der. Faiz artar faiz lobisi der. En son Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvasına bakınca hakikaten gülmeden edemiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı diyor ki 'Fiyat artışlarının yaşandığı bugünlerde' ne diyor: 'Fiyatları tayin eden Allah'tır". Allah size akıl versin. Yani herkesi suçlamışlardı, suçlamadıkları biri vardı o da Allah… Şimdi Allah'ı suçluyorlar. Diyorlar ki, 'Fiyatı tayin eden Allah'tır' diyor. Allah sebep, fiyat artışı sonuç oldu. İyi olunca işi ben yaptım diyorlar, kötü olunca Allah'a havale ediyorlar.

"125 BİN TANE MAKAM ARACINA ALLAH MI BİN DİYOR"

Sırf Erdoğan'ı suçlamamak için, sırf kendi liyakatsizliklerini görmemek için Allah'ı suçluyorlar. Bakın İsveç, İsviçre, Almanya, Japonya, Güney Kore, herhalde Allah'ın sevgili kulu ki, sevgili ülkeleri ki onlarda enflasyon yüzde 10'u geçmiyor. Bizde enflasyon yüzde 79. Gıda enflasyonu yüzde 150'yi geçmiş durumda. Herhalde Allah onları seviyor bizi sevmiyor. Maalesef Allah'ı suçluyorlar. ÖTV'yi, vergileri, maaşı, sizin bindiğiniz makam araçlarını da Allah mı belirliyor? 125 bin tane makam aracına Allah mı bin diyor? İsrafla, şatafatla yaşa diye Allah mı diyor? Bunu da burada sorgulamak lazım. Suçlamadıkları bir Allah kalmıştı, Allah'ı da suçladılar. 'Fiyatı tayin eden Allah'tır' yani bunlara Allah size akıl fikir versin. Bunları Allah ülkemizin bir an evvel göndersin. Biz de öyle diyelim onların sözlerine karşılık. Maalesef kötü yönetim, liyakatsiz yönetim Türkiye'yi getirdiği hal bu. Allah bizi bunlardan kurtarsın."

ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ SİZİN GİBİ DAYILARI YOK Kİ TORPİL YAPSIN

Ağbaba, gündeme dair şunları söyledi:

"Türkiye bir taraftan üniversiteyi bitirip iş bulamayan veya asgari ücrete mahküm olanların ülkesi oldu. Avukatlarımız asgari ücretle çalışıyor. İyi üniversiteleri bitirenler 10 bin liraya yoksulluk sınırı altında çalışıyor. Türkiye vasıfsızlar tarafından yönetiliyor. Okuyan insanlara düşmanlık yapıyorlar. Boğaziçi ve ODTÜ'ye yönelik saldırılar da bu yüzden. Okumuş insanlar aşağılanıyor. Doktorlar "giderlerse gitsin" denilerek aşağılandı. Gençler ülkede gelecek görmüyor ve kaçmaya çalışıyor. Böyle bir gündemde Bakan Varank açıklama yapıyor "üniversiteye gidecek olan gencin hedefi işe girmek olmamalı" diyor. Varank işsizliğe çözüm bulacağına bir Bakan olarak gençlere "işe girmeyi hedeflemeyin" diyor. Gençlerin senin gibi üç maaş alacak dayıları yok. Niteliksiz insanlar banka yönetim kurullarına, THY yönetimine, Türk Telekom'a veya Tarım Kredi Kooperatifleri'ne atanıyor. Ömründe bankadan para çekmek dışında bir şey yapmamış kişiyi banka yönetim kuruluna atadınız. Nebati'nin THY'nin ikram bölümüne atayan siz değil misiniz? AKP Genel Başkanı da daha önce 'her üniversiteyi bitiren iş bulacak diye bir şey yok' demişti. TÜİK verilerine göre; yüksek öğrenim mezunu 1 milyon 61 bin kişi işsiz. İŞKUR verilerine göre ise 18 bin 24 yüksek lisans mezunu, 847 doktora mezunu genç işsiz devletten bir yıldan beri iş bekliyor.

BULGARİSTAN'A VİZE MUAFİYETİ: TÜRKİYE DÜNYANIN A101'İ OLDU!

Cumhurbaşkanı kararıyla Bulgaristan vatandaşlarına vize muafiyet sağlandı. Bir zamanlar AB'ye vizesiz seyahat diyorlardı. Ne dedilerse tam tersi oldu. Peki, niye bu karar alındı? Cevap basit: 1 Bulgar levası bugün 9,28 TL. AKP, Bulgar levasını 20 yılda, 60 kuruştan 9,3 TL'ye yükseltti. Bulgarlar sınırdan girip alışveriş yapıp geri dönüyorlardı, bu da yetmemiş olacak ki Bulgar vatandaşlarının Türkiye'ye sadece kimlikle girebilmesini sağlayan bir anlaşma imzalamışlar. Dünyanın süper gücü olacaktık, A101'i olduk. Eskiden, o beğenmedikleri 'eski Türkiye'de diplomasi, mütekabiliyet yani karşılılık esasıyla yapılırdı. Eğer Bulgar vatandaşları pasaportla girebiliyorsa Türk vatandaşları için de bu geçerli olmalıdır. Peki, AKP bunu yapabilir mi, yapamaz. Ülkeyi yol geçen hanına çevirdiler. Göçmenleri şantaj için kullanıyorlar. Şimdi para için Bulgaristan'la bile diplomasiyi yok saydılar. Bugünleri çok kısa zamanda aşacağız. Tekrar ülkeyi liyakat sahibi insanlara teslim edip hem Türk lirasının itibarını düzelteceğiz hem de enflasyonu düzelteceğiz."

CHP'NİN ÜZERİNDE UZLAŞTIĞI ADAY KEMAL KILIÇDAROĞLU'DUR

Ağbaba, gündeme dair açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soru üzerine Ağbaba, "6'lı masanın alacağı karar önemli ama bir kez daha ifade edelim ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesinden MYK'sına kadar üzerinde uzlaştığı aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Trollerin ve yandaş yazarların laflarına bakmayın. KYK borçlarının faizlerini sildiren, arabalarda ÖTV'yle ilgili düzenlemeyi yaptıran Kılıçdaroğlu'dur. İktidar olmadan bunları yaptıran iktidar olduğunda neler başaracak siz düşünün" dedi.

Görüşmeleri ertelenen Sosyal Medya Kanun Teklifi'ne ilişkin olarak Ağbaba "Son yasa teklifi, baskılarımız sonucu şu an ertelendi ama daha sonra gündeme gelir ve hatta Meclis'ten geçerse Türkiye'de basın özgürlüğü diye bir şey kalmaz. Bu teklifte sansürün yanı sıra yerel medyanın gücünü kıran bir yasa teklifiydi" diye konuştu.