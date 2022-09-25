GÜNDEM ÖZETİ / 25 Eylül 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 25 Eylül 2022

25.09.2022 00:04
GÜNDEM ÖZETİ / 25 Eylül 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzDönüşüm Fabrikası Açılışı ve Gaziemir 1. Etap Temel Atma Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzDönüşüm Fabrikası Açılışı ve Gaziemir 1. Etap Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İzmir/10.30/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında İstasyon Meydanı'nda miting yapacak.

(Erzurum/17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İtalya'da halk, genel seçimlerde parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gidecek.

(Roma)

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi üçüncü oturumu gerçekleştirilecek.

(10.15)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Kilitbahir Kalesi Açıkhava Sahnesi önünden başlayacak 7. Geleneksel Gelibolu Maratonu'na katılacak.

(Çanakkale/09.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında deplasmanda Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek.

(Torshavn/21.45)

2- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Kuzey Makedonya'da düzenlenen eleme turunun finalinde TOFAŞ, Almanya'nın Niners Chemnitz takımıyla karşılaşacak.

(Üsküp/21.00)

3- Voleybolda Bosna Hersek'te düzenlenen Kadınlar Balkan Kupası'nda PTT Spor, son maçında ev sahibi UOK Banjaluka Volley ile karşı karşıya gelecek.

(Banja Luka/19.00)

4- AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler grup maçları sona erecek. A Grubu'nda Altekma-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor, B Grubu'nda Tokat Belediye Plevne-TÜRŞAD, Arkas Spor-Spor Toto, C Grubu'nda Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Develi Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/16.00/İstanbul/13.00/16.00/İzmir/13.00/16.00)

5- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında Romanya'nın Rapid Bükreş takımını konuk edecek.

(Kastamonu/15.00)

6- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında 2, Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında 4 maç yapılacak.

7- TFF 2. Lig'de 6. hafta Beyaz ve Kırmızı gruplarda yapılacak maçlarla tamamlanacak.

8- Motosiklette Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak mücadelesi İspanya'da tamamlanacak. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, etabın ikinci yarışına çıkacak.

(Barselona/15.00)

9- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. ayak yarışı Japonya'da yapılacak.

(Motegi/09.00)

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 25 Eylül 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 25 Eylül 2022 - Son Dakika
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