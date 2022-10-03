Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz

Karamollaoğlu: Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Kazanımları Yasal Güvence Altına Alacak ve Keyfi Uygulamalara Son Verecek Olan Çağrısını Kıymetli Buluyor ve...

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Aralarında Olduğu 34 Milletvekili Hakkındaki 65 Fezleke TBMM'ye Gönderildi - Son Dakika

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