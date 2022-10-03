Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Aralarında Olduğu 34 Milletvekili Hakkındaki 65 Fezleke TBMM'ye Gönderildi - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Aralarında Olduğu 34 Milletvekili Hakkındaki 65 Fezleke TBMM'ye Gönderildi

03.10.2022 22:05
Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Aralarında Olduğu 34 Milletvekili Hakkındaki 65 Fezleke TBMM'ye Gönderildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında olduğu 34 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan 65 ayrı fezleke, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında olduğu 34 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan 65 ayrı fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM Başkanlığı'na 34 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanmış olan 65 fezleke sunuldu. Dokunulmazlığı kaldırılması istenenler arasında; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bulunuyor.

Öte yandan DBP'li Salihe Aydeniz hakkında TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu tarafından yazın oyçokluğuyla alınan dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki rapor da Genel Kurul'a sunuldu.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Aralarında Olduğu 34 Milletvekili Hakkındaki 65 Fezleke TBMM'ye Gönderildi - Son Dakika

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