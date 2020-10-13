CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Linde'yi kabul etti - Son Dakika

CHP TBMM Grup toplantı salonunda gerçekleşen kabule, İsveç'in yeni atanan Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, CHP Sözcüsü Faik Öztrak , Grup Başkanvekili Özgür Özel , İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ve Burdur Milletvekili Mehmet Göker de katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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