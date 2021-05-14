CHP heyetinin siyasi partilerle video konferans aracılığıyla bayramlaşması tamamlandı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin, "Hiçbir gün olmaması gereken bu konular bir de mübarek günlerde yaşandı. Sözün bittiği yer. Kadındır, çocuktur demeden gerçekten büyük bir katliam. Ne insanlığa ne vicdana sığar. Tarihe bir insanlık ayıbı olarak geçmiştir." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, Parti Meclisi (PM) Üyeleri Semra Dinçer ve Deniz Demir'den oluşan CHP heyeti, siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında AK Parti, DSP, HDP, İYİ Parti ve Vatan Partisi heyetlerinin ardından MHP, BBP, Demokrat Parti, Saadet Partisi, ANAP, Genç Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleriyle de video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

CHP heyeti, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ve Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bümin Özarslan'dan oluşan heyetle video konferans yoluyla görüştü.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin Lale Karabıyık, dünyanın neresinde zulüm, haksızlık varsa karşı olduklarını dile getirdi. Karabıyık, "Hiçbir gün olmaması gereken bu konular bir de mübarek günlerde yaşandı. Sözün bittiği yer. Kadındır, çocuktur demeden gerçekten büyük bir katliam. Ne insanlığa ne vicdana sığar. Tarihe bir insanlık ayıbı olarak geçmiştir. Yüreğimizi dağladı günlerdir." diye konuştu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, terörle mücadelede yaşamını yitiren şehitleri, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık personeli ile vatandaşları rahmetle anan Karabıyık, Ağrı'da Türkiye- İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay'a rahmet diledi.

Karabıyık, Kovid-19 salgının Türkiye'yi terk etmesi; yoksulluğun olmadığı, barışın, huzurun ve kardeşliğin olduğu ortamlarda nice bayramlar kutlama dilediğinde bulundu.

BBP heyeti ile görüşme

Lale Karabıyık, Genel Sekreter Üzeyir Tunç, Genel Sekreter Yardımcısı Tevfik Eren ve MYK üyesi Dilek Keskin'in yer aldığı BBP heyetiyle bayramlaştı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının kadın, çocuk, genç, yaşlı dinlemeden mübarek günde yaşandığını ifade eden Karabıyık, "Nasıl bir insanlıktır, vicdandır bunu anlamak mümkün değil. Gereken adımların atılması gerektiğini de ifade ediyoruz. Birleşmiş Milletler harekete geçmeli." dedi.

ANAP ile görüşme

Karabıyık, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Semih Narlı ve Şermin Cihanoğlu ile Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Çağlar Çamalan'dan oluşan heyetle görüştü.

Salgının tüm dünyada sıkıntılara neden olduğunu ifade eden Karabıyık, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik anlamına geldiğini, Kovid-19 gibi salgın süreçlerinde sosyal devletin öneminin öne çıktığını söyledi.