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CHP'li belediye başkanları, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı ile bir araya geldi - Son Dakika

CHP'li belediye başkanları, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı ile bir araya geldi

23.11.2021 18:42

- CHP'li belediye başkanları, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı ile bir araya geldi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve beraberindeki CHP büyükşehir belediye başkanları heyeti, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile...

- CHP'li belediye başkanları, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı ile bir araya geldi

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve beraberindeki CHP büyükşehir belediye başkanları heyeti, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile bir araya geldi.

CHP büyükşehir belediye başkanları heyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve beraberindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, KKTC ziyareti kapsamında KKTC Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile görüştü. LTB tarafından yapılan açıklamada, Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede bazı LTB Meclis Üyeleri, Belediye Müdürü ve bazı üst düzey yöneticiler ile CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü'nün de hazır bulunduğu kaydedildi.

Görüşmedeki konuşmasında mevkidaşlarına ve beraberindeki heyete, "Kıbrıs'ın kalbi ve başkenti Lefkoşa'ya hoş geldiniz" diyerek başlayan Harmancı, CHP'nin son dönemde ülkeye olan ilgisini, yapıcı bir dille yeni bir ilişki biçimi oluşturma çabalarını gördüklerini ve bunu önemsediklerini vurguladı. Karşılıklı sevgi, saygı ve empatiye dayalı yeni bir ilişki biçimi kurma ve KKTC - Türkiye ilişkilerini bir tahakküm ilişkisinden çıkarmanın her demokrat bireyin önemli görevlerinden biri olduğunun önemine vurgu yapan Harmancı, farklılıkların bir gerginlik sebebi değil demokrasinin bir zenginliği görülmesi gerektiğini belirtti.

"Merkezi hükümetin yetkilerini yerel yönetimlerle paylaşması gerekiyor"

LTB Başkanı Harmancı, CHP'li başkanlar ile görüşmesinde KKTC'deki son durumu değerlendirerek, güncel konuların tartışılabilmesinin önemine dikkat çekti. Harmancı, "Ülkemizin kendine özgü durumu, izolasyonlar altında olması, uluslararası yatırım ve kredilere ulaşamıyor olması, Avrupa Birliği yapısal fonlarına erişemiyor olması ve çağın gerisinde kalmış yerel yönetimler yasası ile belediyelerin hizmet alanını çok dar bir alana oturtuyor. Bunlara ülkeye aktarılan fonların eşit ve adil dağıtılmaması da ekleniyor. Tüm bu hususları tartışabilmek ve bütünüyle aşabilmek bu aşamada oldukça değerlidir. Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartnamesi'nin siyasetçilerin dilinden icraata geçmesi gereken önemli bir unsurdur. Dünyada her gün daha da artan yerel hükümetlerin gücü aslında merkezi de oldukça rahatlatan bir unsurdur. Korona virüs (Covid-19) salgını ile birlikte yerelin vazgeçilmezliği ve önemi bir kez daha ortaya çıktı, darda kalanların, yoksullukla mücadele edenlerin ve refahtan eşit pay alamayanların yerel yönetimlerin hizmetlerinden ve dayanışmasından doğrudan faydalandığını gördük. Bunların tümünden çıkaracağımız ders, merkezi hükümetin artık yetkilerini yerel yönetimler ile paylaşması gerektiğidir" ifadelerini kullandı.

"İBB ile birlikte sorumluluk alıp Rauf Raif Denktaş'ın Anıt Mezarı ve çevresinin düzenlenmesi konusunu çözme isteğimizi yineliyoruz"

Başkan Harmancı, merhum KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Anıt Mezarı ve çevresinin düzenlenmesi konusuna da değinerek, İBB ile birlikte sorumluluk alarak konunun çözülmesine ilişkin isteklerinin altını çizdi. Harmancı, "Geçtiğimiz aylarda İBB Başkanı İmamoğlu ile görüşerek Anıt Mezarı ve çevresinin düzenlenmesi için birlikte sorumluluk üstlenerek kamu vicdanında yara olan bu sorunu çözme yönündeki isteğimizi ve irademizi kamuoyu ile paylaştık. Farklı siyasal görüşlere sahip olsak da ülkemizin değeri olan merhum Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Anıt Mezarı ve çevresinin düzenlemesi talebimizin bugüne kadar makul ve mantıklı bir çerçevede reddediliş hikayesini ve cevabını duymadık. Bu üzücü ve manidardır" ifadelerini kaydetti.

Harmancı, hem kardeş kent İstanbul hem de diğer kentler ile iş birliği ve dayanışmayı ilerletmek için somut adımlar atılacak bir döneme girme arzusunu dile getirdi.

"Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı bizim için çok önemlidir"

Konuşmasında, Kıbrıs Türk demokrasisinin zengin ve çok kültürlülüğe dayalı olduğunu da ifade eden Harmancı, "Kıbrıs Türk halkı laikliği içselleştirmiş bir halktır. Bunun bir tehdit unsuru olarak görülmesini değil, bu yaşayışımıza saygı gösterilmesini istiyoruz. Sizin de basın toplantısında değindiğiniz gibi iradeye saygı bizim için çok önemlidir. İlişkilerin karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı olarak ilerletilmesi bizleri mutlu etmesinin yanında herkesin yararınadır. CHP'nin bu açılımını ve ülkemize ziyaretini çok kıymetli buluyoruz. Bunu yeni bir ilişki biçiminin başlamasına vesile olması diliyor ve umuyoruz. LTB'nin, CHP'nin 11 Büyükşehir Belediyesi'nin 4'ü ile kardeş kent ilişkisi var ve bunlardan Ankara, Eskişehir ve İstanbul ile kardeş kent olunması kendi Belediye Başkanlığım dönemimde gerçekleşti. Bu kardeşliğin olumlu sonuçlarını sorumlu olduğumuz kentlere yansıtmak ve somut projelerle hissedilebilir bir noktaya taşımak istiyoruz. Bu konuda da mevkidaşlarımız ile gerekli adımları atacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

"KKTC'deki seçilmiş kişilerin ve halkın tercihi CHP için büyük önem arz ediyor"

CHP Heyeti adına görüşmede konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, Kıbrıs'ta ve Lefkoşa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ziyaretlerini salgın nedeni ile bir süre ertelemek zorunda kaldıklarını kaydetti. Savaş konuşmasında, KKTC'deki seçilmiş kişilerin ve halkın tercihinin CHP için büyük önem arz ettiğini belirterek, KKTC'nin ekonomisindeki gelişmelere katkı sağlamanın yanı sıra sosyal ve kültürel bağları güçlendirmek için bu ziyareti yaptıklarını belirtti. Savaş, "KKTC'deki seçilmiş kişilerin ve halkın tercihi CHP için büyük önem arz ediyor" dedi.

CHP'li belediye başkanları, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı ile bir araya geldi
CHP'li belediye başkanları, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı ile bir araya geldi
CHP'li belediye başkanları, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı ile bir araya geldi
CHP'li belediye başkanları, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi, Lefkoşa, Kıbrıs, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CHP'li belediye başkanları, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı ile bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li belediye başkanları, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı ile bir araya geldi - Son Dakika
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