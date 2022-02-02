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İSTANBUL-CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN SEDEF KABAŞ'A ZİYARET - Son Dakika

İSTANBUL-CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN SEDEF KABAŞ'A ZİYARET

02.02.2022 16:35

CUMHURİYET Halk Partisi milletvekilleri Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.

CUMHURİYET Halk Partisi milletvekilleri Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan gazeteci Sedef KabaşBakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile CHP'li kadın milletvekillerinden oluşan heyet, gazeteci Sedef Kabaş'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Karaca ile CHP'li kadın milletvekilleri Jale Nur Süllü, Suzan Şahin, Gamze Taşcıer, Neslihan Hancıoğlu ve Müzeyyen Şevkin, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne geldi. Karaca ve beraberindeki kadın milletvekilleri Kabaş'la görüştü. Karaca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tüm partililer ve kendilerine ulaşan kadınların selamlarını, Kabaş'a ilettiklerini kaydetti. Heyet, görüşmenin ardından Bakırköy Cezaevi önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Kabaş ile görüşmesinin detaylarını anlatan Karaca, "Sedef Kabaş'ın bazı mesajları var; 'Ben burada hiçbir şekilde makamların, koltukların arkasına saklananlar gibi değil halkın gücünü hisseden bir kadın olarak bulunuyorum.' dedi. Kabaş, cezaevi koşullarında herhangi bir sorunun yaşanmadığını da ifade ederek cezaevinde yaşadığı bir anısını da bizlerle paylaştı; Bu cezaevinde müthiş bir kadın dayanışmasını gördüm. Bu dayanışma geleceğe dair umutlarımı yükseltti. Havalandırmada dolaşırken 'ellerim üşüdü' dedim. 6 saat sonra kadınlar eldiven örüp bana hediye ettiler. Bunu lütfen orada açıkça ifade edin" diye konuştu.

İSTANBUL-CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN SEDEF KABAŞ'A ZİYARET
İSTANBUL-CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN SEDEF KABAŞ'A ZİYARET
İSTANBUL-CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN SEDEF KABAŞ'A ZİYARET
İSTANBUL-CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN SEDEF KABAŞ'A ZİYARET
İSTANBUL-CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN SEDEF KABAŞ'A ZİYARET
İSTANBUL-CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN SEDEF KABAŞ'A ZİYARET
İSTANBUL-CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN SEDEF KABAŞ'A ZİYARET
İSTANBUL-CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN SEDEF KABAŞ'A ZİYARET
İSTANBUL-CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN SEDEF KABAŞ'A ZİYARET
İSTANBUL-CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN SEDEF KABAŞ'A ZİYARET

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Sedef Kabaş, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN SEDEF KABAŞ'A ZİYARET - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN SEDEF KABAŞ'A ZİYARET - Son Dakika
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