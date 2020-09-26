CHP'li Torun'dan koronavirüs verilerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Torun'dan koronavirüs verilerine ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verileriyle ilgili, "Her ne şart altında olursa olsun vatandaşa doğru bilgi vermesi gereken siyasi iktidar, şeffaflık ilkesini de hiçe saymış durumda.

CHP'li Torun'dan koronavirüs verilerine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verileriyle ilgili, "Her ne şart altında olursa olsun vatandaşa doğru bilgi vermesi gereken siyasi iktidar, şeffaflık ilkesini de hiçe saymış durumda." ifadesini kullandı.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği tarihten itibaren yapıcı muhalefet sergilemeye ve hükümete katkı sunacak öneriler sunmaya çalıştığını belirtti.

Önerilerini dikkate almayan siyasi iktidarın yanlış politikalarının ülkeyi geri dönüşü olmayan bir yola sürüklediğini iddia eden Torun, "Her ne şart altında olursa olsun vatandaşa doğru bilgi vermesi gereken siyasi iktidar, şeffaflık ilkesini de hiçe saymış durumda." değerlendirmesini yaptı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilerin doğruluğunun tartışıldığını savunan Torun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "verilerin doğru olduğu" yönündeki açıklamasının ardından konuyla ilgili çalışma başlattıklarını aktardı. Torun, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"CHP'li 11 büyükşehir belediyesinden, bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili bilgi aldık. Bakanlığın verilerine göre ülke genelinde 1-25 Eylül tarihleri arasında Kovid-19 nedeniyle vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 1488 iken, sadece 11 büyükşehir belediyemizde aynı tarihlerde bulaşıcı hastalık kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 1604 olduğunu halkımızın bilgisine sunuyoruz. Sadece Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Eskişehir, Hatay, Tekirdağ, Aydın, Adana, Antalya ve Mersin olmak üzere 11 büyükşehir belediyemizdeki vefat sayıları dahi, Sağlık Bakanlığının tüm ülkeyi kapsayan verilerinden fazladır."

Bakan Koca'ya "Bu çelişkiyi nasıl açıklayacaksınız?" diye soran Torun, şunları kaydetti:

"Lütfen şeffaf olun, canıyla boğuşan milletimize yanlış bilgi vermeyin. Emin olun veri gizleyerek topluma iyilik etmiş olmazsınız. Tam tersine vatandaşlarımızı eski normale sevk edersiniz. Sadece 11 büyükşehrin verilerini açıklayarak iktidarı bir kez daha uyarıyoruz. Milletimiz bilsin, açıklanan verilerle ilgili takibimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, İktidar, Torun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 12:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Torun'dan koronavirüs verilerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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