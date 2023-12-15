Culinary Forum, Antalya\'da iki gün boyunca yeme içme sektörüne damgasını vurdu! 6 bini aşkın sektör paydaşı forumda bir araya geldi

Culinary Forum, yeni kuşak gastronomi uzmanları ile deneyimli profesyoneller arasında diyalog ve ortaklık köprüleri kurarak, sektördeki bağlantıların güçlenmesine öncülük etti.

CULİNARY FORUM 2023'ÜN TEMASI "CONNECTİON" OLDU

Gastronomi sektöründeki yapısal dönüşümler, Culinary Forum 2023'te akademik temeller üzerinden kapsamlı bir şekilde ele alındı. Etkinlik, sektörün çeşitli alanlarından öğrenciler, şefler, akademisyenler, iş insanları ve araştırmacıların bir araya gelerek gastronominin geleceğini çok yönlü tartıştıkları bir buluşma noktası oldu. Bu disiplinlerarası buluşmada gerçekleşen panellerle, sektör her yönüyle ele alındı. BigChefs Mutfak Koordinatörü ve Culinary Forum Kurucusu Murat Aslan, etkinliğin sonunda yaptığı değerlendirmede, "Connection" temasının altını çizerek, sektördeki bağlantıların ve iş birliklerinin kritik önemini vurguladı: "Etkinlik beklentileri aşan bir başarıya ulaştı. Bu, Culinary Forum'un gelecek yıllarda da devam etmesi gerektiğinin ve öneminin en büyük kanıtı. Katılımcılar arasındaki etkileşimin ve oluşturulan yeni bağlantıların, iş birliklerinin, gastronomi dünyasında pozitif etkiler yaratacağına olan inancım tam."

49 ÜNİVERSİTE, 19 PANEL, 106 KONUŞMACI İLE 6 BİNİN ÜZERİNDE KATILIMCI

Culinary Forum, gastronomi ve HORECA sektörünün en can alıcı konu başlıklarını, "Connection" teması altında, Murat Aslan'ın açılış konuşmasıyla başlayarak iki gün boyunca masaya yatırdı. Türkiye'nin dört bir yanından 49 üniversitenin gastronomi öğrencileri de dahil olmak üzere, sektörün farklı kesimlerinden 6.000'in üzerinde katılımcı ve 150 akademisyenin ağırlandığı forumda, 106 konuşmacı 19 ayrı panelde bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Forum, gastronomi dünyasında kadınların öncülük ettiği yeniliklerden mutfaklarda dijital dönüşüme, akademik eğitimin rolünden AR-GE ve yaratıcılığın teşvikine kadar geniş bir yelpazede konuları ele aldı. Genç yeteneklerin sektöre etkileri, Z kuşağının sektörle entegrasyonu ve coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi ve turizme katkıları gibi önemli temalar da incelendi. Culinary Forum 2023, yenilikçi fikirlerin ve vizyonların paylaşıldığı, sektörün geleceğine yön verecek önemli adımların atıldığı bir platform olarak gastronomi sektöründe iz bıraktı.

SEKTÖRÜN ÖNCÜ İSİMLERİ FORUMDA YER ALDI

Bu sene konuşmacılar arasında; Cihan Çetinkaya, BigChefs Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli, Doğuş Hospitality Retail Group Brand Chef Vedat Demir, Fairmont Hotels İstanbul Aila Restaurant Head Chef Kemalcan Yurttaş, Kilit Group Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kilit, SushiCo Restaurant Executive Chef Yutaka Hoshino, Zaimoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Zaimoğlu, Kaya Palazzo Resort & Casino Girne - Executive Chef Murat Dağlıoğlu, Midpoint Executive Ar-Ge Chef Rıza Belenkaya gibi isimler yer aldı.

Culinary Forum hakkında daha fazla bilgi almak için www.culinaryforum.org web sitesini ziyaret edebilir ve @culinaryforum Instagram hesabını takip edebilirsiniz.