Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya Geldi

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından özel uçak "TUR" ile saat 23.40'ta Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya Geldi, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından özel uçak "TUR" ile saat 23.40'ta Ankara'ya geldi.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile öteki ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:55 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Askere Giden Tayfun Erdoğan Babası Emrah'a Sitem Etti! Erdoğan, S-400 Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: Bu İş Bitmiştir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İlk Genelgesini Yayımladı YSK, AK Parti'nin 31 İlçede Sandıkların Tamamının Yeniden Sayılması Talebini Reddetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 01:01:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]