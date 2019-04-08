Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya Geldi
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından özel uçak "TUR" ile saat 23.40'ta Ankara'ya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Rusya
'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından özel uçak "TUR" ile saat 23.40'ta Ankara
'ya geldi.
Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı
'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Ankara Valisi Vasip Şahin
ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
ile öteki ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, MİT Başkanı Hakan Fidan
, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
da Ankara'ya geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:55 Kaynak: AA
Askere Giden Tayfun Erdoğan Babası Emrah'a Sitem Etti!
Erdoğan, S-400 Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: Bu İş Bitmiştir
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İlk Genelgesini Yayımladı
YSK, AK Parti'nin 31 İlçede Sandıkların Tamamının Yeniden Sayılması Talebini Reddetti