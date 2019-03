Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya müze olarak anılmayacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya müze olarak anılmayacak. O statüden bir defa çıkacak, Ayasofya'yı cami olarak anacağız." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber-ATV ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.



"CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar'ın şehit eşine hakaret ettiği" iddialarının sorulduğu Erdoğan, "Burada bir duyarsızlık var nedir? Bu şehit yakınlarıyla bir kahvaltı olduğuna göre, bu hanım kardeşimize bu saygısızlık, edepsizlik yapıldığı zaman ben beklerdim ki o salon hem buna gerekli tepkiyi göstersin, ondan sonra da bu salonu terk etsin." yanıtını verdi.



Bunun sıradan bir olay olmadığının altını çizen Erdoğan, şunları ifade etti:



"Bu şehit yakını eşi. Sen de şehit eşiysen aynı şekilde bu dertten muzdaripsen, ortaya koymanız gereken tavır bir şehit eşine bu yapılmışsa bunu kendinize yapılmış telakki edip o salonu terk etmiş olmanız gerekir. 'Senin kahvaltın senin olsun.' deyip oradan ayrılmak gerekir. Burada da maalesef o beklenen duyarlılık yok. Böyle bir şey olmuş olsa o zaman beyefendi bakalım ne yapacak? Bunların takibi noktasında ben de yarın kendisiyle ayrıca görüşüp bu işin takibini yapmamız lazım. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza da talimatı vereceğim bu gece, onun da bunun takibini isteyeceğim. ve böylece burada bir yargı sürecini de ayrıca başlatmamız lazım."



CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'la ilgili iddiaların sorulduğu Erdoğan, "Bay Kemal'in Yavaş'la ilgili bir açıklamasını duydunuz mu? Burası manidar değil mi? Adayına sahip çıkmıyor. Şu anda tabii bu süreç devam ediyor. Sadece sahte senet meselesi değil, ayrıca Yavaş'ın vergiyle ilgili de sıkıntıları var. Şimdi onlar da çıkaracak. Hepsi dökülüyor. Bunların da bay Kemal takipçisi olmasa dahi bizler takipçisiyiz. Aynı şekilde o sahte senet gönderdiği söylenen şahıs o da kovalıyor bu işi. Dolayısıyla biz de kovalayacağız." yanıtını verdi.



"Her işleri sahte"



"Allah göstermesin, Ankara bu tür cambazlara teslim edilir mi? Böyle bir şey yapılabilir mi? Burası başkentimiz bizim. Gereği neyse bunun yapılması lazım. Ankara gibi önemli bir şehri, başkentimizi kalkıp biz bu adamlara nasıl teslim ederiz?" diye soran Erdoğan, CHP yöneticilerinin adayları hakkındaki iddialarla ilgili tek kelime söylemediğini belirtti.



Erdoğan, Yavaş ile ilgili gerçekleri CHP yöneticilerinin de bildiğini ifade ederek, "Onlar bir kere başta sahiplendiler ama ondan sonra da şimdi geri adım atamıyorlar. Tam da CHP'ye yaraşır bir Ankara adayı. Her işleri sahte, her işleri maalesef yamuk. Bunlar bugüne kadar hep böyle geldi. Çünkü CHP'de hesap vermek diye bir şey yok. Kaç seçim kaybedersem edeyim, tekrar aday olabilirim diye düşünüyorlar." şeklinde konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 seçimi de kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, "Eğer yüzde 40 alamazsam bırakırım." diyen Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakmadığını dile getirdi. Erdoğan, "Bunlar böyle, balık baştan kokar. CHP Genel Başkanı da bunca seçim kaybetmesine rağmen hala koltuğunda. O şimdi 'Koltuğu ben sağlam tutayım da gerisi önemli değil.' diyor." değerlendirmesinde bulundu.



CHP Genel Başkan Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım'ın Mansur Yavaş hakkındaki sözlerinin hatırlatıldığı Erdoğan, "Adaylarını yine en iyi kendileri tanıyor. Zaten 'Adaylığı ilan edildiği gün seçimi kaybetti' diyor. ve sayın Yıldırım'ın kendi ifadesiyle 'Mansur Yavaş'ın yaptıklarının vahameti başka noktalarda'. O attığı mesajlar dengesinin nasıl kaybolduğunun göstergesi. Bu da onların Ankara için aslında çıkardıkları adayın karakterinin bir özeti. Kendi içlerindeki isimler bile 'Keşke bugünleri görmeseydik.' diye veryansın ediyorlar." ifadelerini kullandı.



"Özhaseki ile yola devam etmeliyiz"



Yavaş'ın ilk defa aday olmadığını, GBT'sinin meydanda olduğunu söyleyen Erdoğan, buna rağmen CHP'nin Yavaş'la yola çıktığını belirtti.



"Pazar günü inşallah Ankara'da oy kullanacak olan tüm vatandaşlarım bir defa bu işi hafife almamalı." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:



"Ben tüm Ankaralı kardeşlerime 'Sandığı ihmal etmeyin.' diyorum. 'Sandık namusumuzdur.' diyorum. 'Ve bu tür namus konusunda hassasiyeti olmayanlara gereken cevabı sandıkta vermeniz lazım.' diyorum. 'Sandığa sahip çıkın' diyorum. Muhakkak gidin oylarınızı kullanın, gelmeyenler varsa, onları da uyarın. Gerekirse alın, onları sandığa taşıyın. Gelsinler oylarını muhakkak kullansınlar ki biz Ankara'yı bu tür ellere asla bırakamayız, teslim edemeyiz. Özhaseki kardeşim gibi gerçekten her yönüyle itimat edeceğimiz, güveneceğimiz, işini bilen, işini bildiği kadar da gerçekten Kayseri gibi büyük şehrin 5 dönem belediye başkanlığını yapmış, dile kolay 25 sene, ondan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış, daha sonra Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımı yapmış olan Mehmet Özhaseki Bey'le biz Ankara'da yola devam etmeliyiz."



"Sen ne yapıyorsun?"



Golan Tepeleri ile ilgili bir soru üzerine Erdoğan, bu bölgeyle ilgili Birleşmiş Milletler'in (BM) 1967 kararının bulunduğunu anımsattı.



Golan Tepeleri'nin Suriye'ye ait olduğunun bir BM kararı olduğunu belirten Erdoğan, Beşşar Esed'le hukukun iyi olduğu dönemde eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert ile bu sorunun çözülmesi noktasında aracı olduklarını anlattı.



İş bitme noktasına gelip anlaşma imzalanacağı sırada Gazze'nin bombalanmaya başlandığını ve 1500 civarında insanın öldürüldüğünü hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Tabii iş orada bitti ve yürümedi. BM bu kararı vermiş olmasına rağmen şu anda Trump maalesef adeta bir Ali kıran baş kesen. Kudüs meselesinde takındığı tavır öyle 'Ben yaptım oldu.' Sen yaptın oldu ile olmuyor bu iş, olmaz. Burada da aynı şeyi yaptı. BM'ye rağmen sen bunu nasıl yaparsın; bir? İki; BM Güvenlik Konseyi var, buna rağmen nasıl yaparsın? Bir defa BM Güvenlik Konseyi üyelerinden bile şu anda buna karşı olanlar var. Başta Rusya, Fransa. Geçenlerde Macron ile görüşmemde baktım o da 'Kesinlikle katılmıyoruz.' dedi. AB aynı şekilde katılmıyor. Sen ne yapıyorsun? Amerika gibi bir devletin başında bulunman sana böyle bir hakkı vermez ki. Şimdi ayın 9'unda İsrail'de seçim var. Bu adam yolsuzluklara bulaşmış bir adam Netanyahu. Yolsuzluk var, her numara var. Hanımı, oğlu için de aynı şeyler söz konusu. Sen kalkıyorsun, Amerika'da geleceğe hazırlık olmak üzere oradaki bazı Yahudi kuruluşlarına şirin görünmek için böyle bir adım atıyorsun. Sen kendin çalıp, kendin oynarsın başka bir şey değil. Dünya da bunu kabul etmiyor zaten, etmez de."



Bu tutumuyla ABD'nin bölgede barışa katkı yapmayı değil, gerilimi yükseltmeyi ve istikrar arayışlarına darbe vurmayı tercih ettiğini vurgulayan Erdoğan, bu tercihin gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.



"Ayasofya müze olarak anılmayacak"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Müzesi'nin cami olup olmayacağı ile ilgili soruyu yanıtlarken "Bu artık bizim milletimizin, İslam dünyasının hepsinin bir beklentisi; milletimizin yıllardır Ayasofya'yı cami görme özlemi var." dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bir defa burasının isminin müzeye çevrilmesi olayı çok büyük yanlıştı. Biz de dedik ki 'Çok yoğun bir şeklide bu tür bir talep olduğuna göre böyle bir adımı atmanın artık zamanı gelmiştir'. Tabii bu adımı atarak, Ayasofya müze olarak anılmayacak, o statüden bir defa çıkacak. Ayasofya'yı cami olarak anacağız. Şu anda Sultanahmet Camisi'ne gelenler, turistler vesaire gezip görüyor. Süleymaniye'ye gelenler gezip görüyor. Aynı şekilde, Ayasofya'ya da gelenler, Ayasofya Müzesi değil, Ayasofya Camisi'ni gezip görecekler. Tabii bunun içeriği ile alakalı bazı düşüncelerim var. Arkadaşlarımın bir kısmı ile bunu paylaştım. Bunun detaylarına da gireceğiz ve birileri tabii kalkıp bize akıl öğretmek istiyorlar, 'Ayasofya'yı şöyle yapmayın, böyle yapmayın.' diye. Bir defa şu anda Mescid-i Aksa ile ilgili bu kadar saldırılar oluyor, onunla ilgili bir sesiniz çıkıyor mu? Adamlar postallarıyla kalkıp Mescid-i Aksa'nın içine giriyorlar, cam çerçeve indiriyorlar, Kur'an-ı Kerimleri yerlere atıyorlar. En ufak bir sesiniz çıkmıyor. Biz Müslüman'ız, bizim kanımıza dokunuyor. Orada sesi çıkmayanlar lütfen kalkıp da bize akıl vermesinler o akılları kendilerine saklasınlar. Artık asırlara sari olan bu hedefimizden geri adım attıramazlar. Kaldı ki zaten müze konusu öyle asırlarla falan da alakalı değil, müzeye çevrilme olayı yakın bir tarihte. Dolayısıyla bunu seçimlerden sonra oturacağız, süreci içerisinde bu adımı inşallah en güzel şekilde tereyağından kıl çeker gibi çekip, bu işi de bitireceğiz."



Tüm vatandaşlardan sandığa gitmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandığa giderken ihmal edenleri de alın götürün diyorum. Bu bir beka seçimidir. Bu beka seçiminde meydanları işte bu dörtlü mekanizmaya sakın kaptırmayın. Ankara'nın, İstanbul'un tüm vilayetlerin, dışarıda oy kullanacak akrabalarınızla onlarla da irtibat kurun, onların da sandığa gitmelerini teşvik edin." diye konuştu.



"Atakule'de gençlerle buluşacağım



Yarın sosyal medya üzerinden gençlerle buluşmasının içeriğinin sorulması üzerine ise Erdoğan, yarın Atakule'de teras katında gençlerle bir araya geleceğini bildirdi. Erdoğan, "Herhangi bir moderatör kullanmadan, hem moderatörlüğü yapacağım hem de gençlerin sorularına cevap vermek suretiyle, gençlerle şöyle adeta seçime giderken bir final buluşması yapalım istedik. Onun için yarın gençlerle bir aradayım. Ondan sonra Ankara'nın 3 ilçesini ziyaret edeceğim." açıklamasında bulundu.



31 Mart akşamı balkon konuşması yapıp yapmayacağı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her seçimde bunu yaptık. Bu seçimde yapmazsak olmaz diye düşünüyorum ama arkadaşlarla oturup henüz bunun kararını vermiş değiliz. Bu artık bizim bir geleneğimiz, arkadaşlarla da değerlendirmesini yaptıktan sonra gereğini yaparız." dedi.



(Bitti)

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fenerbahçe, Beveren Forması Giyen Nana Ampomah'ın Peşine Düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz Kırgınlığında, Öfkesinde Elbette Haklıdır!

Seçime 3 Gün Kala Erdoğan'dan Anket Yorumu: En Ciddi Yanılmayı Yaşayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Altay'ın Sözlerine Sert Tepki Gösterdi: Hesabını Soracağım