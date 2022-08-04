YAŞ kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Ercüment Tatlıoğlu FETÖ kumpasına uğramış ve beraat etmiş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen YAŞ toplantısı tamamlandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, askerlerin terfi ve emeklilik durumları karara bağlandı.
47 ALBAY GENERALLİĞE YÜKSELTİLDİ
Alınan kararları canlı yayında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 40 general ve amiralin görev süresi bir yıl uzatıldı, 313 albayın görev süresi ise iki yıl uzatıldı. 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in hem yaş haddini hem de görevdeki süresi bir yıl uzatıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI ERCÜMENT TATLIOĞLU OLDU
Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu yeni Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan yeni Hava Kuvvetleri Komutanı oldu.
TATLIOĞLU FETÖ'NÜN KUMPAS DAVASINDA YARGILANMIŞTI
Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, FETÖ'nün TSK'ya yönelik kumpas davalarından biri olan İzmir Askeri Casusluk Davasının sanığı yapılmıştı. Daha sonra davaya bakan hâkimler ve savcılar FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edildi ve kumpas kurmaktan hapis cezası almıştı. Tatlıoğlu ise davadan beraat etmişti.
KORGENERAL KADIOĞLU ORGENERALLİĞE TERFİ ETTİ
Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu orgeneralliğe, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Tümgeneral Bahtiyar Ersay, Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Günaydın korgeneralliğe terfi ettirildi.
KARA KUVVETLERİ'NDE TÜMGENERALLİĞE TERFİ EDENLER
- Libya Görev Grup Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç
- 9. Komando Tugayı Tuğgeneral Mustafa Koşan
- İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç
- Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Fethi Oltular
- Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Tuğgeneral Sinan Eren
- Tuğgeneral Tamer Atay
DENİZ KUVVETLERİ'NDE TÜMAMİRALLİĞE TERFİ EDENLER
- Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Enstitüsü Komutanı Tuğamiral Rafet Oktar
- Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın
- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı Tuğamiral Nihat Baran
- HAVA KUVVETLERİ'NDE TÜMGENERALLİĞE TERFİ EDENLER
- Balıkesir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ergin Dinç
- Washington Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Kadircan Kottaş
- Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen
KARA KUVVETLERİ'NDE TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
- Bilal Çokay
- Aydın Kılıç
- Ali İhsan Bulut
- Cem Kamil Sağcan
- Süleyman Akbay
- Levent Sabahattin Güldağı
- Gökhan Çelik
- Önder Durgut
- Burak Asal
- Ali Aydın Torun
- Fatih Akpınar
- Ali Mete
- Ahmet Nasuhoğlu
- Abdülkadir Akturan
- Bülent Tanrıverdi
- Aytuğ Yörüyüş
- Erdal Köse
- Rüştü Topçu
- Rıza Kocabaş
- Yasin Bulut
- İsmail Analı
- Yüksel Kolcu
- İsa Baydilli
- Ahmet Hamdi Ataç
- Ümit Ersoy
- Sait Cengiz Özsoy
- Hakan Durmazpınar
- Veli Doğan
DENİZ KUVVETLERİ'NDE TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
- Tayfun Karataş
- Mehmet Savaş Eser
- Selçuk Akarı
- Özgür Erken
- Timur Yılmaz
- Mustafa Biçen
- Yücel Darcan
- Korkut Şen
HAVA KUVVETLERİ'NDE TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
- Mehmet Serkan Dan
- Kubilay Koşucu
- Hüseyin Sabri Akyol
- Gürtaç Kayapınar
- Cihangir Kemal Yüzçelik
- Soner Oran
- Kubilay Uzun
- İhsan Kaplan
- Hakan Cirit
- Levent Kefal
- Yavuz Matur
EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI:
- Tümgeneral Erhan Uzun,
- Tümgeneral İdris Acartürk,
- Tuğgeneral Göksel Sevindik,
- Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali,
- Tuğgeneral Faruk Yıldırım,
- Tuğgeneral Oğuz Tozak,
- Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin,
- Tuğgeneral Selçuk Yavuz,
- Tuğgeneral Taner Uysal,
- Tuğgeneral Engin Candaş,
- Tuğgeneral Sebahattin Türker,
- Tuğgeneral Mehmet Rifat Alkan,
- Tuğgeneral Yücel Özel,
- Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör,
- Tuğgeneral Mustafa Enis Koç,
- Tuğgeneral Oktay Ağbuga,
- Tuğgeneral Ali Fuat Arıkan,
- Tuğgeneral Adem Çakır,
- Tuğgeneral Hüseyin Aziz Çetinkaya,
- Tuğgeneral Mustafa Köse
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI:
- Oramiral Adnan Özbal,
- Tümamiral Ayhan Gedik,
- Tümamiral Hasan Özyurt,
- Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar,
- Tuğamiral Ahmet Cevdet Kaplan,
- Tuğamiral Ayhan Türker Koçpınar,
- Tuğamiral Aykut Manioğlu
- Tuğamiral Hasan Çankaya.
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI:
- Orgeneral Hasan Küçükakyüz,
- Korgeneral Mehmet Özlü,
- Tümgeneral Kutlay Demir,
- Tümgeneral Ali Serin,
- Tuğgeneral Yusuf Erge,
- Tuğgeneral Oğuz Okuyucu,
- Tuğgeneral Bekir Erdal Özgenç,
- Tuğgeneral Gürel Özusta,
- Tuğgeneral Gökhan Ergün
- Tuğgeneral Aziz Adalı
GÖREV SÜRESİ BİR YIL UZATILAN GENERAL VE AMİRALLER
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI:
- Korgeneral Yavuz Türkgenci,
- Korgeneral Kemal Yeni,
- Korgeneral Sinan Yayla,
- Tümgeneral Mustafa Oğuz,
- Tuğgeneral Burhan Aktaş,
- Tuğgeneral Hurşit Ağırcan,
- Tuğgeneral Ahmet Kasa,
- Tuğgeneral Mücahit Zorlutuna,
- Tuğgeneral Mehmet Özeren,
- Tuğgeneral Özkan Ulutaş,
- Tuğgeneral Alper Eser,
- Tuğgeneral Ahmet İbiş,
- Tuğgeneral Osman Alp,
- Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın,
- Tuğgeneral Şefik Atak,
- Tuğgeneral Faruk Metin,
- Tuğgeneral Nihat Ergün,
- Tuğgeneral Mustafa Köksal
- Tuğgeneral Remzi Albasan
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI:
- Tümamiral İbrahim Özdem Koçer,
- Tuğamiral Bülent Turan,
- Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay,
- Tuğamiral Yavuz Kılıç,
- Tuğamiral Fikret Esin,
- Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin,
- Tuğamiral Serhat Sözbir,
- Tuğamiral Alper Yeniel,
- Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit,
- Tuğamiral Ercan Kireçtepe,
- Tuğamiral Semih Ozangüç
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI:
- Tümgeneral Göksel Kahya,
- Tuğgeneral Kemal Turan,
- Tuğgeneral Fidan Yüksel,
- Tuğgeneral Necati Gündüz,
- Tuğgeneral Bülent Çetin,
- Tuğgeneral Gürhan Ergürhan,
- Tuğgeneral Sadık Uygur,
- Tuğgeneral Tansel Çokuysal,
- Tuğgeneral Ali Öztürk