Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'de - Havalimanı karşılama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'de - Havalimanı karşılama - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'de - Havalimanı karşılama

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere "TRK" uçağıyla İsviçre'nin Cenevre kentine geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere "TRK" uçağıyla İsviçre'nin Cenevre kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cenevre Havalimanı'nda, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Bülent Bilgi ve İsviçre Temsilcisi Murat Şahin ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Cenevre'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'de - Havalimanı karşılama

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Cenevre, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'da yaşayan Türklere çağrı: Siyaset, ekonomi ve kültür alanlarında etkinliğinizi arttırmalısınız
AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış

Son Dakika Haberleri
23:23 Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de görüşülerek kabul edildi - Son Dakika
23:18 2 çocuğun öldüğü İdlib bombardımanından yürek sızlatan görüntüler - Son Dakika
23:18 Spor medipol başakşehir - ittifak holding konyaspor maçının ardından - Son Dakika
23:15 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri - Son Dakika
23:14 Edirne'de sis - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 23:29:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'de - Havalimanı karşılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]