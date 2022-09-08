Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya , AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Erdoğan, konuta geçmek üzere havalimanından ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turunu tamamlayarak yurda döndü - Son Dakika

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