Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Keşfettiğimiz hidrokarbon kaynakları elbette ekonomik değer olarak çok önemlidir. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Keşfettiğimiz hidrokarbon kaynakları elbette ekonomik değer olarak çok önemlidir.
17.10.2020 16:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Keşfettiğimiz hidrokarbon kaynakları elbette ekonomik değer olarak çok önemlidir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Keşfettiğimiz hidrokarbon kaynakları elbette ekonomik değer olarak çok önemlidir. Çünkü Türkiye bu konuda net ithalatçı bir ülkedir. Rusya, İran ve Azerbaycan'dan çıkan doğal gaz, Cezayir, Katar, Nijerya, Amerika gibi yerlerden de sıvılaştırılmış doğal gaz ithal ediyoruz. Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv ülkemizin bugüne kadar en büyük hidrokarbon kaynadığıdır. Devamının da geleceğine inandığım keşiflerle ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı azalacaktır" dedi. - ZONGULDAK
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