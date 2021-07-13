Darbeciler neden oldukları maddi hasarın da bedelini ödeyecek - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında can kaybının yanı sıra maddi hasara neden olan darbeciler hakkında Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Muğla, Malatya ve Şırnak'ta açılan 126 milyon 736 bin 49 liralık tazminat davalarının görülmesine devam ediliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre darbeciler, 15 Temmuz akşamı kritik önemdeki kamu kurumlarını işgal etmek istedi.

Güvenlik güçleri ve vatandaşların direnişiyle karşılaşan darbeciler, başarılı olamayacaklarını anlayınca bu kurumlara savaş uçakları ve zırhlı araçlarla saldırdı.

Kimi binalar kullanılamaz hale gelirken bazı kurumlarda ise hasar oluştu. Bu kurumların başında 50 polisin şehit düştüğü Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Başkanlığı Yerleşkesi geliyor.

Darbe girişiminin ilk saatlerinde saldırıya uğrayan Özel Harekat Başkanlığındaki hasar için Emniyet Genel Müdürlüğü, Gölbaşı 1. Asliye Hukuk Mahkemesine 406 darbe sanığı hakkında 46 milyon 920 bin 467 lira tazminat davası açtı.

Davalılar arasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile 15 Temmuz gecesi Ankara'da terör estiren pilotlar Uğur Uzunoğlu, Hüseyin Türk, Ekrem Aydoğdu, Mehmet Çetin Kaplan, Mustafa Azimetli ve Ertan Koral da yer aldı.

Darbeciler, Özel Harekat Başkanlığının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğünü de hedef aldı.

"Aslan-4" çağrı koduyla havalanan iki F-16'daki darbeci pilotlar eski yüzbaşı İlhami Aygül ve eski üsteğmen Mehmet Yurdakul, saat 00.56'da emniyet binasına iki GBU-10 bombası attı.

Bu saldırıdan hemen sonra emniyet binasına ikinci bombalamayı "Aslan-4-2" koduyla eski pilot üsteğmen Mustafa Özkan yaptı.

Saldırılarda 2 polis şehit oldu, 39 kişi yaralandı ve emniyet binasının büyük kısmı kullanılamaz hale geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 661 darbe sanığı hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğünün taşınır ve taşınmaz mallarındaki hasarın karşılanması için Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesine 34 milyon 559 bin 647 liralık tazminat davası açtı.

Genel Müdürlük ayrıca 63 kişi hakkında Malatya Asliye Hukuk Mahkemesinde 40 bin lira, 84 kişi hakkında Marmaris 2. Asliye Hukuk Mahkemesine bin lira ve 78 kişi hakkında Ankara 20 Asliye Hukuk Mahkemesine 28 bin liralık davada bulundu.

Meclis'ten 19 milyon liralık dava

Darbe girişimi sırasında iki kez bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) de oluşan zararın karşılanması için darbecilerin peşine düştü.

Darbecilerin tehdidine rağmen TBMM Genel Kurulu, o gece saat 01.39'da olağanüstü toplandı.

Tarihi oturumun başlamasından 45 dakika sonra eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, saat 02.35'te, Meclis binasını bombaladı.

Bu saldırının ardından eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk, saatler 03.24'ü gösterdiğinde birer dakika arayla Meclis'e ikinci kez bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 32 kişi yaralanırken TBMM binasında yaklaşık 20 milyon liralık zarar oluştu.

Bunun üzerine Meclis'in avukatları, 124 darbe sanığı hakkında Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde 19 milyon 472 bin liralık tazminat davası açtı.

MSB'nin davaları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), darbecilerin neden olduğu maddi hasarın karşılanması için en çok tazminat davası açan kurumların başında geliyor.

Bakanlık, Ankara'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Konya, Malatya ve Şırnak'ta 12 milyon 606 bin 280 liralık 18 tazminat davası açtı.

Bu davaların 12'si Ankara, 2'si İstanbul'da devam ediyor. İzmir, Konya, Malatya ve Şırnak'ta ise birer dava dosyası bulunuyor.

MSB, darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'nde oluşan zarara karşı 500 kişi hakkında Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesine 4 milyon 545 bin 14 liralık tazminat davası açtı.

Aynı mahkemeye daha sonra 3 milyon 729 bin 548 liralık bir dava daha açan Bakanlık, ardından 66 kişi hakkında karargahlarda oluşan zarar nedeniyle 2 milyon 867 bin 952 lira ve 74 bin 676 dolarlık bir başka davayı Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesine açtı.

Bunlarla birlikte Bakanlığın, Ankara'da 7 ayrı hukuk mahkemesinde toplam 726 bin liralık devam eden 9 dosyası daha bulunuyor.

MSB'nin, İstanbul Anadolu 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde 85 kişi hakkında açtığı 119 bin liralık dava ile 96 kişi hakkında Silivri 3. Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı 488 bin 146 liralık davalar da devam eden dosyalar arasında yer alıyor.

Ayrıca Malatya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 49 kişi hakkında 93 bin lira, 51 kişi hakkında İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde 25 bin lira, 58 kişi hakkında Silopi Asliye Hukuk Mahkemesine 9 bin lira ve Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığındaki hasarlar nedeniyle 54 kişi hakkında Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesine 3 bin 634 lira tazminat davası açıldı.

TÜRKSAT ve Jandarma da dava açtı

Darbeciler, Türkiye genelinde televizyon yayınlarını kesmek için TÜRKSAT'ı hedef aldı.

Meclis'i vuran eski pilot Hüseyin Türk, saat 03.14, 03.15, 03.17 ve 03.19'da TÜRKSAT'a 4 bomba attı. Saldırıda kurumun bina, uydu ve araçlarında oluşan 7 milyon 27 bin 655 liralık hasar için 162 darbeci hakkında tazminat davası açıldı.

Darbe girişimi sırasında işgal edilen Jandarma Genel Komutanlığı karargahında oluşan zararın karşılanması için de 257 kişi hakkında Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan 5 milyon 500 bin liralık tazminat davasının görülmesine devam ediliyor.

Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı, 136 kişi hakkında Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesine 400 bin liralık dava açtı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı da 73 kişi hakkında Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesine 67 bin liralık dava açarak maddi zararın karşılanmasını talep etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 47 kişi hakkında İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesine 100 bin, İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde ise 88 kişi hakkında 14 bin liralık dava açtı.

Elebaşı bütün dosyalarda davalı

FETÖ elebaşı Gülen ile darbe eylemlerini yöneten sözde yurtta sulh konseyi üyeleri ve ihanet girişimini Akıncı Üssü'nde yöneten sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç davaların tamamında davalı olarak yer alıyor.

Diğer davalılar ise Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı karargahı, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığındaki darbe girişimi eylemleriyle ilgili görülen davaların sanıklarından oluşuyor.

Devam edilen tazminat davalarının sonuçlanması halinde hapis cezasına çarptırılan darbeciler, sebep oldukları hasarların da bedelini ödeyecek.