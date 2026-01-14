Davutoğlu'ndan Terörsüz Türkiye Açıklaması - Son Dakika
Davutoğlu'ndan Terörsüz Türkiye Açıklaması

14.01.2026 12:37
Ahmet Davutoğlu, terörsüz Türkiye sürecinin uzadığını ve toplumsal bölünmeyi tahrik ettiğini belirtti.

(TBMM) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecinin uzadığını belirterek, "Bu sürece toplumsal destek artıyordu şimdi toplumsal bölünmeyi tahrik ediyor. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımız hiçbir tereddüde kapılmasın. Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır. Türkiye'deki geniş toplum kesimleri İsrail bize sınır mı olacak diye kaygı duyanlar; İsrail'i değil Türkiye sınırına, Türkiye'nin havasının estiği hiçbir yere yaklaştırmayız" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol Grup Toplantısı'nda konuştu. Davutoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Trump tek başına sanki dünyanın malikiymişcesine davranan, hiçbir kural ve ilke tanımayan bir diktatör. Diktatörler ülkelerine zarar verirler ama Trump bütün dünyanın diktatörüymüş gibi davranıyor. Kim ki komşu ülkelerimizden birine yabancı bir müdahale yapmak isterse Irak Savaşı'nda da karşı çıktığım gibi yapılacak askeri ve fiili müdahalelerin hepsinin karşısında dimdik ayakta dururuz. Bölgemiz ancak bölge halklarının iradeleriyle şekillenebilir. Trump gibi bir petrol rantiyecisinin maceralarıyla şekillenmesine asla izin vermeyiz. Nerede birinin yumuşak karnı varsa oraya oynuyorlar. Ekonomik kriz mi var, sebebi dış ambargolar bile olsa kaşımaya başlıyorlar. Bir etnik çatışma mı var ona oynuyorlar. Peki bize düşen ne? Bizim meselemiz yabancı düşmanların bizim vücudumuz üzerinde ameliyat yapmalarına izin vermeyecek şekilde vücudumuzu tahkim etmek, güçlendirmektir. Şikayet etmekle yetinemeyiz. Hepimiz İran'daki sorunları biliyoruz ve İran halkının yanındayız ama bir taraftan da bilmeliyiz ki her Müslüman ülke kendi direncini yüksek tutmalı, kendi halkıyla barışık olmalı, kendi ekonomisini tahkim etmeli.

"Komisyon raporu gecikiyor sanki doktora tezi yazıyorsunuz"

Hepimizde heyecan uyandıran bir süreç vardı. Bir yıl üç ay geçti hepimizin nereye geldiğimizi düşünmesi lazım. Bu süreçte Bahçeli'yi takdir etmiştim ama uyarmıştım da; bu süreci uzatmayın. Ne yaptılar sürekli uzattılar. Geçmiş tecrübelerden ders alın demiştik. Gördüğüm tablo şu; komisyon raporu gecikiyor sanki doktora tezi yazıyorsunuz. Dün grup toplantılarında görülen sertleşen dillere geldik. Kimse hangi vasıf ve kimlikle olursa olsun Türkiye'yi uyaramaz. Ama kimse de Suriye'deki Kürt kardeşlerimizi düşman gibi göremez. Bu sürece toplumsal destek artıyordu şimdi toplumsal bölünmeyi tahrik ediyor. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımız hiçbir tereddüde kapılmasın. Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır. Türkiye'deki geniş toplum kesimleri İsrail bize sınır mı olacak diye kaygı duyanlar; İsrail'i değil Türkiye sınırına, Türkiye'nin havasının estiği hiçbir yere yaklaştırmayız.

Halep'in güneyinden Bayırbucak ve Lazkiye'nin güneyine Doğu Akdeniz'e kadar uzanan bir çizgi çekin. Burası Türkiye'nin doğal jeopolitik güvenlik hattıdır. Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı duyarız, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyarız ama bu hat içinde herhangi bir yabancı gücün Türkiye'nin ve Türkiye'nin akrabası olan bir milletin geleceği ile oynanmasına asla izin vermememiz lazım. Bu konuda ABD'ye net tavır sergilenmesi lazım. Yine Amerika üzerinden İsrail'e net bir uyarıda bulunmak lazım. Bu hat içindeki bütün kesimlerin haklarının ve güvenliğinin Türkiye'nin teminatı altında olduğunun ilan edilmesi. Hasekeli bir Kürt'ün, Kobaneli bir Kürt'ün derdinin devasını, geleceğini Paris'te bulmasından ben zul addederim. Onlar bizimle Yemen'de birlikte savaştılar.

Yeni bir paradigmaya ihtiyacımız var. Amerikan Başkanı Venezuela'yı, Grönland'ı kendi toprağı gibi görürken ben daha dün Maraş'ın, Gaziantep'in parçası olduğu Halep vilayetimizi yabancı bir ülke gibi görmem. Bu şartlarda bir ülkenin yumuşak karnı olmaması için ne yapacaksınız? Silahınız olabilir, savunma sanayiniz olabilir. Beni ilgilendiren insandır. Fırtına yaklaşıyor, geminin kaptanı olmak düşüncesindeyiz.

"Öyle bir yönetim kuracağız ki olduğu gibi görünecek, göründüğü gibi olacak"

TÜİK'in rakamlarıyla doğum oranlarınız düşüyor. Evlenme yaşı her geçen gün yükseliyor, şu anda 31. Vatandaşların yüzde 54'ü kendisini yalnız hissediyor. 5 milyon 322 bin hane bir tek kişiden oluşuyor. Bunlar ailenin bitmesi demek. Evlen demek kolay da evlenmek zor. 28 bin lira asgari ücret. Açlık sınırının altında. Hani Türkiye Yüzyılı'ndaydık?

Emekliler, 2016'da net asgari ücret bin 300 liraydı. En düşük emekli maaşı bin 265 liraydı. Yani hemen hemen denklerdi. Şimdi yüzde 70'lerine denk geliyor. Emekliye verilen bu para el insaf. Cumhurbaşkanı eskiden çay simit hesabı yapardı. Şimdi bir simit 20 lira, bir çay 30 lira. Dört kişi için bir öğün 200 lira yapar. 30 gün yeseler 18 bin lira. Siz de şimdi 20 bin lira verdik, bayram etsinler diyorsunuz. 2019'da en düşük emekli aylığı alanların sayısı bir milyonmuş. 2002'de 1,2 milyon, 2023'te 2 milyon, 2024 Temmuz'unda 3,7 milyon, 2025 Temmuz'unda 4 milyon, şimdi ise 4,9 milyon. Emeklilerimize de bir şey söyleyececeğim; her gelen ayet okudu, hadis okudu diye sizi bu duruma getirenlere oy vermeyeceksiniz. Ahdine ve emantine sadık olanlara oy verirseniz bu tabloyu onlar düzeltecekler.

Dul ve yetimler emeklilerden daha vahim bir tablo içindeler. Yetimlerin aylığı 8 bin lira. Çaysız simit yiyebilirler o kadar. Yetimlere sahip çıkmayacaksınız, emeklilere sahip çıkmayacaksınız, gençlere sahip çıkmayacaksanız siz neden o koltuklarda oturuyorsunuz? Bizim sözümüz şudur; öyle bir yönetim kuracağız ki hem emanete hem ahdine sadık olacak. Öyle bir yönetim kuracağız ki olduğu gibi görünecek, göründüğü gibi olacak."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Terör, Son Dakika

