Deniz Kadah'ın Lisansı Çözüldü, Altay Uşakspor'la Karşılaşıyor

09.01.2026 11:40
Altay'da Deniz Kadah'ın lisansı artık var. Takım, Uşakspor ile 5'te 5 hedefliyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da tecrübeli santrfor Deniz Kadah'ın lisansı kulübün yoğun çabaları sonrası ara transfer döneminde sisteme işlendi. Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlı kulübün, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen ilk transfer dönemi bittikten sonra sistemde, "Yeni transfer" olarak görülmesi nedeniyle vize işlemini gerçekleştiremediği 39 yaşındaki futbolcu, ilk devreyi antrenman yaparak geçirdi. Lisans sorunu çözülen Deniz'in ikinci yarıda forma giymeye başlayacağı bildirildi.

Altay'da 2021 yılı şubat ayından bu yana forma giyen deneyimli forvet, geçen sezon 2'nci Lig'de küme düşmelerinin ardından, sakatlığının da etkisiyle futbolu bırakma kararı almıştı. Başkan Sinan Kanlı'nın göreve gelmesiyle birlikte ikna edilerek takıma dönen gurbetçi golcü kamp görmemesi nedeniyle idman eksiğini ilk devrede kapatma imkanı buldu. Altay'da 5'inci yılını dolduran Deniz Kadah, siyah-beyazlı formayı Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig'den sonra ilk kez oynayacağı 3'üncü Lig'de de terletecek.

ALSANCAK'TA RAKİP UŞAKSPOR

Altay, ligde ikinci yarının ilk haftasında yarın evinde Uşak Spor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak randevuda Batuhan Bayar düdük çalacak. İlk devrenin son 4 maçını kazanarak yükselişe geçen siyah-beyazlılar, Uşak ekibi karşısında 5'te 5 yapmaya çalışacak. İzmir temsilcisinde takımdan ayrılan Murat Berkan kadroda yer almayacak. Bahis soruşturmasında aldıkları 45'er günlük cezaları biten kaleciler Ozan ve Ulaş ile orta saha oyuncusu Caner ise şans verilirse görev yapabilecek.

Başkan Sinan Kanlı, "Sevgili Büyük Altaylılar. Bu bir görev tebliğidir. 5'te 5'lik seri için takımımız hazır, camiamız hazır. Tüm Büyük Altay taraftarımızı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na bekliyorum" dedi. Ligde Altay 18 puanla 10'uncu sırada, Uşakspor 28 puanla 6'ncı basamakta yer alıyor. Sezonun ilk haftasında deplasmanda rakibine 2-0 yenilen Altay bu kez sahadan 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor.

UŞAKSPOR'DA MADDİ SIKINTI

Uşakspor'da bahis soruşturması kapsamında 45 gün ceza alan Yunus Emre, Buğra, Can Kargın ve Yusufhan'ın cezalarını tamamlayarak takıma döndüğü öğrenildi. Teknik Direktör Ergün Penbe, ara transfer döneminde henüz oyuncu transferi yapamadıklarını belirterek kulübün ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını söyleyerek, "Maddi konular çözüldüğü takdirde birkaç transfer yapabiliriz, aksi halde mevcut kadromuzla yolumuza devam edeceğiz" dedi. Uşakspor'da Selim Kayacı'nın büyük ölçüde kendisine takım bulduğu, Selçuk Alibaz ile ilgili sürecin ise henüz netleşmediği bildirildi.

Kaynak: DHA

11:27
