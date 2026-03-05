Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma - Son Dakika
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
05.03.2026 10:07
İstanbul Beyoğlu'nda genç mühendisin bir kafede içtiği kahvenin ardından rahatsızlanarak hastanelik olduğu, kahvenin ise deterjanla yapıldığının ortaya çıktığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Kahveyi yapan kişinin bilirkişi raporuna göre bir kusurunun olmadığı belirtilirken kafe sahibi ile mağdur 1 milyon 500 bin lira karşılığında uzlaştı.

Beyoğlu'nda genç mühendisin bir kafede içtiği kahvenin ardından rahatsızlanarak hastanelik olduğu, kahvenin ise deterjanla yapıldığının ortaya çıktığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

"EYLEMLERDE KASIT UNSURUNA RASTLANMADI"

İstanbul Beyoğlu'nda 17 Kasım 2025'te genç mühendis Ayben Ö.T., bir kafede içtiği Türk kahvesinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Ayben Ö.T.'nin içtiği kahvenin deterjan ile yapıldığı belirlenirken işletme sahibi ile kahveyi yapan kişilerin de arasında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Detaylar ise Savcılığın sevk yazısında ortaya çıkmıştı. Sevk yazısında, şüphelilerin eylemlerinde herhangi bir kasıt unsuruna rastlanmadığı, olayın şüpheli Sıla Nur Ö.'nün, Münire A.'dan kafenin kalabalık olması üzerine yardım istemesi üzerine, Münire A.'nın ise daha önceden bilmediği kafe mutfağına girerek üzerinde hiçbir etiket bulunmayan şişe içerisindeki sıvı maddeyi direkt kahve yapımında kullanması üzerine gerçekleştiği öğrenilmişti.

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildi. Verilen takipsizlik kararında Ayben Ö.T. 'mağdur', Mustafa Emre T. 'müşteki' sıfatıyla, Engin Ö., Gülsüm Sude Ö., Sıla Nur Ö. ve Münire A. ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

1 MİLYON 500 BİN LİRAYA UZLAŞTILAR

Verilen kararda, şüphelilerin üzerine atılı suçun 'uzlaşma' kapsamında kalan suçlardan olduğu, yapılan müzakereler sonucunda ise şüpheliler Engin Ö., Gülsüm Sude Ö. ve Sıla Nur Ö.'nün müşteki tarafa toplamda 1 milyon 500 bin lira ödediği, böylece tarafların uzlaştığı aktarıldı.

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

KAHVEYİ YAPAN KİŞİ KUSURLU BULUNMADI

Bilirkişi raporuna da yer verilen takipsizlik kararında, şüpheli Münire A.'nın, iş yerinin mutfağında bulunan içme suyuyla karıştırılmaya müsait ve üzerinde etiket bulunmayan sıvı maddenin niteliği hakkında önceden bilgi sahibi olmadığı, bu nedenle bu maddeyi farkında olmadan kahve yapımında kullanmış olmasının kusur teşkil etmediği, dolayısıyla olayın meydana gelmesinde Münire A.'nın, Ayben Ö.T.'nin yaralanmasında herhangi bir kusurunun olmadığı kaydedildi.

Söz konusu gerekçelerle şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildi.

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Kaynak: İHA

Güncel, Hukuk, Yaşam

Son Dakika Yaşam Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma - Son Dakika

