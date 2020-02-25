DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

YAKUP SÜT VE ÇETESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ali ABLAY/ SUÇ örgütü lideri Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 36 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında operasyon başlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 yıldır takip edilen Yakup Süt ve adamlarına yönelik 14 Şubat günü operasyon düzenledi. İstanbul merkezli olarak 3 ilde gerçekleştirilen operasyon daha önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilmişti. Haklarında yakalama kararı bulunan, suç örgütü lideri Yakup Süt ve adamları olduğu öğrenilen 58 şüpheli gözaltına alınmıştı. Baskınların düzenlendiği adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 19 silah, 3 tüfek, çok sayıda çek ve senet, çelik yelek ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüphelilerin birçok yağma, tehdit ve silah ticareti olayına karıştığı öğrenildi. Yakup Süt ve adamları ile birlikte,Yakup Süt suç çetesinin bir alt grubu olduğu öğrenilen bir çetenin üyeleri de yapılan operasyonlarda yakalanmıştı. İstanbul'un çeşitli noktalarında gerçekleşen ve faili belirlenemeyen 35 yağma ve tehdit olayının faillerinin Yakup Süt ve adamları olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 58 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, Yakup Süt suç çetesinin alt grubunda olan 18 şüpheli, 18 Şubat günü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'na sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ev hapsi cezası almıştı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 8'i adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Vatan Caddesi 'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 36 kişi bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'yağma', 'tehdit', 'ruhsatsız silah bulundurma', 'kasten yaralama' ve 'organize suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

25.02.2020 -10.53 Haber Kodu : 200225060

=======================

2-EMİNÖNÜ'NDE OTELDE YANGIN

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ EMİNÖNÜ'nde 4 katlı otelin 4. katında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

Fatih , Mimar Hayrettin Mahallesi Tiyatro Caddesi Balipaşa yokuşunda bulunan 4 katlı otelin 4. katında saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otelden yoğun duman yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

Görüntü Dökümü

-----------------

(CEP TELEFONU)

-Otelden çıkan dumanlar

-İtfaiye ekipleri

(AKTÜEL)

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar

25.02.2020 - 09.45 Haber Kodu : 200225032

25.02.2020 - 10.57 Haber Kodu : 200225061

==========================

3-FATİH'TE İRANLI SİLAHLI GASPÇILARI VATANDAŞLAR YAKALADI; OLAY ANLARI KAMERADA

Ersan SAN/

Fatih'te, İran uyruklu kişilere ait tekstil dükkanına giren maskeli, silahlı ve bıçaklı 3 İranlı, koli bandıyla elleri ve ağzını bantladıkları 2 kadın çalışanı sandalyeye bağladı. Bu sırada içeri giren erkek çalışanı da bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheliler, iş yerindeki laptop ve bir miktar parayı gasp ederek kaçtı. Kadınlardan birinin kurtulup camdan bağırması üzerine mahalleli, 1'ini çelme takarak düşürerek, 2 şüpheliyi yakaladı. Vatandaşların darp ettiği 2 şüpheli polise teslim edilirken, kaçan 1 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, saat 17.15 sıralarında Laleli Selimpaşa Sokak üzerinde bulunan hanın 3'üncü katındaki tekstil ihracatı yapan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, maskeli silahlı ve bıçaklı 3 kişi işyerine gelerek, elleri ve ağzını bantladıkları 2 kadın çalışanı sandalyeye bağladı. Bu sırada içeri giren erkek çalışanı bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralayan şüpheliler, işyerindeki laptop bilgisayar, cep telefonu ve kasadaki bir miktar parayı gasp ederek kaçmaya başladı. Bağlı bulunan kadınlardan biri kurtularak pencereden dışarıya doğru bağırdı. Bunu duyan mahalleli, kaçan şüphelilerin önünü kesti. Vatandaşlar, şüphelilerden birini çelme takarak yere düşürdü. Yere düşen şüpheli ile bir arkadaşı daha vatandaşlarca yakalandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri gelene kadar vatandaşlar, gasp şüphelilerini darp etti. Sağlık ekipleri, yaralı çalışan ile gasp şüphelilerini hastaneye kaldırdı. Vatandaşlar gelen polis ekiplerine 2 şüpheliyi teslim etti. Polis, kaçan 3'üncü şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İŞ YERİ ÇALIŞANI AĞIR YARALI

Polis merkezine götürülen şüphelilerin İran uyruklu oldukları, gasp edilen iş yerinin de İranlılara ait olduğu, sandalyeye bağlanan kadın ile silahla yaralanan çalışanın da aynı ülke vatandaşları oldukları tespit edildi. Bıçakla ağır yaralanan Reşit P.'nin tedavisi sürerken hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

KAÇMA ANLARI KAMERADA

Şüphelilerin gasp olayının ardından kaçma çalıştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, koşarak kaçmaya çalışan şüphelilerden birine vatandaşların çelme takıp düşürmesi, diğerini yakalamaları görülüyor.

Görüntü Dökümü:

------------

GÜVENLİK KAMERASI

-Şüphelinin kaçması, yere düşmesi

-Vatandaşların darp etmesi

AKTÜEL

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Delil torbaları

-Bantlanarak bağlanan iki kadının binadan çıkışı

-Polis aracına bindirilmeleri

-Yaşanan hareketlilik

-Detaylar

25.02.2020 - 10.26 Haber Kodu : 200225051

========================

4- PENDİK'TE CAMİ AVLUSUNDAKİ KAVGA KAMERADA

*Müezzin kavgayı sonlandırmak için ikinciye ezan okudu.

İstanbul DHA

Pendik 'te bulunan cami avlusunda aynı aileden olduğu iddia edilen bir grup arasında kavga çıktı. Cami müezzini, öğle ezanının ardından çıkan kavgayı sonlandırmak için bir kez daha ezan okudu. Fakat grup buna aldırış etmedi. Avludaki sandalyelerin de kullanıldığı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay dün saat 13.30 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi. Aynı aileden oldukları iddia edilen bir grup, öğle ezanının ardından, cemaat namaz için içeri girdikten kısa süre sonra, caminin avlusunda henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Dışarıdan gelen kavga seslerini duyan müezzin ise, kavganın sonlanması için ezanı tekrar okudu. Fakat grup, buna aldırış etmeyerek kavgaya devam etti. Kavga edenler, etraftakilerin müdahalesiyle kısa süreliğine ayrıldı. Daha sonra grup, bir kez daha karşı karşıya gelerek birbirlerine saldırdı. Sandalyelerin de kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kavgaya müdahale etti. Olayda yaralanan 5 kişi Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cami avlusunda yaşanan kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, birkaç kişinin avluda kavga ettiği, daha sonra etraftakilerin müdahalesiyle kavga edenlerin cami avlusundan ayrıldığı, bir süre sonra ise grubun tekrar cami avlusunda sandalyeleri kullanarak birbirlerini darp ettiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

--------------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Cami avlusunda kavga eden grup

-Kavga edenleri ayırmaya gelen vatandaşlar

-Grubun ayrılması

-Grubun avluda tekrar kavga etmeye başlaması

-Kavgada kullanılan sandalye

-Kavganın vatandaşlar tarafından tekrar ayrılması

(AKTÜEL)

-Muhabir anons (Gamze Şimşek)

-Kavganın yaşandığı cami

-Caminin avlusundan görüntüler

-Genel ve detay

25.02.2020 - 10.29 Haber Kodu : 200225049

======================

5- KAÇAK DÖKÜM YAPAN KAMYON SÜRÜCÜSÜ İLE ZABITA ARASINDA KOVALAMACA

Haber: Emin YEŞİL/ Sultangazi'de, zabıta ekipleri ile kaçak döküm yapan kamyon sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı. Zabıta ekipleri, kamyonun önüne geçerek aracı durdurmayı başardı. Yapılan incelemelerde aynı sürücünün yaklaşık 1 ay önce de aynı noktada kaçak döküm yaptığı ve suçüstü yakalandığı tespit edildi.

Sultangazi Habibler Mahallesi'nde önceki gün, gece saatlerinde 34 TZ 6291 plakalı, üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosu bulunan bir hafriyat kamyonun ormanlık alana kaçak döküm yaptığı ihbarını değerlendiren Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ihbarın yapıldığı adrese yöneldi. Olay yerine gelen ekipleri fark eden kamyon sürücüsü, araca binerek kaçmaya başladı. Zabıta ile sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Ekipler, damperi yarı açık bir şekilde ilerleyen kamyonu, önüne geçerek durdurmayı başladı. Kamyon ve sürücüsü işlem yapılmak üzere zabıta merkezine götürüldü. Yapılan incelemelerde, sürücünün yaklaşık 1 ay önce de Habibler Mahallesi'ndeki ormanlık alana kaçak döküm yaptığı sırada suçüstü yakalandığı, kamyonun bir firmaya ait olduğu tespit edildi.

Zabıta merkezinde yapılan işlemlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bilgi verildi. Daire başkanlığı görevlilerinin yapacağı çalışmalar sonrası kamyonun ait olduğu firmaya ve sürücüsüne çevre kanununa göre işlem yapılacağı öğrenildi. Öte yandan, sürücünün çalıştığı firmanın dikkat çekmemek için kamyona İBB logosu taktığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

---------------

Cep telefonu görüntüleri

-Kamyon önde zabıta arkada yaşanan kovalamaca

-dökülen hafriyat

25.02.2020 - 10.02 Haber Kodu : 200225041

================================

6-MALTEPE'DE EVDE KİLİTLİ KALAN BEBEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ MALTEPE'de beş katlı binanın ikinci katında daire kapısının kapanması sonucu içeride kilitli kalan dokuz aylık Asel bebeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay saat 08.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi bulunan beş katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Evde bulunanların dışarı çıktığı sırada daire kapısının bir anda kapanması üzerine yatak odasında uyuyan 9 aylık Asel bebek içeride kaldı. Kapıyı açamayan anneanne ve dede ise durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce çelik kapıyı levye ile açmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Ardından olay yerine itfaiyenin merdiven aracı çağrıldı. Sepet ile dairenin mutfak camına ulaşan ekipler, pencereyi açarak içeriye girdi. Kapının içeriden açılmasıyla daireye giren anne ve dede, evde kilitli kalan Asel bebeğe ulaştı.

İtfaiyenin torununu kurtarmasını bekleyen dede, "Ben dışarı çıktım. Birisiyle konuşuyordum kapı aniden kilitlendi. 9 aylık çocuk içeride. İtfaiye çağırdık. Çilingirleri aradık kimse cevap vermedi. İtfaiyeyi çağırmak zorunda kaldık." dedi. Asel bebeğin anneannesi ise "İtfaiye sağ olsun Asel Zümre'yi kurtardı. Çok teşekkür ederim. Annesi dışarı çıkmıştı kilitli kaldı." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------

-Olayın yaşandığı bina

-Olay yerine gelen itfaiye ekipleri

-İtfaiye ekiplerinin dede ile konuşması

-Olay yerindeki polis ekipleri

-İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmaya çalışması

-Dede ile röp

-Merdiven aracının gelmesi

-İtfaiye erinin sepetle cama yaklaşması

-İtfaiye erinin camı açması

-Asel bebeği kucağına alan dede

-Anneanne ile röp

-Genel ve detay

25.02.2020 - 10.22 Haber Kodu : 200225050

===================================

7- THY'DEN ÇİN VE İRAN UÇUŞLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Enver ALAS/İSTANBUL, TÜRK Hava Yolları (THY), 29 Şubat'a kadar durdurulduğunu açıkladığı Çin uçuşlarının ardından, İran'da Tahran'a düzenlenen uçuşlar hariç bu ülkedeki tüm noktalara olan seferlerin 10 Mart'a kadar iptal edildiğini bildirdi.

THY'nin internet sitesinde yapılan açıklamada koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamalarına dair bazı güncel bilgiler paylaşıldı. Açıklamada korona virüsü nedeniyle yaşanan gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoriteler ile görüşülerek yakından takip edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. Bu kapsamda, virüsün yayılımına ve etkilerine yönelik önlem amaçlı Çin ve İran'a düzenlenen seferlerlerde düzenlemeler yapıldığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çin'e düzenlediğimiz seferlerimiz 29 Şubat 2020 tarihine kadar durdurulmuştu. İran seferlerimiz ise Tahran'a düzenlediğimiz uçuşlarımız hariç bu ülkedeki tüm uçuş noktalarımıza olan seferlerimiz, 10 Mart 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarınca alınan karar gereği son 14 gün içerisinde Çin ya da İran'ın Kum şehrinde bulunmuş yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'ye kabul edilmeyeceği bildirilmiştir. Seyahatinizi alınan tedbirler doğrultusunda planlamanızı önemle rica ederiz. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama menümüzden uçuş numaranız veya parkurunuzu sorgulayarak ulaşabilirsiniz. Gelişmeleri takip etmeye ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."