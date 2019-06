DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3



(Ölenlerin fotoğrafıyla)

1-KADIKÖY'DE YANGIN: ANNE BABA ÖLDÜ, ENGELLİ OĞULLARI KURTARILDI

-Yangın çıkan dairede anne ve baba hayatını kaybederken, engelli oğulları kurtarıldı.

-Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerinin uzattığı merdivenle kurtarıldı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA

Kadıköy'de 7 katlı binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dairede bulunan anne ve baba hayatını kaybederken, engelli oğulları kurtarıldı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalıp, cam ve balkonlara çıkanları itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtardı.

Bayer Caddesi, Şehir Meltem Özkılıç sokakta bulunan 7 katlı binanın 3 katından saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda bina sakinleri mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dairede mahsur kalan 42 yaşındaki engelli Bora Çehreli ekipler tarafından kurtararak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla ve daireye girerek yangına müdahale etti. Alevler kısa süre söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı. Üst katta mahsur Kalan bir çocuk itfaiyenin merdiven aracıyla aşağıya indirilerek kurtarıldı.

Ekipler dairede yaptığı incelemede anne Ülker Çehreli (74) ve baba Behzat Barbaros Çehreli'nin (75) cansız bedenine ulaştı. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

-Hayatını kaybeden anne Ülker Çehreli ve baba Behzat Barbaros Çehreli'nin fotoğrafları



-Daireden yükselen alev ve yoğun duman

-Üst katlarda mahsur kalanlardan görüntü

-İtfaiyenin söndürme çalışmaları

-Mahsur kalan bir çocuğun merdiven aracıyla indirilmesi

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detaylar



(Geniş haber)

2-EKREM İMAMOĞLU OYUNU KULLANDI

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Haldun Taner İlkokulu'nda oyunu kullandı.

İmamoğlu oyunu 1382 nolu sandıkta kullandıktan sonra çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. İmamoğlu, "Türkiye'miz adına, İstanbul'umuz adına önemli bir seçim yaşıyoruz. Bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi değil. Aynı zamanda Türkiye'nin demokrasi sürecine dair milletçe yaşatılan bu hukuksuz süreci tamir etme günüdür. Tamir etme sandığıdır. O bakımdan hem demokrasimiz adına hem İstanbulumuz adına hem de memleketimizin gelecekteki tüm seçimlerinin meşruluğu adına halkımız hak, hukuk, adalet duygularıyla, vicdanlarıyla en doğru kararı vereceklerdir. Dolayısıyla şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Günün sonunda her şey çok güzel olacak" dedi.

Bir gazetecinin, Binali Yıldırım'ın "Bilerek bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplerimize bir yanlış yaptıysak haksızlık yaptıysak helallik istiyorum" sözlerini hatırlatması üzerine İmamoğlu, "Bu temenniler güzel. Ben de meydanlarda aynı temennileri dile getirdim. Güzel ama keşke seçimlerde 'her yol mubahtır' anlayışıyla değil de millete yüzünü dönerek, milletin çıkarına cümleler kurarak ve seçim için, oy için her şeyi söylemek her şeyi yapmak değil, güzel cümlelerle milletimize moral veren, şehrine gelecek adına umut veren cümlelerle seçim yaşasak. Tahmin ediyorum bu seçim birçok yönüyle bundan sonraki seçimlerin stratejilerine katkı sunacak. O bakımdan elbette helalleşelim. Herkes hakkını helal etsin. Ama bundan sonra da bu hataları yapmayalım. Çok güzel bir netice bekliyorum" diye konuştu.

İmamoğlu, eşi ve oğlunun sınıfa gelişi ve oy kullanması

Açıklamalar

Dışarıdaki kalabalık

Genel detaylar

İmamoğlu'nun gidişi



3-SAADET PARTİSİ ADAYI GÖKÇINAR OYUNU BEYKOZ'DA KULLANDI

Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, Beykoz Acarlar Mahallesi'nde bulunan TED Koleji'nde oyunu kullandı. 1003 numaralı sandıkta oy veren Gökçınar, yaptığı açıklamada, "Halkın iradesinin sandığa yansıması en büyük beklentimiz. Bunula ilgili bir yanlış olmasın. Sandık kurullarımız görevlerinin başındalar. Ben bu seçimlerin önce İstanbul sonra tüm Türkiye ve insanlık için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Güzel bir sonuç umuyorum." Dedi.

-Gökçınar'ın okula gelişi

-Gökçınar'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar



4- MERAL AKŞENER OYUNU KULLANDI

İSTANBUL,

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu Üsküdar'daki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde kullandı. Akşener "İnşallah İstanbul için hayırlı olsun" dedi.

Akşener, oyunu kullanmak üzere Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan Hacı Sabancı Anadolu Lisesine gelerek oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Akşener, "İnşallah İstanbul için hayırlı olsun. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Çok yüksek oranda bir katılım olacak" dedi.

-Meral Akşener'in oyunu kullanması

-Açıklaması



5- 11. CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL OYUNU KULLANDI

İSTANBUL,- 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimleri için oyunu Beykoz'da kullandı.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Secimleri için, Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte gelen Abdullah Gül, oy verme sırasında ki vatandaşları beklerken sandık görevlileri ile sohbet etti. Gül çifti, oylarını "1145" numaralı sandıkta kullandı.

MEMLEKET İÇİN TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI OLSUN

Abdullah Gül oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir kez daha vatandaşlık görevimizi yerine getirerek oyumuzu kullandık. İnşallah memleket için Türkiye için hayırlı olsun. Önümüzde uzun 4 buçuk yıl gibi uzun bir dönem var. İnşallah her şey güzel olur, iyi olur. Memleket için vatandaşların beklentileri var ve önümüzde yeni bir seçim olmaması Türkiye için büyük bir avantaj." şeklinde konuştu.

-Gül'ün oy atması

-Gül'le röp.

-Genel ve detaylar



6- CEM YILMAZ OYUNU BEŞİKTAŞTA KULLANDI

İSTANBUL,-ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz ve oyuncu Ozan Güven, Levent'te Lütfü Banat İlkokulu'nda oyunu kullandı. Cem Yılmaz, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade etti.

23 Haziran İstanbul seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. Levent'te Lütfü Banat İlkokulu'nda ise ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Ozan Güven, şarkıcı Yalın ve eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay oyunu kullandı.

Cem Yılmaz, oy kullanacağı sırada pusulanın bulunduğu zarfı sandığa atmak üzereyken yaptığı espriyle komik anlar yaşattı. Sandık görevlilerine hal ve hatırlarını soran ünlü komedyen, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi. Lütfü Banat İlkokulu'nda oy kullanan başka ünlüler ise oyuncu Ozan Güven, şarkıcı Yalın ve eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay oldu.

-Cem Yılmaz'ın oyunu kullanması

-Yılmaz'ın açıklamaları

-Ozan Güven'in oy kullanması

-Yalın'ın oy kullanması

-İbrahim Kutluay'ın oy kullanması

-Detaylar



7- SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA OYUNU KULLANDI

*Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

"Bin 550 hastamızın sandıklara taşınması planlandı. Bu çerçevede, hastaların nakil ve oy verme işlemleri için toplam 200 nakil aracı ve ambulans ile 550 personel görevlendirildi."

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/Can EROK/İSTANBUL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oyunu Üsküdar'da kullandı. Bakan Koca, oyunu kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'na, eşi Hale Koca ve oğlu Emir Koca ile birlikte geldi. Oy verme işlemi için "3299" nolu

sandığın olduğu sınıfa giren Koca, sandık görevlileriyle tokalaştı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Bakan Koca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin hayırlı olması dileğinde

bulundu. Koca, bakanlık olarak seçimde sağlık hizmetlerinin aksamaması adına tüm tedbirleri aldıklarını ve oy verecek hastalarla ilgili planlamalarını yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Bugün 3 binin üzerinde sağlık personeli nöbet tutmaktadır. 112 acil sağlık hizmeti veren 267 istasyon sayımıza, 30 istasyon daha ilave edildi. 297 acil sağlık istasyonumuz bugün hizmet vermektedir. Bu istasyonlarda özellikle gün

boyunca 300 ambulansımız ve bine yakın sağlık personelimiz nöbetçi olarak çalışmaktadır. Ayrıca İstanbul'da bugün için evde sağlık hizmeti alan 850 hastamız ve hastanelerimizde yatan oy kullanabilecek 700 hastamız, yani toplam bin 550 hastamızın sandıklara taşınması planlandı. Bu çerçevede, hastaların nakil ve oy verme işlemleri için toplam 200 nakil aracı ve ambulans ile 550 personel görevlendirildi."

-Koca'nın okuldan çıkışı

-Açıklamaları

-Okuldan ayrılması



8-AVCILAR'DA 18 BİN 450 SEÇMENLİ OKULDA BÜYÜK KALABALIK

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - ÖĞRENCİ sayısı bakımından Türkiye'deki 66 ilçe merkezi nüfusundan daha kalabalık olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'na 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen, oy kullanmak için akın etti.

Türkiye'deki 351 ilçe merkezinde yaşayanlardan fazla seçmenin oy kullandığı 'Türkiye'nin en kalabalık okulu' Leyla Bayram İlkokulu İstanbul seçiminin de 'En fazla seçmen ve sandığa sahip oy kullanma merkezi oldu. Toplam 155 öğretmenin görev yaptığı, 5 bin 300 öğrencinin ikili eğitim gördüğü, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencisi bulunan Leyla Bayram İlkokulu, sabah erken saatlerden itibaren gün boyu büyük kalabalığa sahne oldu.

Leyla Bayram İlkokulu'ndaki seçmen yoğunluğu nedeniyle bina ve çevresinde Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun önlem alındı. 4 kez kalp krizi geçiren 72 yaşındaki Salim Çelik, bastonu ile adeta insan seli oluşan merdivenlerdeki basamaklardan çıkarken ter içerisinde kaldı. 4'üncü kattaki seçim sandığına ulaşan Çelik'e görevliler asansörü neden kullanmadığını sordu. Asansörden haberi olmadığını söyleyen Çelik, burada biraz dinlendirildikten sonra kabine giderek oyunu kullandı. 94 yaşındaki Mustafa Gülgen ile ağaçtan düşünce kırdığı bacağı alçılı olan Ayhan Babur da vatandaşlık görevlerini yerine getirerek, oylarını kullandı.

Okula oy kullanmak üzere gelen ve dönenler

Okul önündeki kalabalık

Bina içerisindeki kalabalık

72 yaşındaki seçmen binadaki basamakları bastonunun desteği ile çıkarken ve konuşurken

Kalabalık ile ilgili genel ve detay görüntüler

