DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

BAKIRKÖY'DE 3 KİŞİNİN ÖLÜ BULUNDUĞU EVDE İNCELEME TAMAMLANDI

"BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞINI DÜŞÜNMEZDİK... ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK - İSTANBUL DHA - Bakırköy'de 1'i çocuk, 3 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası ekiplerin binada başlayan inceleme çalışması sona erdi. Çalışmaların bitmesiyle birlikte Çoban Çeşme Sokak araç ve yaya trafiğine açıldı. Mahallede yaşayanlar olayın yaşandığı binanın önüne geldi.

"KOMŞULUĞU VE KENDİSİ DÖRT DÖRTLÜKTÜ"

Delen ailesinin komşuları Süleyman Alişan, Bahattin Delen için, "Çok iyi bir insandı, çocuğa acıyorum. Komşuluğu ve kendisi dört dörtlüktü. En son 2, 3 gün önce görüşmüştük. Her zaman görüşüyorduk" diye konuştu.

"BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞINI DÜŞÜNMEZDİK"

Mahalle bakkalı Mehmet Çevik, Bahattin Delen'in en son 2 gün önce alışveriş yaptığını ifade ederek, "Bahattin ağabeyi olarak biliyorum. Herhangi bir sıkıntılar olmayan çok temiz bir aileydi. Hala olayın şokundayız. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Kelimeler boğazımıza düğümleniyor. Küçük çocuğu vardı daha okula yeni başlamıştı. En son alışverişini 2 gün önce yapmıştı. Ayak üstü sohbet etmiştik. 'Çay içelim' demiştim, 'daha sonra içeriz' dedi. Böyle bir şey yapacağını düşünmezdik. Durumu iyiydi, biz öyle biliyorduk" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Delen ailesinin yaşadığı binadan görüntüler

-Vatandaşlarla röportaj

-Detay görüntüler

15.11.2019 - 13.16 Haber Kodu : 191115145

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2-BEYOĞLU'NDA YIKIMINA BAŞLANAN BİNANIN DUVARI ÇÖKTÜ

Zeki GÜNAL/ BEYOĞLU'nda risk nedeniyle yıkımına başlanan binanın duvarında kısmi çökme meydana geldi. Duvardan düşen parçalar nedeniyle alanda tahta topladığı öğrenilen Suriye uyruklu kişi başından yaralandı.

İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar oluşan Ayhan Işık Sokak'taki tarihi binanın yıkımına karar verilmişti. Binanın yıkımına geçtiğimiz hafta başlandı. Bugün de yapılan çalışmalar sırasında duvarda kısmi çökme meydana geldi. İnşaattan çıkan tahta parçalarını toplamak için inşaat alanına giren Suriye uyruklu bir kişinin başına tahta topladığı sırada duvardan düşen taş parçaları geldi. Kanlar içinde yerde kalan kişiyi gören işçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulundu. Başından yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polis soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkım yapılan bina

-İşçilerin sokak girişini kapatması

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Olayın yaşandığı yer

-Başına parçalar düşen yaralının toplamak istediği inşaat tahtaları

-Genel ve detay görüntüler

-Binanın daha önce çekilen görüntüleri

15.11.2019 - 12.54 Haber Kodu : 191115136

15.11.2019 - 13.18 Haber Kodu : 191115147

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(depodaki eşyaların görüntüleriyle)

3- 'YETKİLİ SERVİSİZ' DİYEREK BEYAZ EŞYA ÇALAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON -

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN-Ersan SAN/İSTANBUL İSTANBUL'da kendilerine yetkili servis gibi tanıtıp, tamire götüreceklerini söyleyerek aldıkları beyaz eşya ve televizyonları çalan çete üyesi 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 6 adet sahte beyaz eşya servis aracıyla birlikte şüphelilerin çaldıkları eşyaları sakladıkları iki depoya yapılan baskında yüzlerce beyaz eşya ele geçirildi.

POLİS ŞİKAYETLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

İstanbul'da bazı kişilerin beyaz eşyalarını tamir ettirmeye çalışırken çalındığı yönündeki şikayetleri üzerine polis soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah saatlerinde operasyon yapıldı.

YÜZLERCE ÇALINTI BEYAZ EŞYA VE TELEVİZYON ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda organize bir şekilde dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin depo olarak kullandıkları adreslere yapılan aramalarda yüzlerce çalıntı beyaz eşya ve televizyon ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin üzerinde bilinen televizyon ve beyaz eşya markalarının armalarını yapıştırdıkları 6 otomobile el kondu.

POLİS YÖNTEMLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonun ardından dolandırıcılık çetesinin izlediği yöntemde ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin 444'lü numaralar alarak kendilerini yetkili servis olarak tanıttıkları, internet üzerinden arama motorlarında ilk sırada kendilerinin çıkmasını sağladıkları öğrenildi. Kendilerini arızalanan makineleri için arayanların evlerine servis araçlarıyla giden şüphelilerin, "Makineniz burada olmaz. Servise götüreceğiz." diyerek beyaz eşyayı yanlarına alarak ortadan kayboldukları öğrenildi. Şüphelilerin bazı olaylarda mağdurların makinesinin eski olması durumunda "Ana kart değişecek." "Motoru değişecek." gibi bahanelerle para alarak oradan ayrıldıkları belirlendi.

ÇETE LİDERLERİ KOD ADI KULLANIYORMUŞ

Dolandırıcılık şebekesinin liderliğini "Arap" kod adlı Devran T. ile "Halo" kod adlı Ali R.S.'nin yaptığı öğrenildi. İki şüphelinin de hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından çok sayıda polise geliş kayıtlarının olduğu öğrenildi.

ELE GEÇEN BEYAZ EŞYALAR SAHİPLERİNE GERİ VERİLECEK

Şüphelilere ait iki ayrı depoda yüzlerce çalıntı beyaz eşya ve televizyon ele geçirildi. Bahçelievler, Genç Osman sokak üzerinde bulunan depoda bulunan eşyaların sayımının devam ettiği, seri numaralarının tespitinin ardından sahiplerine teslim edilmeye başlayacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Depodaki eşyalar

-Servis araçları

-Genel ve detaylar

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EK GÖRÜNTÜ

-Depodaki eşyalar

15.11.2019 - 12.37 Haber Kodu : 191115124

15.11.2019 - 13.34 Haber Kodu : 191115150

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4-KARTAL'DA RAYLARA DÜŞEN YAŞLI ADAM TREN ALTINDA KALDI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR

Kartal, Marmaray Atalar İstasyonu'nda başı dönen yaşlı adam raylara düştü. Trenle rayların arasına bacağı sıkışan adam hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olay saat 12.00 sıralarında Kartal Atalar'da bulunan Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre durakta bekleyen 88 yaşındaki Nihat Giresunlu'nun başı dönünce dengesini kaybederek raylara düştü. Giresunlu'nun bacağı o sırada istasyona giren trenle rayların arasına sıkıştı. Tren kaza nedeniyle durdu. Bacağından ağır yaralanan Giresunlu'yu görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sebebiyle Marmaray seferlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmazken Giresunlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. O sırada istasyonda tren bekleyen bir kişi, "Biri düşmüş herhalde. Ambulans aldı götürdü. Polisler geldi." dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Duraktan görüntü

-polislerden görüntü

-vatandaş ile röp

-olay yeri şeridi

-hastaneden görüntü

15.11.2019 - 13.20 Haber Kodu : 191115148

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5- ERGENEKON DAVASINA BAKAN ESKİ HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDAKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ

- Firari eski savcı Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu eski savcı ve hakimler, Yargıtay'da yargılanacak.

Haber: Özden ATİK/İSTANBUL, ERGENEKON davası kapsamında avukat Levent Göktaş'ın bürosunda hukuka aykırı arama yapılmasına, tutuklanmasına ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmesine neden oldukları gerekçesiyle 8 eski savcı ve hakim hakkında hazırlanan iddianame kabul edilerek, son soruşturmanın açılmasına karar verildi. Aralarında firari eski savcı Zekeriya Öz'ün de bulunduğu eski savcı ve hakimler, Yargıtay'da yargılanacak.

Ergenekon davasının eski hakim ve savcıları Ercan Şafak, Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın, Ömer Diken, Sedat Sami Haşıloğlu ve Zekeriya Öz'ün "şüpheli" olarak yer aldığı iddianame, Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan incelemenin ardından kabul edildi. Mahkeme kararında, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Görevi kötüye kullanma" suçlarının tüm şüpheliler tarafından kamu görevi yetkisi kötüye kullanılarak, mesleğin sağladığı kolaylıktan yararlanılmak suretiyle işlenildiği kaydedildi. Kararda, tüm delillerin takdir ve değerlendirmesini yapmak üzere son soruşturmanın Yargıtay'ın görevli ceza dairesine açılmasına oy birliğiyle karar verildi. Dosyanın, savcılık kanalıyla Yargıtay Ceza Dairesi'ne gönderilmesine hükmedildi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, avukat Levent Göktaş "müşteki" olarak yer alıyor. Eski savcı Zekeriya Öz ile eski hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun "firari" olduğu kaydedilen iddianamede, eski savcılar Ercan Şafak ve Mehmet Ali Pekgüzel ile eski hakimler Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk ve Ömer Diken'in tutuklu bulunduğu belirtildi.İddianamede, Ergenekon Davası'nda yargılanan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş'ın avukatlık bürosunda hukuka aykırı arama yapıldığı, aramada polis tarafından bir mahkeme dosyası içinden çıktığı iddia edilen 51 nolu DVD'yi esas alan şüphelilerin, haksız yere müşteki Göktaş'ın tutuklanmasına ve 10 yıl hapis cezası almasına sebep oldukları vurgulandı. İddianamede şüphelilerin mesleğin şeref ve onurunu, memuriyet nüfusu ve itibarını bozacak şekilde eylemlerde bulunup pek çok hukuk ihlalleri yaparak Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün nihai amacına ulaşması doğrultusunda hareket ettikleri ve böylece yargı yetkisini kötüye kullandıkları vurgulandı. Zekeriya Öz'ün "Görevi kötüye kullanma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıldan 34 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer şüpheliler Ercan Şafak, Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın, Ömer Diken ve Sedat Sami Haşıloğlu'nun da "Görevi kötüye kullanma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 9 yıl ile 26 yıl arasında değişen oranlarda hapisleri istendi.

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6- KEDİ TIRMIĞI HASTALIĞINA DİKKAT

"TIRMALAMADAN DEĞİL PİRELERDEN KAYNAKLARIYOR"

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Seyyal Ak, evlerinde kedi besleyenleri tedirgin eden 'Kedi tırmığı' hastalığının pirelerden kaynaklandığını, sevimli dostların zamanında gerekli tedavi ve bakımlarının yapılması halinde sorunun ortadan kalktığını söyledi.

Avcılar'dan Hadımköy'deki İÜC Yerleşkesi'ne taşınan Veteriner Fakültesi'nde görev yapan Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Seyyal Ak, evde kedi ve köpeklerin beslenmesinde insan sağlığı açısından hiçbir sakınca olmadığını vurguladı. Prof.Dr. Ak, eve alınan kedi veya köpeğin öncelikle veteriner hekime götürülmesi, burada yapılacak öneri ve gösterilecek yol doğrultusunda onları beslemek gerektiğini vurguladı

"TIRMALANIRSANIZ SABUNLU SUYLA İYİCE YIKAYIN"

Seyyal Ak, "Veteriner hekim onlara gerekli aşıları, bakım ve tedaviyi yapacaktır. Aileleri tedirgin eden 'Kedi tırmığı' hastalığı kedilerin pirelerinden kaynaklanıyor. Eksiz bakımdan kaynaklı olarak hayvanda pire olmadığı zaman bu hastalık riski ortadan kalkıyor. Hayvan için gerekli tedavi ve aşı, bakım yapıldığı takdirde korkulacak hiç bir şey yok. Tırmıklama çok normal bir olaydır. Ama sokakta, bilmediğiniz bir hayvan tarafından tırmalanırsanız o zaman o bölgeyi sabunlu suyla iyice yıkayın. Dışarıda zaten başka hastalıklardan da korkmanız lazım. Bilmediğiniz tanımadığınız bir hayvan tarafından ısırılır, tırmıklanırsanız kedi tırmalama hastalığından değil, kuduzdan korkmanız lazım. Evde beslenen hayvanlarda korkulacak bir şey yok. Belediyeler dışarıdaki hayvanlar için birçok hastalık için aşılaması yapılıyor. Ama kedi tırmalama hastalığı pire ile mücadele edemeyecekleri için böyle bir olay söz konusudur. O zaman sabunlu suyla iyice yıkayacaksınız. Başka bir problem olursa da antibiyotik tedavisi başlayacak. Siz kendi çocuğunuzu nasıl belli aralıklarla doktora götürüyorsanız, bu canlıyı da belli aralıklarla doktoruna götürmek zorundasınız. O zaten sizin için gerekli korumayı yapacaktır. O korunduğu sürece siz de korunmuş olacaksınız. Düzenli olarak hekime gideceksiniz başka çaresi yok"

Aynı bölümdeki Doç. Dr. Belgi Diren Sığırcı, evde beslenen kedilerin pire tedavisi ve tırnak kesiminin düzenli yapılması halinde hiçbir sorun görülmeyeceğini söyledi. Doç.Dr. Sığırncı, tırmık veya ısırılma ardından bu bölgenin sabunlu suyla dezenfekte edilmesini önerirken, bağışıklık sistemi güçlü kişilerde çok ciddi sağlık sorunu görülmediğini ekledi.

KEDİ TIRMIĞI HASTALIĞI

Kedi tırmığı hastalığı insanlarda kedinin tırmaladığı yerde küçük bir deri lezyonu ile başlıyor. Bu, ülsere dönüşebiliyor. İlerleyen olgularda; tek taraflı boyun, koltuk altı ve kasık bölgesinde 'Lenfadenopati' olarak nitelendirilen oluşumlar görülebiliyor. Kedinin tırmalamasıyla görülen kedi tırmığı hastalığı'na yakalananların bir bölümünde görülen enfeksiyon belirtileri arasında; ateş, titreme, halsizlik, iştahsızlık ve baş ağrısı bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Seyyal Ak ile röportaj

-Doç. Dr. Belgi Diren Sığırcı ile röportaj

-Kedilerle ilgili görüntüler

15.11.2019 - 13.40 Haber Kodu : 191115154