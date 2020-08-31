DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş Şahin, nişan kıyafetleri ile son yolculuğuna uğurlandı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran sınırından sızma girişiminde bulunan PKK 'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin (25), memleketi Mersin 'de son yolculuğuna uğurlandı. Törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine, nişanda giydiği beyaz gömleği ve siyah kravatı bırakıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi sınırında İran tarafından sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin için memleketi Mersin'de tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için askerlerin omuzlarında Muğdat Camisi avlusuna getirildi. Buradaki törene şehidin annesi Ferizade ile babası Abdullah Şahin, nişanlısı Özlem Kaya, yakınları ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, milletvekilleri, belediye başkanları, askerler ile çok sayıda kişi katıldı. Şehidin ailesi ve yakınları, tubata sarılarak, uzun süre gözyaşı dökerken, kardeşi ise şehidin nişanı sırasında giydiği beyaz gömleği ile siyah kravatını tabut üzerine bıraktı. Şehit İdris Şahin'in cenazesi, İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan namazın ardından Akbelen Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Şehidin naşının camiye getirilmesiŞehidin naaşçının musalla taşına bırakılmasıŞehidin kardeşinin, nişanda giydiği gömlek ve kravatı tabutun üstüne koymasıŞehit yakınlarının tabut başında ağlamasıŞehit için cenaze namazı kılınmasıŞehidin naşının ambulansa bırakılması

Şehidin uğurlanması

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,

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Sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin naaşı, memleketi Adana'ya gönderildi

GİRESUN'da meydana gelen sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin naaşı, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya gönderildi. Variyenli için düzenlenen törene Dereli'de ki çalışmaları takip eden 3 bakan katıldı.

Variyenli, Giresun'da ki sel felaketinde Tirebolu- Doğankent karayolunun 12'inci kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında bölgede emniyet tedbiri almak maksadıyla görev yapan jandarma personelini taşıyan aracın menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na düşmesi sebebiyle dere yatağında kayboldu. O günden itibaren süren arama çalışmaları sonucu şehit Variyenli'nin cansız bedeni dün öğle saatlerinde olay yerinden 5 km ileride Harşit Çayı içinde bulundu. Variyenli'nin naaşı, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesine gönderildi.

Variyenli'nin 15 Ağustos 2019'da Giresun'a devriye elemanı olarak atandığı ve ağabeyi Ahmet Variyenli'nin de Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptığı öğrenildi. Törene Dereli'de ki çalışmaları anbean takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Şehidin naaşı, 3 bakan ve jandarma personelinin omzunda cenaze aracına taşındı.