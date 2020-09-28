DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

İZMİR BERGAMA'DAKİ İVRİNDİ'YE DE SIÇRAYAN YANGINDA TOPLAM 100 HEKTAR ORMAN KÜLE DÖNDÜ

Bergama'daki İvrindi'ye de sıçrayan yangında toplam 100 hektar orman küle döndü

İZMİR'in Bergama ilçesinde başlayan rüzgarın etkisiyle büyüyerek Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki ormanlık alana da sıçrayan yangının bilançosu ortaya çıktı. 8 saatte kontrol altına alınan yangında 25 hektarı Bergama'da kalanı ise İvrindi'de olmak üzere toplam 100 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Bergama'nın kırsal Oruşlar Mahallesi Madra mevkiinde dün saat 18.00 sıralarında orman yangın çıktı. Yol kenarından başladığı belirlenen yangında, alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 24 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 5 dozerle müdahale edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise yangın söndürme çalışmalarına 4 arazöz ve 4 su ikmal aracı ile destek verdi. Arazinin sarp olması ve sık ormandan oluşması söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Karaçam ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki yangında, alevler havanın karanlık olması ve şiddetli rüzgar nedeniyle havadan müdahale edilememesi nedeniyle büyüyerek Balıkesir'in İvrindi ilçesi sınırlarındaki ormanlık alana da sıçradı. Bunun üzerine Balıkesir'den de 6 arazözün söndürme çalışmalarına katıldı. Alevler, 8 saatlik çaba sonucu kontrol altına alındı. Günün ilk ışıkları ile birlikte 2 söndürme uçağı ve 4 helikopterin de katılımıyla soğutma çalışması yapılarak yangın tamamen söndürüldü. Alevlerin ilk belirlemeye göre 25 hektarı Bergama, 75 hektarı da Balıkesir'de olmak üzere toplam 100 hektar ormanlık alana zarar verdiği bildirildi. Yangında, başta kaplumbağalar olmak üzere çok sayıda hayvanın telef olduğu da belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yangından gece çekilmiş görüntülerHaber: Oben ULU - Cevdet ŞEN/ BERGAMA (İzmir),

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KONTROL ALTINA ALINDI

Tokat'ta orman yangını (3)

Tokat Merkeze bağlı Aktepe köyü ormanlık alanda farklı 4 noktada çıkan yangın 8 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 30 hektarlık alanda hasara yol açan yangına, söndürme helikopterinin yanı sıra Sivas, Amasya, Çorum, Tokat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 18 arazöz, 3 itfaiye ve 115 personel müdahale etti. Yoğun çalışmaların ardından alanda soğutma çalışmalarına geçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Alandan görüntüler-Ekiplerin çalışmalarından görüntüler

Haber-Kamera: TOKAT,

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KAYSERİ'DE BORÇ- ALACAK KAVGASI: 2 YARALI

KAYSERİ'de, borç- alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.Olay, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Tanrıkolu (35) ve Ümit Çiçek (30), borç- alacak meselesi nedeniyle Cengiz A.'nın (43) evine geldi. İki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada Cengiz A., mutfaktan aldığı bıçakla Tanrıkolu ve Çiçek'i bıçakladı. Binada yaşayanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Tanrıkolu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, şüpheli Cengiz A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Olay yeri-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,

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DOĞALGAZLI FIRININ HORTUMUNU KESTİ, 'BİNAYI PATLATACAĞIM' İHBARINDA BULUNDU

SİVAS'ta 4 katlı apartmanda yaşayan Z.A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, iddiaya göre, evindeki doğal gazlı fırının hortumunu kestiğini ve apartmanı patlacağını belirterek, ihbarda bulundu. Olay yerine gelen doğal gaz ekipleri tarafından apartmanın gazı kesilirken, polis ekiplerinin çalışması sonucu ikna edilen Z.A. gözaltına alındı.Olay, saat 20.00 sıralarında Gökçebostan Mahallesi Halil İbrahim Kaymaz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan Z.A., iddiaya göre, acil çağrı merkezini arayıp evinde bulunan doğal gazlı fırının hortumunu kestiğini ve binayı patlatacağını ihbar etti. Olay yerine gelen polis ve doğal gaz ekipleri apartmanı boşaltıp, çevrede güvenlik önlemi aldı. Binanın önünde sağlık ve itfaiye ekipleri de hazır bulunduruldu. Olay yerine gelen doğal gaz şirketi ekipleri apartmanın gazını keserken, polis, 1 saat süren çalışmanın ardından Z.A.'yı ikna edip, eve girerek, Z.A.'yı gözaltına aldı. Z.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Olay yerinden görüntüler-Binanın görüntüsü-Ekiplerin çalışması-İkna edilen şahsın götürülmesi

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT - Mert Taha VAROL/SİVAS,

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SİVEREK'TE, ŞARAMPOLE DEVRİLEN MİNİBÜSTEKİ 7 KİŞİ YARALANDI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Siverek- Adıyaman karayolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Van'dan Adıyaman'a giden Adnan Bozak yönetimindeki 27 VZ 528 plakalı minibüs, yol yapım çalışmasından dolayı yolun tek şeride dönüşen bölgede sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Adnan Bozak ile minibüste bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı.Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Yaralıların ambulansa taşınmasıDevrilen minibüsAmbulanslar ve kaza yeriGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA

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UYUŞTURUCU SATICILARI 'FOTOKAPAN'LA YAKALANDI MANİSA'nın Kula ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen G.C. ve A.C. ile çiftle bağlantılı olduğu A.C., 'fotokapan'la yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.C. ve A.C. tutuklanırken, K.C. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dini nikahlı olduğu ileri sürülen G.C. ve K.C. çiftinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine, ekipler 10 Eylül'de Hamidiye Mahallesi ile Ayazören Mahallesi arasındaki ormanlık araziye fotokapan yerleştirdi. Yaklaşık 16 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından fotokapanın hareket tespit etmesi üzerine, jandarma harekete geçti. Operasyon kapsamında, bölgede geniş çaplı arama yapan ekipler, G.C. ile eşi K.C.'yi yakaladı. Ekipler, iki şüphelinin, ellerindeki siyah poşet içerisinde bir kilo 200 gram kubar esrar ile fotokapan kurulan arazide boyları 1 buçuk metre ile 2 metre arasında değişen 280 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kula Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile kenevir bitkisinden 3 numune alınarak diğer 277 kök kenevir yakılıp, imha edildi. G.C. ile eşi K.C., ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.BİR ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDIFotokapan sayesinde yakalanan şüpheliler, ifadelerinde Köprübaşı ilçesinde bulunan A.C. ile bağlantılı olduklarını söyledi. Bu gelişme üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Köprübaşı ilçesinde bir operasyon daha düzenledi. Düzenlenen operasyonda çiftle bağlantılı olduğu ileri sürülen A.C., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan G.C. ile A.C., 'uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan' tutuklanırken, K.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Jandarmanın şüphelileri adliyeye getirilişiJandarma ekipleri detayKula Adliyesi detay

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA, (Manisa),

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MARMARİS'TE DENİZ PARAŞÜTÜ KAZASINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, İngiliz turistin bindiği deniz paraşütünü çeken tekne, türbin motoruna halat dolanması sonucu arızalandı. Teknenin kaptanı arızanın ardından halatı boşalan ve havada kontrolsüz şekilde süzülen parüşütü, çeşitli manevralarla sahildeki kapalı olan bir otelin çatısına indirerek, turistin kurtarılmasını sağladı. Şans eseri yara almadan kurtulan turist, aynı su sporları istasyonuna tekrar gidip, deniz paraşütü keyfine devam etti.Siteler Mahallesi Uzunyalı mevkisinde bulunan sahildeki su sporları istasyonuna gelen İngiliz erkek turist deniz paraşütüne binmek istedi. Evrakları imzalayan ve bilgilendirme yapılan İngiliz turist, su sporları eğitmenleri eşliğinde sürat motoruna binerek, denize açıldı. Sürat motorundan deniz paraşütüyle havalanan İngiliz turist bir süre havada süzüldü. Ancak havadayken İngiliz turistin paraşütünü çeken, teknenin türbin motoruna, başka bir tekneden atıldığı sanılan suda batmama özelliği bulunan 5 metrelik halat dolandı. Halatın dolanmasıyla teknenin motoru, tüm elektronik aksamları ile deniz paraşütünü çeken vinci de devre dışı kaldı. Vincin boşalmasıyla deniz paraşütünü kontrol eden halatlar da kontrolsüz kaldı. İngiliz turist gökyüzünde rüzgarın da etkisiyle kontrolsüz şekilde savrulmaya başladı.O ANLAR CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİSürat teknesinin kaptanı, çeşitli manevra ve tekniklerle sahile kadar getirdiği deniz paraşütünü Uzunyalı mevkisindeki kapalı bir otelin çatısına kontrollü şekilde indirdi. İngiliz turist otelin çatısında asılı kaldı. Otel önüne gelen su sporları istasyonu çalışanları İngiliz turisti, otele çıkıp, 4'üncü kattaki odanın penceresinden kurtardı. Plajda bulunan çok sayıda yerli ve yabancı turist endişe içinde kurtarma anlarını cep telefonu ile görüntüledi. Kazayı yara almadan atlatan İngiliz turist, kendisini kurtaran personel ile aynı su sporları istasyonuna gidip, tekrar deniz paraşütü yaptı.KAPTANIN PROFESYONELLİĞİ FACİAYI ÖNLEDİMarmaris Su Üstü Sporları Kooperatifi Başkanı Mehmet Salih Tunç, yaşanan kazayla ilgili bilgi verip, "Deniz paraşütünü çeken sürat motoru kaptanı ve eğitmenlerin profesyonelliği ile büyük bir faciadan dönüldü. Deniz paraşütü ekipmanlarımızda bir eksiklik veya halat kopması yok. İngiliz turist hiçbir yara almadan kurtarıldı. Su sporları istasyonunun bir hatası veya ihmali olsaydı İngiliz turist böyle sağlam kurtulamazdı ve şikayetçi olurdu. İngiliz turist kurtarıldıktan sonra tekrar deniz paraşütü yaptı. Lütfen denizciler kullanmadıkları tekne aparatlarını veya gereçlerini denize atmasınlar. Marmaris'te bulunan 26 su sporları istasyonu üç günde bir sıkı denetimlerden geçmektedir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Otel çatısına indirilen deniz paraşütünde asılı kalan İngiliz turistin kurtarılmasından cep telefonu görüntüleri-Deniz paraşütünün görüntüsü (Aynı deniz paraşütünün 7 Eylül'de çekilen arşiv görüntüsü)-Marmaris Su Üstü Sporları Kooperatifi Başkanı Mehmet Salih Tunç ile röp-Deniz paraşütünü çeken sürat teknesinin 2 fotoğrafı-Denize atılarak tekne motoruna dolanan halatın 2 fotoğrafı

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS,(MUĞLA),

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ESKİŞEHİR - PANDEMİ SÜRECİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN 2 BİN 450 MASKE İLE DUVAR KAPLADI

Pandemi sürecine dikkat çekmek için 2 bin 450 maske ile duvar kapladıESKİŞEHİR'de fotoğraf sanatçısı Özlem Kanat Örneksoy, pandemi sürecine dikkat çekmek için koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılması zorunlu hale getirilen cerrahi maskelerden 2 bin 450 tanesini bir araya getirerek adına Restorasyon adını verdiği çalışmayla bir duvarı kapladı. Örneksoy, duvarda kendi kullandığı ve daha sonra dezenfekte ettiği maskelerin de yer aldığını ifade ederek, Bu işi yaparken en önemsediğim şey de koruyuculuk. Maskeyi takarsak korunuruz. Duvarı maske ile kaplamamın sebebi de bu. Korona döneminin sembolü adeta maske dedi.Odunpazarı ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi tarihi evlerin bulunduğu bölgede Eskişehir Oda Sanat Galeri bünyesinde çalışmalarını sürdüren fotoğraf sanatçısı Özlem Kanat Örneksoy, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için maskelerle bir çalışma yaptı. Adına Restorasyon adını verdiği çalışmasında sanat galerisinin bulunduğu sokaktaki bir duvarı 2 bin 450 cerrahi maskeyi birleştirerek kaplayan Örneksoy, bunu bir açık hava sergisi haline getirdi.Duvarı kapladıkları maske çalışmasını 8 sanatçı arkadaşıyla birlikte planladıklarını ifade eden Özlem Kanat Örneksoy, Tamamı Eskişehirli sanatçılardan oluşuyor. Adı 'Abnormal' yani normal olmayan anlamında. Bu süreçte bütün sanatçıların pandemi dönemindeki üretimlerinden yola çıkıldı ve herkes bir şey üretti. Pandeminin kendi üzerindeki etkisi nasılsa o anlamda işler ürettiler. Ben de dışarıda bir iş yapmak istedim çünkü kamusal sanatı önemsiyorum. Herhangi bir statü ya da ayrım olmadan herkesin dikkatini çeken bir iş oldu aslında. Gelip bakıyorlar ve nasıl diktiniz bunları diyorlar. Pek çok kişiye ulaşma şansımız oluyor. Restorasyon, aslını özünü koruyarak tekrar inşa etme, ayakta kalmasını sağlama anlamında olduğu için bizler de acaba bu pandemi sürecinden sonra ne kadar aslımızı, özümüzü koruyarak bu pandemi sürecini atlatacağız sorusunu sormak istedim sanatseverlere dedi.İÇLERİNDE KULLANDIĞI MASKELER DE VARDuvarı 2 bin 450 adet cerrahi maske kullanarak kapladığını belirten Örneksoy, çok güzel tepkiler aldıklarını söyledi. Duvarda kendi kullandığı ve daha sonra dezenfekte ettiği maskelerin de yer aldığını kaydeden Örneksoy şunları söylediBunların içinde pandemi döneminde kendi kullandığım maskeler de var. Bir dönem biliyorsunuz maske sıkıntısı yaşamıştık ve maskelerimizi atamamıştık. Yıkayıp, dezenfekte edip kullanırız diye düşünmüştük. Benim de o dönemde başka bir proje için biriktirdiğim maskelerim vardı. Onlar var bu işin içerisinde. Arkadaşlarımın benim ricam üzerine biriktirdiği ve sonradan dezenfekte ettiğimiz maskeleri var. Maskeleri önce klorlayıp suda yıkayıp kuruttum. Kıyafet giyip siperlik takıyordum. Sonrasında dikim aşaması başladı. Dikiş konusunda annemden destek aldım. Maske takalım diyoruz tabii ki. Bu işi yaparken en önemsediğim şey de koruyuculuk. Maskeyi takarsak korunuruz. Duvarı maske ile kaplamamın sebebi de bu. Korona döneminin sembolü adeta maske. Maske olmadan korunamıyoruz hastalıktan. Daha sağlıklı bir gelecek için mutlaka maskelerimizi takalım diye konuştu.GÖRENLER ÇEKTİRİYOROdunpazarı tarihi evleri ziyarete gelenlerin de dikkatini çeken maskeli duvar koronavirüsle mücadele kapsamında farkındalık yaratıyor. Duvardaki maskeleri görenler bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. İstanbul'dan gezmek için kente gelen Ebru Ünal da ilk bakışta maskelerin balık ağına benzettiğini belirterek, "İstanbul'dan ziyarete geldik Eskişehir'e. Odunpazarı tarihi evlerini de merak ediyorduk. Tarihi evler çok hoş. Geçerken maskeli duvarı fark ettik. Burası daha enteresan görünüyor. Çünkü ilk bakışta balık ağı gibi duruyor ama güzel ve özenli bir çalışma olmuş. Biraz durup düşündürüyor açıkçası. Tabii bu maskelerin burada değil yüzümüzde olması gerekiyor. Umarım yakın zamanda hallederiz bu konuyu ve biter" dedi.

Eskişehir Oda Sanat Galeri'nde pandemi sürecine dikkat çeken çalışmalara Özlem Kanat Örneksoy'un yanı sıra Aşkın Ercan, Aysu Bekar, Emrah Akkayüz, İmren Yaman, Kubilay Bozkurt, Rezzan Gümgüm ve Serkan Tok'un eserlerinden oluşan Abnormal Sergisi açıldı. Örneksoy, eserini bu yıl hayatını kaybeden 2Land Art sanatçısı Christo anısına yaptığını sözlerine ekledi.