DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş Karataş, Şanlıurfa'da son yolculuğa uğurlandı

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca havan topuyla yapılan taciz atışında şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş (25), memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde, Haftanin bölgesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca havan topuyla yapılan taciz atışında Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya ile birlikte şehit olan İsmail Karataş için Bozova'nın Sızan Mahallesi'nde tören düzenlendi. Cenaze töreni öncesi koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehidin ailesinin evi ve mahalle meydanı, dezenfekte edildi. Törene katılanlara ise maske dağıtılıp, ellerine dezenfektan döküldü. Şehit Karataş'ın cenazesi, helallik alınması için baba ocağına götürüldü. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, babaevinin ardından tören için mahalle meydanına getirildi. Dar kapsamlı olarak düzenlenen törene; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Selim Bağlı, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile şehidin yakınları katıldı. Bekar olan ve göreve 6 ay önce başladığı öğrenilen şehidin babası Mehmet ve annesi Emine Karataş ile diğer yakınları, törene katılanlar tarafından teskin edildi. Sızan Mahallesi'ndeki boş alanda düzenlenen törende, cenazeye katılanlara, sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarı da yapıldı. Şehit uzman çavuşun öz geçmişinin okunduğu törende daha sonra cenaze namazı kılındı. Şehit Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş'ın cenazesi, namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Boş alanda düzenlenen tören

Şehit törenine katılan protokol

Dar kapsamda gerçekleşen tören

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA

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Koronavirüs'e karşı dezenfekte tüneli

ORDU'da belediye tarafından koronavirüsten korunmak için 'Aircor 52' adı verilen dezenfekte tüneli oluşturuldu. Sokağa çıkmak zorunda kalanların evlerine dönüşleri sırasında içine girdikleri tünelde, yayılan özel karışımlı 360 derecelik sölüsyon buharı ile kişilerin kıyafetleri üzerindeki olası bakteriler, dezenfekte ediliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs salgınına karşı yerli ve milli imkanlarla 'Aircor 52' adını verilen dezenfekte tüneli tasarlandı. Kent meydanına konulan 5 metre uzunluğunda bir kabinden oluşan tünel, otomatik sensörler aracılığı ile devreye giriyor. İçerisine giren kişileri algılayan tünel, özel karışımlı 360 derecelik sölüsyon buharı salıyor. Buharla birlikte kişilerin kıyafetlerinin üzerindeki olası zararlı bakteriler, temizleniyor. Sokağa çıkmak zorunda kalanlar, evlerine dönüşleri sırasında elbiseleri ile tünele girerek, dezenfekte oluyor. Belediye dezenfekte tünelinin marka tescili için başvuruda bulundu.

'MARKA TESCİLİ İÇİN BAŞVURU YAPILDI'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, koronavirüs'e karşı her türlü tedbiri aldıklarını belirterek "Belediyemiz Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma geliştirdi. Tamamen kendi imkanlarımız ile ortaya çıkardığımız dezenfekte tüneli, dışarı çıkma zorunluluğu bulunan vatandaşlarımızın kıyafetlerinin bakterilerden arındırılmasını sağlayacak. Tamamen sensörlü bir şekilde geliştirildi ve insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor. Marka tescilini almak için başvurumuzu da gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma yüce Türk milletimize ve Cumhurbaşkanımıza armağanımızdır. Bu çalışmayla bütün belediyelerimizin ve sağlık kurumlarımızın hizmetindeyiz. Göreve geldiğim günden bu yana düşünen, üreten ve yarışan Ordu modelini ortaya koymak istediğimi belirtmiştim. İşte Ordu'muz düşündü, üretti ve yarışıyor. Yaptığımız bu çalışmayla gurur duyuyorum. Yapmış olduğumuz bu sistem tüm Ordu'ya ve Türkiye'ye hayırlı olsun. Bizde mazeret, bahane ve şikayet yokö dedi.

'TÜRKİYE'DE İLK'

Şehrin belirli noktalarına dezenfekte tünelinin yerleştirileceğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp de, "İlimizdeki tüm kurum ve kuruluşları dezenfekte ediyoruz. Bu çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek dezenfekte tünelini oluşturduk. Türkiye'de ilk defa böyle bir uygulamayı hayata geçirdik. Tamamen Ordu Büyükşehir Belediyemize ait bir uygulamadır. Bu çalışmayla vatandaşlarımızın kıyafetleri dezenfekte olacak. İlimizin belirli noktalarına bu tünellerden kuracağız. Her vatandaşımızın buradan yararlanmasını diliyoruzö diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu ise "Bu solüsyon insan sağlığını etkileyecek herhangi bir madde içermemektedir. Buradaki amaç hijyen ve dezenfeksiyonu sağlayabilmek yani kontamine bir alan oluşturmak. Sistemimiz 8 adet nozul ve özel hazırlanmış bir çözeltiyle çalışmaktadır. Tamamıyla sensörlü bir uygulama olup insanların kıyafetleri 360 derece dezenfekte edilmektedirö şeklinde konuştu.

Öte yandan dezenfekte tünelini kullanan vatandaşlar memnuniyetleri dile getirerek Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tünelden detay görüntüler

-Tüneli kullanan vatandaşların görüntüsü

-Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp röportaj

-Sefa Okutucu röportajı

Haber/Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU

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Hastaneye gelenlere ateş ölçümü

BURDUR'da Devlet Hastanesi'ne gelen vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra içeri alınıyor.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Burdur Devlet Hastanesi acil servis girişine AFAD İl Müdürlüğü tarafından 3 triaj çadırı kuruldu. Burdur Devlet Hastanesi görevlileri acil servise gelen vatandaşların ateşlerini ölçtükten sonra içeri girmesine izin veriyor.

Görevliler vatandaşların ateşini ölçüp, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı olup olmadığı, son 14 gün içerisinde yurt dışında bulunup bulunmadıkları ve koronavirüs teşhisi konulmuş yakınları olup olmadığını sorduktan sonra triaj çadırı içerisinden geçip hastaneye girmelerine izin veriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastane önündeki çadırlar

Ateşi ölçülen vatandaşlar

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Tekstil firması, yıkanabilir maske üretimine başladı

TOKAT'ın Zile ilçesinde kadın giysileri üreten tekstil firması, üretimini durdurarak yıkanabilir antibakteriyel tekstil kumaşlarından maske üretimine başladı.

İlçede 30 yıldır iç piyasaya ve yurt dışına kadın giyim üzerine üretim yapan tekstil fabrikası Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak nitelendirdiği koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından satışlarında düşüş yaşadı.

Babası Mustafa Uncuoğlu'nun (67) mesleğini devam ettiren ve 30 yıldır faaliyet gösteren tekstil firması sahibi Kadir Uncuoğlu, salgın nedeniyle işlerin durma noktasına geldiği fabrikada yıkınabilir antibakteriyel tekstil kumaşlardan maske üretimine başladı.

Fabrikada çalışan 50 işçinin istihdamı devam ettirmek için maske işine girdiğini ifade eden Kadir Uncuoğlu, devlete yük olmadan 50 personelin istihdam edebilmesi için kumaştan maske yaptıklarını ve maskenin yıkanıp tekrar kullanma özelliği olduğunu söyledi. Uncuoğlu, "Satışlarımız tamamen durdu. 50 personelimiz var. Devletimize daha fazla yük bindirmemek için personelimizi istihdam etmemiz gerekiyor. Maske üretimine geçerek, tekstil ürünlerini kullanarak maske yapmaya karar verdik. Güzel, yıkanabilir bir maske ürettik. Maskemiz ilgi gördü. Hijyen bir ortamda personelimizle beraber üretimimize devam ediyoruz. Maske ihtiyacı olan kurumlarımıza elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Hep beraber ülke olarak bu sıkıntıyı aşacağımızı umuyorum. Günlük 10 bin adet üretim yapabiliyoruz. Kapasitemizi artırabilecek durumdayız. Talep olursa bunu 2 katına kadar çıkarabiliriz. Şu an tamamen doğal iplerden yapılmış, özel dokuttuğumuz kumaşlardan elde ettiğimiz, yıkanabilir bir maske üretiyoruz. Sürekli kullanımda, yıkanıp tekrar kullanılan ve çöpe atılmayan uzun süreli ihtiyacımızı görecek bir maske üretiyoruz. Maskemiz dezenfekte edilip tekrar tekrar kullanılabiliyor. Bu ürettiğimiz ürün kesinlikle medikal bir ürün değildir. Bunun amacı insanları bir nebze de olsa virüsten korumak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fabrikadan görüntüler

-Maske üretiminden görüntüler

-Üretilen maskelerin görüntüleri

-Fabrika sahibinin konuşmaları

Haber-Kamera: Yaşar Erkan İÇEN/ ZİLE (Tokat),

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Edirne'de sosyal mesafeye kırmızı çizgili önlem

EDİRNE'de bir banka çalışanları koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri altında dışarıda kuyrukta bekleyen vatandaşların aralarının sosyal mesafeye uymaması üzerine metre ile ölçüm yaparak, kırmızı çekerek, vatandaşların durması gereken noktayı belirledi.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de ölümlere neden olan koronavirüsü salgını önlemleri kapsamında Edirne'de banka şubesindeki işlemlerini yaptırmak için önünde zaman zaman kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar sırayla içeriye alınırken, görevliler zaman zaman vatandaşlar arasında sosyal mesafenin ihlal edildiğini görünce uyarılarda bulundu. Uyarıya vatandaşların uymaması üzerine görevliler, ellerine aldıkları metre ile kaldırımda birer metre arayla yere kırmızı bant yapıştırıp vatandaşın bu çizgilerde durmasını istedi. Banka çalışanları vatandaşı bu mesafeyi korumaları, mesafeyi korumayanları içeri alınmayacağı konusunda uyardı.

Banka görevlilerin aldığı uygulamadan memnun olduğunu söyleyen Ahmet Yavuz, "Bu uygulamadan çok memnunuz. Sırada beklerken bazen çok yakın duruluyor ve bu nedenle virüsün bulaşması söz konusu" dedi.

Bu sırada polis ekipleri de, "Değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdikleriniz için hayati önem taşımaktadır" anonsları yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Banka çalışanları metre ile ölçmesi

Kırmızı bant yapıştırması

Vatandaşın beklemesi

Vatandaş ile röp.

Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Antalya'da sokaklar boş kaldı(2)

ANTALYA DÜDENPARK'TA SELFİE TERASI DA BOŞ

Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin Akdeniz ile buluştuğu nokta olan Lara'daki yaklaşık 300 dönümlük şelale ve yürüyüş parkı, 'Evde kal' çağrıları nedeniyle boş kaldı. Hergün binlerce kişinin şelalenin döküldüğü noktada fotoğraf çektirdiği park, koronavirüs salgını ve uyarılar nedeniyle sessizdi.

Parkta dinlenen ya da şelalede selfie yapanlar, sosyal izolasyon kurallarına uydu. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde okuyan Taylan Yavuz, eğitime verilen ara nedeniyle memleketi Antalya'ya geldiğini söyledi. Lise öğrencisi kardeşi Kutay Yavuz ile 'Uzaktan Eğitim' dersi sonrası hava almak için parka geldiğini belirten Yavuz, "Sabah kardeşimle birlikte uzaktan eğitim derslerini tamamlayıp dışarı çıktık. Hem evde hem de dışarıda sosyal mesafeyi koruyoruz. Bir saat sonra tekrar eve döneceğiz" dedi, bakanlık genelgelerine uyduklarını belirtti. Küçük kızı Nilay ile Kemer'den Antalya'ya geldiğini söyleyen İsmail Osman, "Kızım okula gidemediği için evde çok sıkıldı. Tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Parkta yürüyenlerden görüntü

Bisiklet sürenlerin görüntüsü

Penceresi acık havalanan evlerden görüntü

RÖP 1: İsmail Osman

RÖP 2: Kutay Yavuz

RÖP 3: Taylan Yavuz

Düden şelalesinden görüntü

DHA Muhabiri Ahmet İstek ANONS

Detaylar

HABER: Ahmet İSTEK -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 112 şişe sahte alkol ile 50 litre dökme alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretimi ve satışının yapıldığı ihbarı üzerine Sarıyer Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin adresteki ev ile bir araçta yaptığı aramada 112 şişe sahte alkol ile 50 litre dökme alkol ele geçirildi. Sahte alkol ile araca el koyan polis, evde bulunan ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polisin araçta arama yapması

Araçtaki alkoller

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP

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Bartın ve Karabük'te öğretmenler maske üretiyor

BARTIN'da Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Karabük Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'nde öğretmenler maske üretiyor.

Bartın Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki atölyelerde maske üretimine başladı. Halk Eğitim Merkezi iş eğitim öğretmenlerinden oluşan 5 öğretmen cerrahi maske üretimi yapıyor. 2 gün önce çalışmalara başlayan öğretmenler şu anda günde 200 maske üretiyor. Önümüzdeki günlerde temin edilecek, makineler sayesinde günlük bin adet tek kullanımlık cerrahi maske üretimi yapılacak.

Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şule Akça, "Bartın'daki ihtiyacı karşılamak üzere, çalışmalarımıza başladık. Şu anda yüzde yüz pamuk kumaşlardan hazırladığımız ve yıkanabilir maske üretiyoruz. Teknik malzememizi aldıktan sonra tek kullanımlık cerrahi maske üretimine de başlayacağız." dedi.

500 MASKE ÜRETİYORLAR

Karabük Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'nde görevli 5 öğretmen maske üretimine başladı. Onkolojik maske üretimine geçen öğretmenler, günde 500 adet maske üretiyor. Onkolojik maske ürettiklerini ifade eden merkezde görevli Nurhan Baykara, "Koronavirüs salgınının ardından maske üretmeye başladık. Hijyenik maske kumaşları getirdik. Günde 500 adet maske üretimi yapmaya başladık. İlk partiyi bugün dağıttık. Dün sağlık ekipleri onkolojik maske talebinde bulundu. Bugün itibariyle de onkolojik maske çalışmaya başladık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okulun dış görüntüsü

-Maske üretimi

-Çalışanlardan detay

-Okul Müdürü Şule Akça ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Maskelerin dikilmesi ve detaylar

Nurhan Baykara ile röp.

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,