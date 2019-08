DHA YURT BÜLTENİ-11

BURSA'DA ORMAN YANGINI (EKİYLE)

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yenişehir ilçesindeki Selimiye Mahallesi yakınlarında saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle yangının büyüdüğü gözlemlendi. İhbarlar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları başladı. Ayrıca ormanlık alandaki yangına havadan müdahale için de yangın söndürme helikopteri bölgeye çağrıldı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

BURSA

Korku oluşturan tozun nedeni depremle birlikte gelen heyelanmış

DENİZLİ'de merkez üssü Bozkurt ilçesinde dün (Perşembe) meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.0 büyüklüğündeki depremde Çardak ilçesindeki Maymun Dağları'nda yükselen toz bulutunun sırrı ortaya çıktı. Toz bulutuna depremle birlikte dağda yaşanan heyalanın neden olduğu belirlendi.

Bozkurt'taki dün (perşembe) meydana gelen aletsel büyüklüğü 6.0 olan depremin etkisiyle Denizli-Afyonkarahisar il sınırındaki Maymun Dağları'ndan ve yakınındaki bir kum ocağından toz bulutu yükseldi. Ardından da dağdan kaya parçaları koparak yuvarlandı. Maymun Dağları ile Denizli-Afkonkarahisar Karayolu arasındaki daha önce kum ocağı olarak kullanılan bölgede de sarsıntı nedeniyle toprak kaymaları yaşandı. Toprak kayması sırasında ortaya çıkan toz bulutu yoldan geçen araç sürücüleri tarafından görüntülenirken, korkuya neden olmuştu. Toz bulutunun depreme bağlı olarak yaşanan heyelandan kaynaklandığı ortaya çıktı.

-Ramazan ÇETİN anons

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ,

Denizli'de depremin yaraları sarılıyor (3)

BAKAN MURAT KURUM: 150 KONUT YAPILACAK

Denizli'nin Bozkurt İlçesi'nde dün saat 14.25'te yaşanan 6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çardak ve Bozkurt'ta incelemelerde bulundu. Burada hasar gören evlere giden Kurum, çadırlarda kalan ya da evlerinin yakınındaki güvenli alanlarda duran vatandaşların taleplerini dinledi. Onların isteklerini not etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Murat Kurum, onlarla sohbet etti, hediye verdi. Bozkurt Kaymakamlığı'nda da kriz merkezinden yetkililerden bilgi alan Murat Kurum, ardından depreme ilişkin son rakamları paylaştı. Depremin hemen ardından ilgili kurumların olaya müdahale ettiğini anlatan Murat Kurum, "Bizler de yerinde tespitlerimizi yaptık. Binaların hasar tespiti durumlarını inceledik. Bugün akşama kadar ya da yarın öğlene kadar tüm tespitleri tamamlayacağız. Yaralı vatandaşımız kalmadı. 81 yaralı vatandaşımızın tamamının işlemleri yapıldı. Taburcu edildi. Bozkurt ilçemizde incelenen 761 binanın 88'i ağır hasarlı, 673'ü az hasarlı, Çardak ilçemizde ise incelenen 215 binanın 20'i ağır hasarlı 195'i hafif hasarlı. Yani toplam incelenen 976 binanın 108'i ağır hasarlı, 868'i ise hafif hasarlı" dedi.

'KONUTLAR 5-6 AY İÇİNDE TESLİM EDİLECEK'

Tespitlerin tamamlanmasından sonra hak sahipliği sürecini başlatacaklarını da vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hak sahipleri belirlendikten sonra artık yapım sürecine gireceğiz. TOKİ'ye Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, vatandaşların yaralarını sarmak için yapım sürecini başlattık. Bozkurt'ta stadyumun yanındaki alana, 150 konutu ve cami inşaatını başlatıyoruz. Ay sonu bu süreç başlayacak. 5- 6 ay içerisinde de konutları tamamlayıp hak sahiplerine vereceğiz. Bozkurt Tutluca Mahallesi'nde bir camimiz var hasarlı, camiyi gezdik. Caminin hemen yıkım işlemini bugün başlattık. Yapımına da ay sonunda başlayacağız. Çardak'ta da TOKİ'ye 100 konut bir cami için yapım talimatı verdik. Bozkurt Çardak ilçelerinde bu yapacağımız inşaatların dışında AFAD hak sahiplerini belirleyecek. Vatandaşlarımız isterse evlerini kendileri yapmak isterse hak ediş karşılığı krediler, AFAD tarafından verilecek. Süreci eş zamanlı götüreceğiz. Bunun için faizsiz kredimiz var. 2019 yılı fiyatlarıyla 101 bin lira, 15 yıl ödemeli bir kredimiz. Ayrıca hem Çardak Belediyemize hem de Bozkurt Belediyemize nakdi yardım yaptık."

'ÜLKEMİZİN YÜZDE 66'SI DEPREM BÖLGESİ'

Türkiye'nin yüzde 66'sının deprem bölgesi olduğunu, buralarda nüfusun yüzde 71'inin yaşadığını ifade eden Murat Kurum, "Bu depremler kentsel dönüşümün elzem olduğunu gösteriyor. Hiçbir can kaybımız olmadı, mal kaybımız oldu. Onları da halledeceğiz. Cumhurbaşkanımız da vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti. Hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Vatandaşımızın canı, malı bize emanettir. Biz de bu emanete sahip çıkarak kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz" dedi.

'HER YIL 300 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Açıklamalarından sonra basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Murat Kurum, kentsel dönüşüme değinip "Kentsel dönüşüm tek taraflı yapılacak bir şey değil. Vatandaşlarımız, yerel yönetimler, belediyeler var. Bizde bakanlık olarak gerekli desteği vereceğiz. Daha dönüşüm için 6.7 Milyon konutumuz, bağımsız birimimiz var. Sahipleriyle bu döşümü de her yıl 300 bir konutu dönüştürerek yapacağız. Bu yıl içinde TOKİ'ye yaklaşık 50 bin konuta ilişkin talimatlarımız oldu. Belediyelerimize kentsel dönüşüm için talimat vereceğiz" dedi. Kurum, binaların yıkımına ilişkin soruya da, gerekli tespitlerin ve hak sahipliği işlemlerinin yapılmasından sonra yıkımların gerçekleştirileceğini, yine vatandaşların binalarıyla ilgili durum ilan edilinceye kadar evlerine girmemelerini ve binalarının dayanıklılık durumunu da ilgili müdürlüklerden öğrenmelerini istedi.

Taylan YILDIRIM - Tekin GÜRBULAK/ DENİZLİ (BOZKURT)

Marketten bıçak satın aldı, zabıta memurunu bıçakladı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, Mehmet T. aralarında husumet bulunan zabıta memuru Yusuf S. ile sokak ortasında tekme yumruk kavga etti. Markete giderek bıçak satın alan Mehmet T., Yusuf S.'yi bıçaklayarak yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay öğle saatlerinde, Pamukova Yenice Mahallesi Müftüzade Sokak'ta meydana geldi. Pamukova Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Yusuf S. ile aralarında husumet bulunan Mehmet T. sokakta karşılaşarak tartışmaya başladı. Yusuf S. ile Mehmet T. sokak ortasında tekme yumruk kavga etti. Araya girenler Yusuf S. ile Mehmet T. arasındaki kavgayı ayırdı. Mehmet T. bu sırada bir markete girerek bıçak satın alarak geri döndü. Mehmet T. bıçakla saldırarak Yusuf S.'yi göğsünden bıçakladı. Yusuf S., Pamukova İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf S. burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis, Mehmet T.'yi gözaltına aldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

HABER: İsmail ÇETİNTAŞ/SAKARYA,

Cilvegözü'nden 38 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek ve akrabalarıyla bayramlaşmak isteyen Suriyeliler, çıkış için izin verilen son günde Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Gün sonunda, 38 bin Suriyeli, akrabalarıyla bayramlaşmak için gümrük kapısından çıktı.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, beraberlerinde hediyelik eşyaları ile 22 Temmuz'dan bu yana sabahın erken saatlerinden itibaren Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Jandarmanın güvenlik önlemleri altında Gümrük Muhafaza ve polis tarafından yapılan kontrollerin ardından Suriyeliler, Cilvegözü'nden Suriye'ye giriş yapıyor. Suriyelilerin çanta ve bavulları X-Ray cihazlarıyla taranıyor. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde aşısı eksik olan 0-15 yaş arasındaki çocukların da aşıları çıkış işlemleri tamamlanırken yapılıyor. Çıkışların son günü olan 9 Ağustos'ta ülkelerine giden Suriyeli sayısının 38 bine ulaştığı bildirildi.

Bahreyn'de yaşayan Suriyeli Mustafa El Ahmad, Türkiye'deki akrabalarını ziyaret ettikten sonra Suriye'deki akrabalarıyla bayramlaşmak için gümrük kapısına geldiğini anlattı. Abdulkadir Osman ise kendilerine kucak açan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Abdullah Hamood da İdlib'teki akrabalarını ziyaret etmek için gümrük kapısına geldiğini belirterek, çıkış işlemlerinin hızla yapıldığı için görevlilere teşekkür etti.

SAVAŞ BUGÜN BİTSE DÖNERİZ

7 yıldır Antakya'da yaşayan Suriyeli Muhammed Cahcah ise hem akrabalarını ziyaret etmek hem de savaşın son durumunu ve yaşadığı İdlib'in son halini görmek için Suriye'ye gittiğini belirterek, "Türkiye bize her konuda destek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Suriye'de yaşanan savaşın bir an önce bitmesini temenni ediyoruz. Biz Türkiye'de zorunlu olarak yaşıyoruz. Bugün savaşın olmadığını görsek, uçakların bombardımanlarının bittiğini duysak akrabalarımızla birlikte ülkemize dönerizö diye konuştu. Öte yandan, ülkelerine giden Suriyelilerin son dönüş tarihi 31 Aralık olarak açıklandı

Gaziantep'te, kamu görevlileri bayramlaştı

GAZİANTEP'te Kurban Bayramı nedeniyle valilik tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi. Vali Davut Gül, bayram tatiline gidenlerin trafikte dikkatli olmalarını istedi.

Valilik binasında düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı.

Vali Davut Gül, törene katılanlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti. Gül, bayramda sürücüleri bayram trafiği nedeniyle uyararak dikkatli olmalarını gerektiğini belirterek, "Biz bayramda buradayız. Memleketlerine gidenler varsa onlarla bayramlaşmak istedik. Yolculuk yapacak olanlar trafiğe dikkat etsinler. Emniyet kemerlerini taksınlar. Kurallara uyduğumuz takdirde sevdiklerimize ulaşabiliriz. Bayramlar bir anlamda kırgınlıkları da ortadan kaldırmaktır. Birbirimizi daha çok severek ve sayarak saflarımızı sıklaştıralım. Şimdiden bayramınız mübarek olsun" dedi

Lüks villada koltukların içerisinde gizlenmiş 2 milyon liralık uyuşturucu bulundu

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri, bir süredir takibe aldığı lüks villaya baskın düzenledi. Yalova'nın yanı sıra Kocaeli ve Antalya'da da yapılan operasyon ile 4 İran uyruklu şüpheli yakalandı. Lüks villada narkotik dedektör köpeği 'Gölge' ile yapılan aramada ise koltuk ve valizler içerisine zulalanmış vaziyette 7 kilo 298 gram metamfetamin ile 1 kilo 47 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri Çiftlikköy İlçesi'ndeki bir lüks villayı takibe aldı. Yabancı uyruklu şahıslar tarafından kiralandığı öğrenilen villaya yapılan takip ile burada uyuşturucu sevkiyatlarının yapıldığı belirlendi. Bu kapsamda operasyonu derinleştiren Yalova Emniyeti, şahısları da takibe aldı. Bunun üzerine Yalova başta olmak üzere Kocaeli ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Narkotik Dedektör Köpeği 'Gölge'nin de eşlik ettiği aramalarda valizlerin gizli bölmeleri ile koltukların gizli bölmelerine zulalanmış piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan 7 kilo 298 gram metamfetamin maddesi ile 1 kilo 47 gram afyon sakızı ele geçirildi. Villada bulunan H.B.N. (27), S.M. (35), A.T. (42) ve A.H. (28) yakalanarak gözaltına alındı. İran uyruklu şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından Yalova Adliyesi'ne çıkartıldı.

Zanlıların uyuşturucu maddelerini İran'dan getirdikleri ve Türkiye ile yurt dışı piyasasına sunmak amacıyla villayı kullandıkları öğrenildi. Yalova Emniyeti'nden yapılan açıklamada, ele geçirilen uyuşturucu miktarının Yalova tarihinde tek seferde yakalanan en büyük uyuşturucu miktarı olduğu bildirildi.

