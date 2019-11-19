DHA YURT BÜLTENİ - 12

Damadının kız kardeşini öldüren sanığa verilen ceza düşürüldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, ilişki yaşadığı ileri sürülen damadının kız kardeşi Sanem Kulan'ı (27) 7 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Hasan Yoldaş (59), Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandı. Bozma kararanını ardından tahliye edilen Yoldaş, bu kez 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ereğli'ye bağlı Murtaza Mahallesi'nde 10 Ekim 2013'de meydana gelen olayda Sanem Kulan, eşinden ayrı yaşayan ağabeyinin kayınpederi Hasan Yoldaş tarafından 7 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olay sırasında kendisi de bıçakla yaralanan Hasan Yoldaş, tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra tutuklandı. Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Hasan Yoldaş, 2015 yılında sona eren davada, 'haksız tahrik' altında cinayeti işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin gerekçeli kararında, ölen Sanem Kulan'ın gönül ilişkisi yaşadığı Hasan Yoldaş ile tartıştığı, sanığa saldırdığı, daha sonra sanığın bıçağı alıp maktulü 7 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

Sanem Kulan'ın ailesinin avukatı Yargıtay'a başvurarak sanığın tasarlayarak cinayeti işlediğini ve 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası alması gerektiğini talep etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini, maktulü def etme kastı ile hareket ettiği iddiasıyla beraatini talep ederek Yargıtay'a başvurdu.

Yargıtay, sanığa verilen cezada azami düzeyde indirim yapılmak yerine makul düzeyde indirim yapıldığı gerekçesiyle kararı bozarak 15 yıldan daha az bir ceza verilmesini talep etti.

CEZASI 12 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Hasan Yoldaş ise tekrar görülen davanın 3 Mayıs'taki duruşmasında tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Bugün görülen duruşmada ölen Sanem Kulan'ın annesi Firdevs Kulan ve babası Ramazan Kulan, iki tarafın avukatları hazır bulunurken, Hasan Yoldaş ise katılmadı.

Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararına uyarak sanığın haksız tahrik indirimleri ile en alt sınırdan cezalandırılmasına karar verdi. Hasan Yoldaş'ın cezası 15 yıldan 12 yıla düşürülürken cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak tutuklanmasına yer olmadığına karar verdi.

AİLESİ KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Sanem Kulan'ın annesi Firdevs Kulan, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada kızını öldüren sanığın 6 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalmasını kabul edemediğini söyledi. Karara tekrar itiraz edeceklerini söyleyen Firdevs Kulan, "Ben bu sanığın tutuklanmasını istiyorum. Nasıl bu adamı bırakıyorlar. Sanık elini kolunu sallayarak geziyor. 15 yıl ceza almıştı. 12 yıla düştü cezası şimdi. Benim gencecik kızımı kasten öldürdü ve geziyor dışarıda" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Adliyeden detay

-Firdevs Kulan ile röp.

-Ölen kızının fotoğrafı

-Yargılanan Hasan Yoldaş'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

=========================

Mahallede başlayan silahlı kavga, karakolda sürdü: 6 yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki ailenin fertleri arasında mahallede başlayıp, jandarma karakolu önünde biten silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Beybulak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan 2 aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan bir kişi, yakınları tarafından araçla hastane götürüldüğü sırada aileler bu kez, Beybulak Mahallesi yakınlarındaki Kağıtlı Jandarma Karakolu önünde karşılaştı. Jandarma karakolu önünde çıkan silahlı kavgada bu kez 5 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kavgaya müdahalede bulunarak, yaralılar için sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına alırken, Beybulak Mahallesi'nde ise güvenlik önlemleri artırıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Karakol önü

-Jandarmanın aldığı güvenlik önlemleri

-Ambulans

-Zırhlı araç

-Kavgaya karışanların araçları

-Araçtaki kurşun izleri

-Genel ve detay

Haber-kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

==========================

Kızı baygınlık geçirince intihardan vazgeçti

Antalya'da anestezi uzmanı kızı T.Y.'nin evlenmesine tepki gösteren E.Ç., falezlerde intihar girişiminde bulundu. Kızına, "Koca her zaman bulunur ama anne her zaman bulunmaz" diyen E.Ç., T.Y.'nin baygınlık geçirmesi üzerine intihar girişiminden vazgeçti. Anne ile kızı el ele ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Falez 1 Parkı içindeki falezlerde meydana geldi. Özel bir hastanede anestezi uzmanı olarak çalışan kızı T.Y.'nin evlenmesine karşı çıkan anne E.Ç., yaklaşık 30 metre yüksekliğinde falezlere çıkıp intihar edeceğini söyledi. Kızının, rıza göstermediği bir kişiyle nikah yaptığını söyleyen E.Ç.'nin falezlerin kenarına geldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Park içinde yer alan Yaşlı evinde görev yapan psikolog ile polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı E.Ç., "Kızım benim istemediğim bir kişiyle evlendi. Bu evliliğe rızam yok. Boşansın gelsin" dedi. Görevlilerin tüm çabasına rağmen ikna olmayan E.Ç., olay yerine gelen kızını da görmek istemediğini söyledi.

KIZI UZAKTA BEKLETİLDİ

"Kızım gelirse atlarım" diyen E.Ç.'ye polis su verdi. Bir süre sonra falezlerin kenarına kadar gelen T.Y., "Benim bir suçum yok. Ben bir şey yapmadım" diyerek, annesinin yanına gelmesini istedi. Yaklaşık bir saat ikna etmeye uğraşan T.Y., baygınlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği T.Y., uzun süre kendine gelmedi. Park içerisinde sedye üzerinde tedavisi yapılan kızının hastaneye götürüleceğini gören E.Ç, intihar girişiminden vazgeçti. E.Ç., sedyedeki kızının yanına gelerek gözyaşı döktü. T.Y., ambulansa götürülürken, anne de kızının elini tutarak ona eşlik etti. Anne ve kızı, aynı ambulansla Antalya Eğitim Araştırma ve Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

-------------

Sağlık ekipleri detay

Polis detay

Ambulans ve itfaiye detay

Bayılan T.Y görüntü

Anne E.Ç. görüntü

T.Y'nin sedyede görüntüsü

E.Ç.'nin kızının elinden tutarak yürümesi

-Anne ve kızın ambulansa bindirilmesi

Falezler detay

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA-DHA

=======================

Minik Aysu, kadavradan nakille sağlığına kavuştu

Denizli'de gerçekleştirilen operasyonda, 10 yıldır böbrek rahatsızlığı bulunan 11 yaşındaki Aysu Çiçeker, kadavradan nakille yaşama tutundu.

Burdur'da yaşayan Erdal ve Neslihan Çiçeker'in kızı 3'ncü sınıf öğrencisi Aysu Çiçeker'e, 10 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. İlaç tedavisiyle yaşamını sürdüren Aysu'nun, hastalığı nedeniyle yaşıtlarına göre fiziksel gelişimi yetersiz kaldı. Mücadele ettiği hastalığına rağmen güçlükle okula gidebilen Aysu, kullandığı ilaçların tedavisine yanıt vermemesi üzerine, 4 ay önce periton diyalize girmeye başladı. Okula ara vermek zorunda kalan minik Aysu'ya beklediği güzel haber bir süre sonra geldi. Hastalığı ilerleyen ve nakil listesinde böbrek bekleyen Aysu'ya, kadavradan nakil çıktığı haberi verildi. Ailesiyle Denizli'ye gelen Aysu'ya, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde yapılan ameliyatla, kadavradan alınan böbrek nakledildi.

'AYSU ÇOK KÜÇÜK' DEYİP DALGA GEÇİYORLARDI'

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Aysu, "Tüm ihtiyaçlarımda ailemi yanıma çağırmak zorunda kalıyordum. Sıkılıyordum evde. Oyun oynayamıyordum. Çok sevdiğim okuluma gidemiyordum. Şimdi odamı oyuncaklarla dolduracağım. Hastaneden çıkınca dışarda koşup oyun oynamayı istiyorum. Arkadaşlarım dışarda oynarken ben pencereden bakmak zorunda kalıyordum. Arkamdan bazen gülüyorlardı. Şimdi gülemeyecekler. 'Aysu çok küçük' deyip dalga geçiyorlardı. Eziliyordum. Beni oyunlara almıyorlardı. Bende sınıfta oturmak zorunda kalıyordum. Artık bende arkadaşlarımla oynayabileceğim. Yeni bir hayata adım atacağım için çok mutluyum" dedi.

Anne Neslihan Çiçeker ise, kızının da artık yaşıtları gibi hareket edebileceğini, rahatça okula gidebileceği için çok mutlu olduğunu belirtti.

'NAKİLLE HEM OKUL HAYATI HEM DE SOSYAL HAYATI DÜZENE GİRECEK'

PAÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Murat Özban, Aysu'ya kadavradan yaşıyla uyumlu bir böbreğin başarıyla nakledildiğini ifade etti. PAÜ'de yetişkin ve çocuk böbrek nakillerinin başarılı bir şekilde yapıldığını vurgulayan Özban, "Aysu, kadavradan nakil şansını yakalamış diyaliz hastalarımızdan birisiydi. O da 8-9 yıldır bir metobolik hastalıkla diyaliz aşamasına gelen bir çocuğumuz. 4 aydır periton diyalize girmesinin türlü riskleri, sık kontrolleri ve okulla da geri kalmayı gerektiren süreçler yaşadı. Ama başarılı bir nakille hem okul hayatı hem de sosyal hayatı daha da düzene girecek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

Aysu Çiçeker'den görüntü

Aysu'nun oyuncakla oynaması

Anne Neslihan Çiçeker'den ve Doç. Dr. Murat Özban'dan detay

Aysu ile röp.

Anne Neslihan Çiçeker ile röp.

Doç. Dr. Murat Özban ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

=======================

Çaldıkları çelik kasaları çukurlara gömmüşler

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı. Zanılların yakalanması ile 16 hırsızlık olayı aydınlatılırken, çalınan 5 çelik kasa gömüldükleri çukurlarda bulundu.

İl ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, son zamanlarda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde gerçekleştirilen ev ve iş yerlerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Hırsızlık zanlısı olarak 8 şüphelinin kimliği belirlendi. Harekete geçen ekipler, zanlılardan 7'sini yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise kentten gerçekleştirilen hırsızlıklarda çalınan tarihi eser niteliğinde 5 obje, 2 jeneratör, 2 televizyon, 1 buzdolabı, 1 müzik seti, değişik marka- modellerde elektronik eşyalar ile 14 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, ayrıca hırsızlıklarda kullanıldığı belirlenen 2 binek araç, 1 arazi aracı, spiral, matkap ve kaynak makineleri ele geçirildi. Şüphelilerin ifadesi üzerine bir arazide 5 ila 7 metre derinlikteki çukurlara gömülmüş, çalınan 5 ayrı çelik kasa bulundu. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan F.U. (47) ve Z.K. (34), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.K. (35), C.İ. (33), G.Y. (33), Ö.G. (21) ve Y.A. (40) ise tutuklandı. Ayrıca 1 şüphelinin aranmasına devam edildiği belirtildi. Zanlıların yakalanmasıyla 16 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatıldığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), -

==================

İki şampiyon Malatya'da bir araya geldi

Malatya'da, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Film Festivali'ne katılan milli boksör ve oyuncu Selçuk Kılıç (35), Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde (TİGEM) yetiştirilen şampiyon 'Özgünhan' isimli atı ziyaret etti. Duygulu anlar yaşayan Kılıç, "İki şampiyon bir arada, iki ayrı dalda da olsak o da şampiyon" dedi.

Malatya'da, Büyükşehir Belediyesi, Malatya Valiliği, Battalgazi ile Yeşilyurt Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Malatya Uluslararası Film Festivali' hız kesmeden devam ederken, festival konuğu oyuncu ve 2017 dünya kickboks şampiyonu Selçuk Kılıç, kentteki tarihi yerleri gezdi. Küçüklüğünden beri atlara ilgisi olan Kılıç, Akçadağ ilçesindeki Osmanlı döneminde kurulan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde (TİGEM) yetiştirilen 'Özgünhan' isimli atı ziyaret etti. Koşularıyla birçok şampiyonluk alan Özgünhan ile gittiği ülkelerde birincilikle dönen şampiyon Selçuk Kılıç bir araya geldi. Duygulu anlar yaşayan Kılıç, Özgünhan ile bir süre yalnız bırakılmasını istedi. Atla bir süre dolaşan Kılıç, şunları söyledi:

"Atımızın 38 koşudan, 36 şampiyonluğu var. Biz de biliyorsunuz 2017'de dünya kickboks şampiyonu olduk. Anlatmaya gerek yok iki şampiyon bir araya geldik. Kendisini çok seviyoruz, çok güzel bir at. İki şampiyon bir arada, iki ayrı dalda da olsak o da şampiyon. Gerçekten hayran kaldım ata. Çok güzel bir at. Türkiye'nin en iyi atlarından biri. Diğer oyuncu arkadaşlar da bu fırsatı kaçırmamaları lazım. Ben otele gittiğimde tüm arkadaşlarıma söyleyeceğim ziyaret edip görsünler diye. Şimdi herkes bilmez bu atın burada olduğunu. Ben çok mutlu oldum bu atı görme şansı bulduğum için."

Görüntü Dökümü

---------------

Özgünhan'dan detay

Kickbokscu Selçuk Kılıç'tan detay

Atla ilgilenmesi

Selçuk Kılıç röp.

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 138 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,