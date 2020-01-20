DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Yaşlı adama çarptı; annesiyle birlikte ağladı

KAHRAMANMARAŞ'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Ali Akdere'nin (25) otomobille çarptığı Mustafa Armut (89), ağır yaralandı. Ehliyetinin olmadığı belirlenen Akdere ile araçtaki annesi, kaza yerinde gözyaşı döktü.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Azerbaycan Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Akdere yönetimindeki 46 BY 810 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Armut'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Armut, refüje savrularak, ağır yaralandı. Yaşlı adamın yardımına kazayı görenler koştu. Bu sırada Ali Akdere ile yanındaki annesi Fatma Akdere, araçtan inip, Armut'u yerde hareketsiz yatarken görünce şok yaşadı. Ağlamaya başlayan sürücü ve annesini, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırılan Mustafa Armut'u Fatma Akdere de yalnız bırakmadı. Tedaviye alınan Armut'un hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Öte yandan ehliyeti olmadığı belirlenen Ali Akdere, yeşil ışıkta geçtiğini ve yaşlı adamın birden karşısına çıktığını öne sürdü. Akdere, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yerde yatan Mustafa Armut

-Yaralıya vatandaşların müdahale etmesi

-Ali Akdere (siyah montlu) ve annesi Fatma Akdere'nin (Yeşil kazaklı) ağlaması

-Ambulansın gelişi

-Yaralıya müdahale edilmesi

-Yaralının ambulansa taşınması

-Fatma Akdere'nin ambulansa binmesi

-Ambulansın gidişi

-Mustafa Armut'a çarpan otomobil

-Ali Akdere'nin ağlaması

-Polislere yaralanın durumunu sorması

-Alkolmetreyi üflemesi

-Kazayı anlatması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-

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Sivas'ta bitkin halde bulunan kurt tedaviye alındı

SİVAS'ta yol kenarında bitkin halde rastlanan ve arka bacaklarında felç bulgusu görülen kurt tedaviye alındı.

Kent merkezi yakınlarındaki İşhan köyü civarında yol kenarında yürüyemeyen, bitkin halde bir kurt olduğunu görenler durumu Sivas Belediyesi'ne bildirdi. Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi ekipleri olay yerine gelerek yürüyemeyen kurdu hayvan ambulansı ile merkeze götürdü. Yapılan incelemede kurdun aka bacaklarında felç bulgusuna rastlandı. Merkezde tedaviye alınan kurdun iyileşmesi halinde doğaya bırakılacağı açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kurdun yol kenarından alınması ve ambulansa konulması

-Barınaktan görüntü

-Kurdun görüntüleri

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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Kapadokya'da sömestir yoğunluğu

NEVŞEHİR'in gözde tatil bölgesi Kapadokya, sömestr tatiliyle ziyaretçi akınına uğradı. Otellerin doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı.

2019- 2020 eğitim ve öğretim yılında ilk dönemin tamamlanarak okulların tatile girmesiyle birlikte Kapadokya'da yoğunluk oluştu. Türkiye'nin dört bir yanından tatilciler, doğal kaya oluşumları ile dikkat çeken Kapadokya'daki otelleri doldurdu. Otellerin doluluk oranı yüzde 70'lere çıktı. Tatilciler balon ve ATV turlarının yanı sıra tarihi alanları da gezme fırsatı buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kapadokya'ya yarıyıl tatili için gelen aileler ve öğrencilerle röportaj

Göreme Açık hava müzesini gezen yerli ve yabancı turistlerden genel ve detay görüntü

-ATV turu yapan tatilcilerden genel görüntü

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

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Aracın kapı döşemesine gizlenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi

Artvin 'de, Sarp Sınır Kapısı 'nda şüphe üzerine durdurularak aranan aracın kapı döşemelerinin iç kısmına gizlenmiş 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi. Gürcistan 'dan Türkiye'ye giriş yapan sürücü hakkında, adli işlem başlatıldı.

Azerbaycan vatandaşı Ruslan Gurbanov idaresindeki 99 U S893 plakalı otomobilden şüphelenen Sarp Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, aracı risk kriterleri kapsamında X-Ray tarama cihazına yönlendirdi. Kapsamlı incelemenin ardından arama hangarına çekilen aracın, kapı döşemelerinin içlerinde gizlenmiş toplam 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi. Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem uygulandı.,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araç ve kaplumbağa görüntüleri

Haber: ARTVİN,

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Meral Akşener, Antalya'da (3)

AKŞENER: YUKARIDA HOROZ DÖVÜŞÜ YAPMAK KADAR KOLAY HİÇBİR ŞEY YOK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya programı kapsamında Gazipaşa ve Alanya 'nın ardından Manavgat 'a geçti. Partisinin ilçe başkanlığı binasında yöneticiler ve vatandaşlarla görüşen Akşener, 31 Mart seçimlerinin ardından teşekkür ziyareti yapamadıklarını, Antalya ziyaretini bu kapsamda gerçekleştirdiklerini belirtti. İYİ Parti'nin politikasının merkezinde insan olduğunu aktaran Meral Akşener, "Yaptığımız politikanın merkezi, vatandaş, insan ve toplumun çeşitli kesimlerinin ihtiyaçları sorunları var, bunu da yapmaya devam edeceğiz" dedi. Türkiye'de siyasetin ve gündemin Ankara 'da siyasetçiler arasındaki tartışmalara endekslendiğini söyleyen Akşener, "Yani, yukarıda horoz dövüşü yapmak kadar kolay hiçbir şey yok. O, ona çemkiriyor; bu, buna bağırıyor, o, ona sövüyor tamam bitti. O haftayı o şekilde geçiriyor Türkiye. Halbuki, insanımızın pek çok problemi var, işsizimiz çok" diye konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biraz önce bir ilçemizde bir anne geldi. Madde bağımlısı oğlu varmış. 'Meclis'te bunları gündeme getirin' dedi. 'Yeter ki oğlum kurtulsun' diyor. Cezaevindeymiş zaten. Satıcı serbest, içici serbest, böyle bir hayat var ve gençler ziyan oluyor. Kendisine söz verdim, AMATEM'e gidip bakacağım. 'Git, orada kimler var, gör' dedi bana. Bunları gezmeden anlamak mümkün değil."

'TÜRKİYE'NİN NEFES ALMAYA İHTİYACI VAR'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarılı olamadığını savunan Meral Akşener, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keşke başarılı olsaydı ama olamadı. Buna karşılık bizim bir çözüm önerimiz var. En son vatandaşımızın yüzde 64'ü iyileştirilmiş, güçlendirilmiş, eski arızalarından kurtarılmış, sivil bir anayasayla parlamenter sisteme dönmek istiyor. Dolayısıyla dün sorulmayan bu soruyu şimdi anketçiler soruyor ve vatandaşımız, milletimiz bu konuda talepkar. Türkiye'nin nefes almaya ihtiyacı var" dedi.

ESNAF ZİYARETİ

Akşener, daha sonra Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen 'le birlikte esnaf ziyaretinde bulunarak sorunlarını dinledi. Bir taksi durağını da ziyaret eden Akşener, taksicilerin durağın yenilenmesi talebiyle ilgili Başkan Sözen'le pazarlık yaptı. Başkan Sözen'in "Gelecek hafta başlarız" sözleri üzerine "Biz üzerimize düşeni yaptık" diyen Meral Akşener, ziyaretlerin ardından Manavgat Atatürk Kültür Merkezi önünde düzenlenen 3 bin kişilik yemekte halkla bir araya geldi ve sorunlarını dinledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Meral Akşener'in Manavgat ilçe teşkilatına gelişi

Meral Akşenerin açıklamaları

Esnaf ziyareti

Taksi durağı ziyareti

Vatandaşlarla yemek programı

Meral Akşener'in ayrılması

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Yeşilova'da kaza: 1 yaralı

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde hafif ticari araçla süt tankerinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Yeşilova MAKÜ İsmail Akın Meslek Yüksekokulu önündeki virajda meydana geldi. Hafif kar yağışının etkili olduğu yolda M.A.E.'nin kullandığı 20 R 5142 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Ö.T.'nin kullandığı 54 RB 509 plakalı süt tankeriyle çarpıştı. Yoldan çıkan hafif ticari araç şarampolden uçtu. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği hafif ticari araç sürücüsü M.A.E., ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesi 'ne götürülerek tedaviye alındı.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Kaza, anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki hafif ticari aracın kontrolden çıkıp, tankerle çarpıştığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza anı güvenlik kamerası

HABER- KAMERA: Yavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA (Burdur),

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Maç sırasında yamaç paraşütüyle sahaya indi (2)

'ANTRENMAN OLDUĞUNU SANDIM'

Bilecik'te oynanan amatör lig karşılaşmasında sahanın ortasına iniş yapan yamaç paraşütü sporcusu Hakan Kırlı, antrenman olduğunu düşünerek iniş yaptığını söyledi. Yaklaşık 6 yıldır yamaç paraşütü sporcusu olduğunu anlatan Kırlı, "Bu hafta Bilecik Osmaneli'de uçuşlar yapmak istedim, hava da çok güzeldi. Tam inişe geçtiğim esnada 'antrenman yapıyor yanlarına ineyim' diye düşündüm. Tam yaklaştığımda, iniş esnasında resmi maç olduğunu fark ettim ama artık yapacak hiçbir şey kalmamıştı. Sahaya indim. Hakem üzerime doğru koşmaya başladı ben 'ne yapacak' diye düşünürken çıkardı kırmızı kartını gösterdi 'dışarıya' diye işaret etti. Çok hoş bir anı oldu. Stattan alkışlar geldi, çok güzel bir anı oldu. 6 yıldır uçuyorum hiç futbol sahasına inmemiştim. İlk kez indim onda da kırmızı kart gördümö dedi.

Saha görevlisi Tuncay Özdil ise, paraşütçü Hakan Kırlı'nın sahaya inmesiyle renkli görüntülerin ortaya çıktığını ve hakemin Kırlı'ya kırmızı kart gösterdiğin söyledi. 1308 Osmaneli Belediye Spor kalecisi Mete Aktimur ise kenarda ısınan oyuncuların kendisine havadan inen paraşütü gösterdiğini belirterek, "Paraşütçü usta bir şekilde santraya iniş yaptığını ve değişik anların ortaya çıktıö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hakan Kırlı ve paraşütü

-Paraşüt ve sahadan detay

-Paraşütçü Hakan Kırlı'nın konuşması

-Saha görevlisi Tuncay Özdil ile röp.

-Kalecisi Mete Aktemur'un konuşması

-Sahadan genel görüntü

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,

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Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 8 şüpheli adliyede (2)

SERBEST BIRAKILDILAR

Eskişehir'de, masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Y., G.S., O.T., P.U., Y.U. ve İ.S. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler T.A. ve S.T. ise ifadelerinin ardından salıverildi. Soruşturma sürüyor.

Haber: ESKİŞEHİR,