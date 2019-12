DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Oğullarından birini öldürüp, 2'sini yaralayan baba tutuklandı

OSMANİYE'de tartıştığı oğullarından İsmail Çokan'ı (42), tabancayla vurarak öldürüp, diğer oğulları Hüseyin (35) ve Muhammet Çokan'ı (31) yaralayan Ahmet Çokan (66), tutuklandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Vinç işletmeciliği yapan Ahmet Çokan, iddiaya göre birlikte çalıştığı oğulları İsmail, Hüseyin ve Muhammet Çokan ile aralarındaki para anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası baba, üzerindeki tabancayla oğullarına ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden kardeşler, kanlar içinde kaldı. Yaralı kardeşler, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan İsmail Çokan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yoğun bakıma alınan kardeşlerden Hüseyin Çokan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayın ardandan baba Ahmet Çokan gözaltına alındı.

İfadesinde birlikte çalıştıkları oğullarıyla para meselesi yüzünden tartıştıklarını söylediği öğrenilen katil zanlısı baba, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Baba, tutuklandı.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

Tartıştığı baba ve oğlunu tabancayla vurdu

Kayseri'de Şenol Y. (38), tartıştığı Ali Ülkü (69) ile oğlu Necati Ülkü'yü (40) tabanca ile ateş ederek, yaraladı.

Haber: Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ,

Mardin'de 3 gündür haber alınamayan çiftin aracı bulundu

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Perşembe gününden bu yana kendilerinden haber alınamayan Veysi (31) ve Fatıma Akbulut (27) çiftinin otomobilleri terk edilmiş halde bulundu.

Mersin 'de sebze halinde tezgahtarlık yapan Veysi Akbulut ile eşi Fatıma Akbulut, bir süre önce 2 çocuklarını da yanlarına alarak Kızıltepe ilçesindeki yakınlarına misafirliğe geldi. Perşembe günü Akbulut çifti, araçlarıyla alışveriş için çarşıya giderken, iddiaya göre bir araç tarafından takip edilmeye başlandı. Durumu fark eden Veysi Akbulut, kayınpederi Mehmet Sait Akbulut'a telefonla bilgi verdi. Mehmet Sait Akbulut, bir süre sonra kızı ve damadına ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akbulut çiftinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin arama çalışmaları sürerken, çiftin kullandığı araç bu sabah saatlerinde Çınarcık Mahallesi yakınlarında terk edilmiş bulundu. Oğlu ve gelinin bulunması için gözyaşlarıyla çağrıda bulanan Mahmut Akbulut, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan, valimizden, emniyetten rica ediyorum bütün devlet imkanlarını seferber edilmesini rica ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin),

Bartın'da ormanlık alana çöp döktüler

BARTIN'da, Küre Dağları Milli Park sınırındaki ormanlık alana kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çöp döküldü.

Küre Dağları Milli Parkına sınır olan Turanlar Köyü yakınındaki ormanlık alana 4 gün önce molozlar ve evsel atıklar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce döküldü. Kokudan rahatsız olan köylüler ormanlık alanda manzarayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Plastik poşetlerin, doğada erimesi uzun süren atıkların ve inşaat molozlarının bırakıldığı alanda kötü koku oluştu. Çöp yığınlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen köylüler, durumu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medyada kullanıcılar olaya tepki gösterip, sorumluların bulunarak, cezalandırılmasını istedi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Datça'da eski hükümet konağı arazisi için imza kampanyası

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yıkılan eski hükümet konağı arazisine ilçe emniyet binası yapılmasını istemeyen çevreciler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Muğla Valiliği'ne gönderilmek üzere imza kampanyası başlattı.

Datça Kent Konseyi tarafından, Belediye Pazaryeri'nde kurulan stantta, imza toplandı. Kampanyaya imza veren Datçalılar, yetkililerden halkın sesine duyarsız kalmamalarını istedi.

Datça Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Nejla Okyay (62), ilçe merkezindeki yeşil alanların her geçen yıl azaldığını belirterek, "Şehir merkezi inşaat işgali altında. Çocuklarımızın oynayacağı parklar yok denecek kadar az. Gelecek nesilleri düşünerek, yeşil alanlar yaratmak zorundayız. Bu yüzden, eski hükümet konağı arazisinin yeşil alan olarak kalmasını istiyoruz" dedi. Datça Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan da eski hükümet konağı arazisine herhangi bir bina yapılmasını istemediklerini ifade ederek, "Eski hükümet konağı, depreme dayanıklı olmadığı için yıkıldı. İlçe merkezinde bir meydan ihtiyacı var. Umarız halkın bu isteği yetkiler tarafından dikkate alınır" diye konuştu.

Arazinin ilçe emniyet müdürlüğü binası yapılmak amacıyla emniyet yetkilileri tarafından istendiği ancak henüz alınan bir karar olmadığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

Maraş olaylarında yaşamını yitirenler anıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta 41 yıl önce meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenler, düzenlenen programla anıldı.

Program, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası yanında toplanan kalabalığın yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe, HDP Adana Kemal Peköz , HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker , Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Hüseyin Güzelgül, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Britanya Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil , Demokratik Alevi Dernekleri Genel Başkanı Musa Kulu , Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez ile vatandaşlar katıldı. 1978'deki Maraş olaylarında hayatlarını kaybedenlerin fotoğraflarının olduğu pankartı taşıyan kalabalık, zaman zaman slogan atarak Erenler Kültür Derneği Cemevi'ne geldi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı programda, Alevi dedeleri Dua okuyup mum yaktı. Ardından ölenlerin anısına karanfil bırakıldı.

İBİLİ: DEVLET İÇERİSİNE YERLEŞMİŞ KARANLIK GÜÇLER VE İŞBİRLİKÇİLERİ YAPTI

Programda konuşan Erenler Kültür Derneği ve Tertip Komitesi Başkanı Müslüm İbili, Maraş olaylarının sadece Alevilerin değil, tüm insanların vicdanlarında sorgulaması gereken bir sorun olduğunu söyledi. İbili, "İnanıyoruz ki Maraş halkı da barış, kardeşlik ve hoşgörü içerisinde ayrışmayı değil, kucaklaşmayı arzu etmektedir. Katliam hazırlıkları, 4 Nisan 1978 yılında mahallemizde bulunan kahvenin taranması, Sabri Özkan dedenin katledilmesi ve birçok vatandaşımızın yaralanmasıyla başlar. Maraş'ta gelişigüzel sağa sola atılan bombalarla ortam ısıtılır. Devlet içerisine yerleşmiş karanlık güçlerin ve işbirlikçileri tarafından yapılan Maraş katliamının çok ağır sonuçları olmuştur. Devletin resmi rakamlarına göre 111 kişi hayatını kaybetmiş, binden fazla yaralı, 552 ev, 289 iş yeri tahrip edilmiş ve 8 oto yakılmıştır" diye konuştu.

ÖZTUNÇ: ÖLENLERİN MEZAR YERLERİ GÖSTERİLSİN

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise, herkesin ölen yakınlarının mezarının olması istediğini belirterek şunları söyledi:

"Bir an evvel mezar yerlerinin gösterilmesi gerekiyor. Bu konuda geçtiğimiz günlerde bir girişimimiz oldu. Umarım, önümüzdeki yıl buraya geldiğimizde bu konuda aydınlanmış olarak geliriz. İkincisi, her sene söylüyorum, yine söyleyeceğim, Genelkurmay arşivleri bir an önce açıklanmalı, bu arşivler incelenmeli ve bütün detaylar ortaya çıkartılmalı. Bütün detaylar ortaya çıkartılırsa kim ne yaptı, nasıl yaptı, kimler öncülük yaptı, kimler toplumu bu noktaya getirdi onların hepsi orta çıkar."

Anma programı, semah gösterisi ile sona erdi.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

En iyi Türk kahvesini Litvanyalı gelin pişirdi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 'Kırk Yılın Hatırına Yarışsana' adlı etkinlikte yabancı gelinler ve yerleşik yabancı kadınlar en iyi Türk kahvesini pişirmek için yarıştı. Yarışmayı Litvanyalı gelin Egle Gök kazandı.

Manavgat Yaşam ve Kültür Derneği (MAYDER) tarafından Titreyengöl mevkiindeki bir otelde dün akşam düzenlenen 'Kırk Yılın Hatırına Yarışsana' adlı Türk kahvesi pişirme yarışmasında, yabancı gelinler ve yerleşik yabancılar ter döktü. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit , Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen 'in de katıldığı yarışmaya yerleşik yabancılar büyük ilgi gösterdi. Yarışma öncesi yabancılar oluşturdukları ekiplerle Türk halk oyunlarının yanı sıra semazen gösterisi ve sahne şovları gerçekleştirdi.

Yarışmada konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yerleşik yabancıların ve yabancı gelinlerin Manavgat'ın kültürünü zenginleştirdiğini belirterek, "Manavgat'a yerleşen siz değerli dostlarımız, yaşam tarzlarınızla, alışkanlıklarınızla, örflerinizle, bizim Manavgat'taki kültürümüzü zenginleştiriyorsunuz. Manavgat'a güzellik katıyor, renk getiriyorsunuz. Yaşam tarzınızla Manavgat'a kattığınız değerlerden dolayı size teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleşen kahve yarışmasına Kazakistan Ukrayna , Litvanya ve Rusya 'dan Manavgat'a yerleşen yabancılar katıldı. Yabancı kadınlar kendileri için hazırlanan ocaklarda Türk kahvesi pişirerek jüri üyelerinin beğenisine sundu. Kaymakam Mustafa Yiğit ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in de yer aldığı jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucu birinciliği Litvanyalı Egle Gök kazandı. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Yarışmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Egle Gök, birinciliğin kendisi açısından sürpriz olduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Evde kış aylarında sabahları kahve pişiriyorum. Misafir geldiğinde sürekli yapıyorum. Türk kahvesi pişirmek çok zor değil. Biraz zaman alıyor. İyi bir kahvenin kısık ateşte pişmesi gerekiyor" dedi.

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

