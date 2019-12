DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Bakan Albayrak: Konut kredi faizini 0.99'dan 0.79'a indirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , yeni yıla girerken Şırnak 'tan güzel bir mesaj vermek istediğini belirterek, konut faizini 0.20 puanlık düşüşle 0.79'a çektiklerini açıkladı.

Bakan Berat Albayrak, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Ticaret ve Sanayi Odası'nca Şırnak Üniversitesi'nde düzenlenen İş Dünyası Buluşması'na katılan Bakan Albayrak, 'Değişim başlıyor' adı altında bir sürece başladıklarını ve bu kapsamda 11'inci il olarak Şırnak'ı ziyaret ettiğini belitti. Şırnak için elinden geleni yapacağını aktaran Bakan Albayrak, şunları kaydetti: "Anadolu'daki kobilerimizi, sanayicilerimizi, iş adamlarımızı şehir şehir gezerek, bir araya gelerek, sorunlarını tekliflerini dinledik. Şırnak kadim Anadolu medeniyetimizin ilim irfan yuvalarından bir tanesi. ve maalesef terör örgütünün bölge halkı üzerinde kurduğu baskı ve yıldırma politikaları sebebiyle hizmetten hak ettiği güzelliklerden önemli bir süre mahrum kaldı. Ama Allah'ın izni ile o günler geride kaldı. 17 yıldır sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizin her köşesini ihya etme gayreti içerisinde olduk. ve bizim bu gayretimizi takdir eden Şırnaklı kardeşlerimiz 31 Mart seçimlerinde yumruklarını masaya vurarak dedi ki artık topluma, milletin iradesine karşı kem vurmaya çalışanlara karşı Şırnak'ın hizmetsizliğe, gözyaşına, korkuya mahkum etmek isteyenlere karşı 'Yeter' dedi. İnşallah Şırnak 31 Mart itibari ile bölgede değişim ve dönüşümün öncü illerinden bir tanesi olacak. Bizler de inşallah Şırnak'ın tüm bu anlamda eksikleri giderme noktasında hızlıca ilerleme adına ben Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Hazine ve Maliye Bakanı olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Şırnak'ın, Şırnaklı kardeşlerimizin refahı, huzuru için elimizi taşın altına koyacağız. Güvenlik politikalarımız, operasyonlarımız hamdolsun devam ediyor sınırda, sınır ötesinde. Allah'ın izni ile bu istikamette güçlü irade olduğu sürece Şırnak'ı güzel yarınların beklediğini ifade etmek istiyorum."

'ZOR GÜNLER GERİDE KALDI'

Çok zor ama bir o kadar da hayırlı bir yılın geride kaldığını ifade eden Bakan Albayrak, "Yıllardır birliğimizi beraberliğimizi bozmak isteyen, bizi dağıtarak güçsüz hale getirmeye çalışanlara karşı içerde ve dışarda bunlara karşı çok güçlü bir mücadele veriyoruz. ve sizler bunun en yakın şahitlerisiniz. Bölgesinde sadece hakkın, huzurun ve güvenin savunucusu olan ülkemiz sayısız sınama ve saldırı ile karşı karşıya kaldı. ve hamdolsun o birileri hiçbirinde emellerine ulaşamadı. Denemedikleri yol kalmayınca ülkemize Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ile operasyon çektiler. Duruşumuzdan hedefimizden, istikametimizden vazgeçirmeye çalıştılar. ve ekonomik olarak ülkeyi toplumu büyük bir krize sürükleyecektiler. Bunun ötesinde ülkemize istediklerini yaptıracaklarını zannediyorlardı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatı üzerinden nasıl bu operasyonlara karşı koyduysak ekonomide de Türkiye 'yi birilerinin boyunduruğu altında kul köle etmeye çalışanlara karşı, mahkum etmeye çalışanlara karşı yapılan tüm bu operasyonların iznini vermedik. Zor günler geride kaldı" diye konuştu.

'GEZİ OLAYLARINDAN BERİ FİİLİ RESMİ BİR SAVAŞTAYIZ ASLINDA'

2019 yılında dünyada ticaret savaşlarının yaşandığının altını çizen Bakan Albayrak, şöyle devam etti: "Dünyada ticaret savaşları yaşanmasına rağmen en önemli partnerimiz Avrupa daraltmasına rağmen, sıkıntılı bir yılı geride bırakmasına rağmen, iki tane seçim yaşanmasına rağmen, sınır ötesi operasyonlara, tehditlere, şantajlara, twitlere, kur saldırılarına her alanda yıkılmadan, kırılmadan dökülmeden geride bırakıyoruz. 2020 yılında enflasyonda çok daha güçlü iyileşmelerin daha düşük oranların, daha düşük faizleri göreceğimiz bir yıl olacak. 2020 için ortaya koyduğumuz hedef yüzde 8,5. İnşallah bunun da altında bir yüzde ile 2020'de başarılı bir yıl yaşayacağız. Faizlerde de bunun mücadelesini yaşayacağız. Yüzde 24'lerde olan Merkez Bankası faizi sadece son 4-5 ayda yarı yarıya düştü. Yüzde 24'ten yüzde 12'lere düşerek tarihi bir indirime şahit olduk. Özellikle kamu bankalarımın önceliğinde piyasaları rahatlatmaya yönelik iyileştirmeler yaşayacağız. Şükürler olsun ki geçtiğimiz hafta açıkladığımız oranlarla birlikte 9 ila 11 bandında gelen ticari kredi faizleri 2013 yılı faiz rakamlarına döndük. 6 yıl önceki faiz rakamlarına döndük. Tam 6 yıldır, askeri, siyasi, güvenlik, diplomatik her türlü saldırının başladığı yıl. 2013 yılında Gezi olaylarından beri fiili resmi bir savaştayız aslında. Biri bitti biri başladı. Birileri çok üzülüyor tabi. Diyorlar ki 'Vuruyorlar vuruyorlar bir daha kalkıyor.' Her birinden de güçlenerek kalkıyorlar. ve ülkemize karşı dört bir yandan başlatılan saldırılara karşı, ekonomimiz üzerindeki en azından faizlerdeki etkisi, maliyetteki etkisini elhamdülillah bu bir yıllık süreçte kapattık."

'KONUT FAİZİ 0.99'DAN 0.79'A DÜŞTÜ'

Yeni yıla girerken Şırnak'tan güzel bir mesaj vermek istediğini kaydeden Bakan Albayrak, konut faizini 0.20 puanlık düşüşle 0.79'a çektiklerini açıkladı. Bakan Albayrak, şöyle konuştu:

"Bunu da Şırnak'tan verelim ekonomi ile ilgili. Kamu bankalarımız ile istişare ettik. Dedik ki gayrimenkul, konut sektörü önemli bir sektör. Özellikle bu noktada iyileşmeleri hemen vatandaşlarımıza hemen yapmamız lazım. Türkiye üzerinden de Şırnak'tan güzel bir mesaj verelim. 01 Ocak itibari ile özellikle sıfır konut faizi yüzde 0.99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0.79'a indirelim diye bir teklifle geldiler. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ne kadar düştükçe, iyileştikçe bunu toplumumuza bu maliyetleri yansıtmaya devam edeceğiz. Gerek inşaat sektörü gerek yan sektörlerde maliyetler faizler daha da düşecek. Kamu bankalarımız öncülüğünü yapıyor bunun. Piyasadaki diğer bankalar da yavaş yavaş geliyorlar. Biraz fazla yavaş geliyorlar ama onlar da hızlanacaklar 2020 yılında diye inşallah diyoruz. 2020 çok daha iyi bir yıl olacak inşallah. Malumunuz '2019 yılında Türkiye küçülecek, Türkiye en az 4-5 senede toparlayamaz. Eksilerden gelemez. Büyümeye kolay kolay geçemez' dediler. Dünyada birçok uluslararası kuruluş son bir veya iki ayda neredeyse tamamı Türkiye ile ilgili raporlarını hepsini revize etmek zorunda kaldılar. 'Küçülecek' diyenlerin tamamı revize etti ve pozitif büyüme, 2020 de yüzde 3-4 büyümeye süreçleri başladı. Uygulamaya aldığımız projelerimizi, hazırladığımız etkin önlemler, kurumlarımızın yüksek koordinasyonuyla bu çetin süreçten güçlenerek çıktık. Ekonomimiz son çeyrekte büyümeye devam ediyor. Bunların en kritik noktalarından bir tanesi 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda 0.9 idi. Bu yılın son çeyreğinde yüzde 5'lik büyümeyi yakalayacağız. Bütün göstergeler yüzde 5 büyümeyi yakalayacağımızı gösteriyor. Yüzde 5 büyüme ekonomik, istihdam yatırım olarak 2020 çok daha iyi ve güçlü yıllı bekliyor demek. Çok zor bir yılı geride bırakarak, 2020'yi çok iyi karşılayacağız. Türkiye çok güçlü ve dirençli bir değişim başlatıyor. Ekonominin her alanında değişim olacak. Şırnak'ta da bu değişim olacak. Onun içinde buradayım. Yatırım, istihdam, ekonomik iyileşme anlamında ayaklarımız daha sağlam yere basacak. Türkiye'de değişim başlıyor vurgumuzun altında en büyük resim burada. Türkiye için daha çok üretim, daha yüksek katma değer, daha fazla teknolojiye dayalı üretim, en önemli gaye ve amacımızdır. Doğru planlamalarla bu adımları atmaya başladık."

'BİN 200 PUAN FAİZ İNDİ 5 AYDA NE KUR, NE EKONOMİ PATLADI'

Bakan Albayrak, ülke ekonomisinin yeni dönemde daha güçlü bir yapıya kavuşması, sorunların çözümü için ne gerekiyorsa gayret göstereceklerini kaydederek, "Şırnak'ın ve bölgenin daha çok büyümesi ve daha çok üretmesini için daha çok çalışacağız. Bugün Türkiye'nin ekonomide yaşadığı zorlukları ile ilgili her gün birileri bir şey anlatıyor. Birileri on yıl önce kamu bankaları özelleşsin diye kapı kapı dolaşıyordu. Eğer on yıl önce Cumhurbaşkanımız o dik duruşunu sergilemeyip kamu bankalarını birileri özelleştirseydi. Bakın son bir iki senden neler yaşardık. Birilerine şirin gözükmek için ithalat odaklı, cari açık odaklı, birilerini zengin etme odaklı siyaset ve ekonomik politikası güderseniz tarih ve iş dünyası sizin nasıl olduğunuzu bildiği için ona göre sizin adınızı tarihe yazar. Birileri 'Faizi indirirseniz kur patlar, ekonomi çöker' diyordu. Bir yılda biz bu ezberi bozduk. Bin 200 puan faiz indi 5 ayda. Ne kur, ne ekonomi patladı. Demek ki mesele bu değilmiş. Kimin kime hizmet ettiği ve iş tuttuğu ortadadır. Değişen Türkiye'de kimin sorumluluk aldığını, kimin kaçtığını toplumuz çok iyi biliyor. Korkarsak bu değişimi dönüşümü gerçekleştiremeyiz. Taviz verirsek bunu başaramayız. Çukurca 'nın sıfır noktasında petrol sondajı yapamayız. Doğu Akdeniz 'de kirli oyunlara rağmen iki gemimizle milletimizin hakkını savunamayız. Suriye 'de terörle mücadelede, adalet konusunda gerçeği haykıramayız. Birleşmiş Milletler 'de tüm dünyanın gözüne bakarak dünya beşten büyüktür diyemeyiz. Biz bu istikamette kimseden kokmadan emin adımlarda yolumuza devam ediyoruz. 6 yıldır yaşadıklarımız başka bir ülkenin başına gelse ayakta kalamazdı. Ama Türkiye lideri ile birlikte her birinden daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor" şeklinde konuştu.

Sahte kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırmışlar

İZMİR'de, bilerek kaza yapıp, sigorta şirketlerinden gerçek olmayan, fahiş fiyatlı onarım bedelleri talep ettikleri ve sahte kaza raporları düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü, mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, toplam 288 sahte kaza ile 26 sigorta şirketini yaklaşık 20 milyon TL dolandırdıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sigorta şirketlerinden gelen şikayet üzerine, 12 kişi hakkında soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada, bilerek kaza yapıp gerçek olmayan, fahiş fiyatlı onarım bedelleri talep eden, sahte kaza raporları düzenleyen çete tespit edildi. Çalışma kapsamında, sürekli aynı araçların aynı şekilde kazaya karıştığı, tüm kazaların güvenlik ya da mobese kameraları bulunmayan yerlerde olduğu, kazaların aynı trafik çekicisinin çevresinde meydana geldiği, kaza tespit tutanaklarının sonradan düzenlendiği ve değiştirildiği belirlendi. Şüphelilerin, sigorta şirketlerinin ödeme taleplerini reddetmesi üzerine de söz konusu şirketlere baskınlar düzenleyip, şirket yöneticilerini tehdit ettikleri tespit edildi. Polis , açılan soruşturma kapsamında, çetenin 288 farklı kaza raporuyla 26 sigorta şirketini yaklaşık 20 milyon TL dolandırdığını belirledi.

Salı günü, sabah saatlerinde, şüphelilerin önceden belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 12 kişi, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 7 el telsizi ve 1 araç telsizi ile suç eylemlerinde kullanıldığı belirlenen 3 araca el koyuldu. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. 2 kişi savcılıktan, 6 kişi de çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakılırken, 4 kişi ise tutuklandı.

Kuyumcu soyup, altınları gömen 4 kişi adliyede

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir kuyumcuyu soyduktan sonra altınları bir ağacın dibine gömen, daha sonra polisin yaptığı operasyonla yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen salı günü sabah saatlerinde Gediz Mahallesi, 682 sokakta meydana geldi. Yüzleri maskeli 1'i kadın 3 kişi, tabancalarını çekip Ufuk Atçı'ya ait kuyumcu dükkanına girdi. Soyguncular, kendilerine direnen iş yeri sahibi Atçı'ya ateş edip omzundan yaraladı. Silah seslerini duyup yandaki tavukçu dükkanından çıkan Filiz Taş da, soyguncular tarafından tabancayla bacağından yaralandı. Soyguncular yaklaşık 1,5 kilo altına alarak kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay, işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, dükkana giren, 3'ü de maskeli ve silahlı soyguncular, önce iş yeri sahibine tabanca doğrultuyor. Ellerini havaya kaldıran Ufuk Atça 'yı etkisiz hale getiren soygunculardan biri tezgahın arkasına geçiyor ve altınları alıp yanlarında getirdikleri çantaya koymaya başlıyor. Bir süre sonra, Kuyumcu Ufuk Atça soygunculara engel olmak istiyor, ancak bu sırada bir soyguncu tabancasını ateşleyip, Atça'yı yaralıyor. Daha sonra, 3 soyguncu da iş yerinden çıkıp, koşarak kaçıyor.

Polis, olay sonrasında başlattığı soruşturma kapsamında, hem işyerindeki hem de çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, görüntülerden şüphelilerin R.A., B.A., H.A. ve H.A. olduğunu tespit etti. Önceki gün 4 farklı adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Polis, çalıntı altın bileziklerin ise, şüphelilerden birinin evinin bahçesindeki ağaçlık alanda gömülü olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan soyguncuların ifadeleri doğrultusunda, söylenen noktada kazı yapan polis ekipleri 34 altın bilezik buldu ve işyeri sahibine teslim etti. Kazıda ayrıca, biri kurusıkı olmak üzere 2 tabanca da bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Adana'da tarım arazileri su altında

Toprağın yağışa doyması nedeniyle Yüreğir, Karataş, Ceyhan, Seyhan ve Sarıçam ilçelerindeki pek çok tarım arazisinde biriken sular çiftçileri zor duruma soktu. Yüreğir ilçesindeki Kayarlı Mahallesi Muhtarı Erdoğan Kılıç, suyu boşaltmak için pompalarla müdahale ettiklerini, ancak drenaj kanallarını açamadıklarını belirterek, "Mahsulü olan çiftçiler perişan. 3 gün daha yağmur bekleniyor, nasıl olacak bilmiyoruz. Uyku bile uyumuyoruz günlerdir. Uğraşıyoruz ama bitmiyor. Devletten yardım bekliyoruz" dedi.

Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Orkide Caddesi'nde kafe işleten Selim Nalçakar ise dükkanının deposuna basan suyu tahliye edemediklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Köyde hastalanan 6 aylık Yüsra, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

BİNGÖL'de kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Genç ilçesinde, solunum yetmezliği çeken 6 aylık Yüsra Ataş 3 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl 'de dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle, Genç ilçesindeki bazı yollar kapandı. İlçeye bağlı Bayırlı köyünde solunum sıkıntısı yaşayan 6 aylık Yüsra Ataş, hastaneye götürülemedi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye İl Sağlık Müdürlüğü 'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi sevk edildi. UMKE ekibi, paletli ambulansla yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından köyde mahsur kalan hasta bebeğe ulaştı. Evden alınan bebek, Genç Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Sağlık personeline teşekkür eden bebeğin dayısı Behçet Vergi, "Yeğenim hastalandı ve imdadına UMKE yetişti. Paletli ambulansla gelip yeğenimi aldılar. Sağlık kurumunda çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yüreğir'de sel felaketinin yaraları sarılıyor

ADANA'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Yüreğir Belediyesi bünyesinde oluşturulan acil müdahale ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yüreğir Belediyesi ekipleri, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen istek ve taleplere anında yanıt vererek, müdahalelerde bulundu. İlave 50 adet su pompası daha alarak, evleri su basan vatandaşlara yardıma koşan ekipler, tüm kültürevleri ve taziye evlerini Yüreğirli vatandaşların kullanıma açtı. Yüreğir Belediyesi tüm çalışanları ve araçlarını selden etkilenen vatandaşlara yardım için seferber etti. Çadırda kalan tarım işçilerinin de imdadına koşan ekipler su baskınından etkilenen ailelere sıcak çorba dağıttı, çadırların bulunduğu alanda iyileştirme yapıldı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir , selin yoğun yaşandığı gece boyu mahallelerde gezerek çalışmaları takip etti.

İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ

Adana Valiliği , Yüreğir Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ile koordineli olarak 24 saat kesintisiz çalışarak vatandaşların mağduriyetini gidermeye çalıştıklarını belirten Başkan Kocaispir, "Olay yaşanır yaşanmaz vatandaşlarımızın yarasını sarmak amacıyla bütün ekiplerimizi sahaya gönderdik. Tüm ekibimiz özveri ile çalışarak vatandaşlarımızın yaşadığı olumsuzlukları gidermek için olağanüstü bir çaba harcadılar. Yüreğir genelinde ekiplerimiz zor durumdaki ailelerimize gıda, yatak, battaniye dağıtmaya devam ediyor" dedi.

KÜLTÜREVLERİ VE TAZİYE EVLERİ 24 SAAT AÇIK KALDI

Öncelikli olarak evleri su dolan vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla mevcut pompalara ilave olarak 50 adet daha su pompası daha aldıklarını anlatan Kocaispir, "Su baskınlarına maruz kalan ev ve iş yerleri ile sokaklarımızda su tahliye çalışmaları yaptık, yapıyoruz. Deforme olan, bozulan yollarımıza müdahale ediyor, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Selin ortaya çıkardığı molozlar ve çöpler toplanıyor. Görülen bütün olumsuzluklara anında müdahale ediyoruz. Selden etkilenen vatandaşlarımıza bütün kültürevleri ve taziye evlerini açarak geceyi güvenli bir yerde geçirmelerini sağladık. Bunun yanı sıra bölgemizde bulunan tarım işçilerinin çadırlarının bulunduğu alanlar sürekli kontrol edildi. Çadırlar çevresinde iyileştirme yapıldı. Sıcak yemek dağıtıldı" diye konuştu.

OKULLAR VE KAMU DAİRELERİNE YARDIMCI OLDUK

Başkan Kocaispir, bütün kamu kurum, kuruluşları ve okullarda yaşanan olumsuzlukları takip ettiklerini kaydederken, "Acil müdahale ekipleri hala çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan gelen istek ve talepler anında değerlendirilip müdahale ediliyor. Yüreğir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

