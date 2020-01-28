DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Enkazdan çıkarılan Azize Çelik: Rabbim kimseyi o taşlar altında bırakmasın

Elazığ depreminde acil tıp teknisyeni Emine Kuştepe'nin telefonla irtibat kurarak enkazdan kurtarılmasını sağladığı Azize Çelik'in hastanedeki tedavisi sürüyor. DHA 'ya konuşan Çelik, "Rabbim kimseyi o taşlar altında bırakmasın" dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Mustafa Paşa Mahallesi'nde apartmanın çökmesi ile birlikte Azize- Cengiz Çelik çifti ile çocukları Feti Ahmet ve Muhammed Faruk enkaz altında kaldı. UMKE ekibinde görevli acil tıp teknisyeni Emine Kuştepe, yıkıntı altında 20 saat kalan aileden Azize Çelik ile telefon irtibatı kurdu. Emine Kuştepe'nin sakin konuşmasıyla yeri tespit edilen Azize Çelik ve ailesi, enkaz altından çıkarılıp, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Çelik ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'HİÇBİR ZAMAN İNANCIMI KAYBETMEDİM'

Enkazdan 20 saat sonra çıkarılan Azize Çelik, o anları DHA'ya anlattı. Çelik, "Ben 112'yi aradım, onlar da beni Emine kardeşime bağladı. Çok hatırlamıyorum ama Emine Hanım benimle konuştu. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim bir daha göstermesin, Rabbim kimseyi o taşlar altında bırakmasın. Ben hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Çocuklarıma, eşime ve komşularıma bağırdım, 'şahadetinizi getirin, dua edin' dedim. Bizi duadan başka bir şey kurtarmayacaktı. Ben 20 saat orada kaldım. Allah Ömer Bey'den razı olsun, küçük yerden beni çıkardı" diye konuştu.

DESTİCİ ZİYARET ETTİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici , hastanede tedavisi devam eden Çelik ailesini ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Mustafa Destici de "Sizin sesiniz, feryadınız bütün Türkiye 'nin buraya kenetlenmesine vesile oldu. Büyük bir acı yaşadık; ama bu acı içerisinde sizler gibi vatandaşlarımızın cesareti, imanı bizi ayakta tuttu. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Evleri hasarlı olanlar var. Devletimiz onlar için gerekli şeyleri yapacaktır" dedi.

Görüntü dökümü:

Çelik'in konuşması

Destici'nin konuşması

Haber: Fatih POYRAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Harun ÖZALP/ELAZIĞ,

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Isparta'da 'coronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan hasta taburcu edildi

Isparta'da, Çin'den gelen ve öksürük ile ateş şikayeti üzerine başvurduğu hastanede 'coronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan S.A.'da, yapılan tetkikler sonucu virüs tespit edilmedi. İl Sağlık Müdürlüğü 'nce S.A.'nın taburcu edildiği açıklandı.

Çin'den geldiğini söyleyen S.A. adlı erkek hasta, dün, Isparta Şehir Hastanesi'ne öksürük ve ateş şikayetleriyle başvurdu. S.A., 'coronavirüs' şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı. Özel alanda tutulan hastanın sağlık durumu, yakından takip edildi. S.A.'dan alınan örnekler, Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarı'na gönderilerek, incelendi. Yapılan tetkik sonucu S.A.'da, 'coronavirüs' tespit edilmedi. Tedavisi tamamlanan S.A., hastaneden taburcu edildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Isparta Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Şehir Hastanesi'ne başvuran 2019-nCoV olası vaka S.A.'nın tahlilleri Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarı'nda incelenmiş olup; 2019-nCoV virüsüne rastlanmamıştır. Hastanın gerekli tıbbi tedavileri yapılmış olup, taburcu edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Bilgi yarışmasındaki 'pırtımpırt' sorusu eski yarışmacıyı üzdü

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde yaşayan ve 2015 yılında bir televizyon kanalında yayınlanan bilgi yarışmasına katılarak 30 bin TL kazanan Emsal Tekir (54), geçen günlerde aynı bilgi yarışmasında sorulan ve yarışmacının bilemediği pırtımpırt yemeğini yaptı. Soruyu görünce üzüldüğünü belirten Tekir, "O sorunun yarışmacı kadına çıkmasına üzüldüm. 'Keşke bana çıksaydı' dedim" dedi.

Bir televizyon kanalında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında geçen günlerde bir yarışmacıya yemek sorusu yöneltildi. Yarışmacıya, 'Hangi adda bir yemek vardır?' sorusu sorulurken cevap şıkları arasında cırtımcırt, pırtımpırt, tırtımtırt ve zırtımzırt seçenekleri yer aldı. Yarışmacı, cevabın pırtımpırt olduğu soruyu bilemeyerek yarışmadan çekildi. Kayseri'nin Develi ilçesine ait olan pırtımpırt yemeğini 5 yıl önce 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan ve 30 bin TL para ödülü kazanan Emsal Tekir yaptı. Evli 3 çocuk annesi Tekir, Develi ilçesine ait yöresel yemeği evinde pişirdi.

'PIRTIMPIRT YOKLUK YEMEĞİYMİŞ'

Pırtımpırt yemeğinden bahseden Tekir, "Pırtımpırt Develi ilçemizin yöresel yemeğidir. Bu yemeğimiz en çok kış mevsiminde yapılır. Pırtımpırt geçmiş yıllarda yokluk yemeğiymiş. Yokluk zamanlarında kadınlar yaprak, nohut, fasulye ve kemik etinden bu yemeği yaparlarmış. Bu yemeğe de pırtımpırt adını koymuşlar. Biz Kayseri'nin Develi ilçesindeyiz ama Kayserililerde bu yemeği fazla bilmez. Develi halkı olarak yarışmada bu soru sorulduğu için teşekkür ediyoruz. Pırtımpırtımızı sadece Develi ilçemiz biliyordu, artık dünya bilir oldu" ifadelerini kullandı.

'PIRTIMPIRT YEMEĞİMİZ ENERJİ DEPOSU'

Pırtımpırt yemeğinin tarifini anlatan Tekir, "O sorunun sorulmasının ardından telefonlarımız susmaz oldu. 'Pırtımpırt nasıl yapılıyor?' diye soranlar oluyor. Pırtımpırt yemeğimiz çok lezzetli. Pırtımpırt yapmak için kurutulmuş yaprağı haşlarız. Nohut ve fasulyeyi bir gün önceden ıslatırız. Yemek yapmaya başlarken önce soğan kavururuz. Üstüne nohudu, fasulyeyi, haşlanmış yaprağı, çemen, pul biber ve haşlanmış kemikli eti koyarız. Yemekte bol tereyağı ve zeytinyağı olması ayrı bir lezzet katar. Yaklaşık 1 saat süren pişirme işleminin ardından yemeğimiz hazır olur. Pırtımpırt yemeğimiz enerji deposu. Yemeğimizin adı değişik gelebilir ama lezzeti çok güzel" şeklinde konuştu.

'BAŞKA İLDE YAŞAYAN KİŞİ BU SORUYU BİLEMEZ'

Başka yörede yaşayan kişilerin pırtımpırt sorusunu bilmesinin zor olacağını kaydeden Tekir, "Benim de keşke milyoner olmak yarışmasında 60 bin liralık sorum pırtımpırt olsaydı. Bana çıksaydı ben çok sevinirdim ve 'pırtımpırt' diyebilirdim. O sorunun yarışmacı kadına çıkmasına üzüldüm. 'Keşke bana çıksaydı' dedim. Yarışmada soruyu görenler beni aradı. Başka ilde yaşayan kişi bu soruyu bilemez. Biz nasıl başka ilçenin özel yemeğini bilemiyorsak o sorunun sorulduğu kadında bilemez" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Emsal Tekir ile röportaj

-Pırtımpırt yemeğinin hazırlanışı ve yapılışı

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ

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Beyin kanaması geçiren kadının ameliyatı için para istendiği iddiası

ADAPAZARI'nda, beyin kanaması geçiren Fatma Karaman (47) için, sevk edildiği özel hastanede, ameliyat için 40 bin TL istendiği öne sürüldü. Ailenin şikayeti üzerine olaya el koyan Sağlık Bakanlığı, ameliyatın ücretsiz yapılacağını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adapazarı'nda yaşayan Kamuran Karaman, yaklaşık 4 ay önce baş ağrısı şikayetiyle doktora başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda beyninde tümör olduğu belirlenen Karaman, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kamuran Karaman, dün hayatını kaybetti. Kamuran Karaman'ın cenazesi, bugün kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Eşi Fatma Karaman ise önceki gün evinde fenalaşarak, bayıldı. 112 Acil ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Karaman'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Fatma Karaman, Yalova'da bulunan özel hastaneye sevk edildi. İddiaya göre, özel hastanede Fatma Karaman'ın ameliyatı için 40 bin TL istendi.

Babası Kamuran Karaman'ı kaybeden, annesi Fatma Karaman ise halen yoğun bakımda olan Furkan Karaman, "Babam beyin tümöründen rahmetli oldu. Annem üzüntüden beyin kanaması geçirdi. Beyin damarlarında baloncuk oluştuğunu, ameliyat olması gerektiğini söylediler. Daha sonra bizi Yalova'da özel bir hastaneye sevk ettiler. Devletin sevk ettiği hastadan ameliyat parası istiyorlar. Önce 40 bin lira, daha sonra 20 bin lira, son olarak da 14 bin lira istediler. Stent parasıymış. Araştırdığımızda sevk edilen hastadan para isteyemeyeceklerini öğrendik. Muhasebe bölümündeki bir hanımefendi pazarlık yapmış, yani bildiğiniz can pazarlığı yapıyorlar. Gerekli yerlere şikayetlerimi yaptım, mahkemeye de başvurmayı düşünüyorum. Parayı vermeden ameliyat yapmıyorlar, param yoksa yakınım vefat mı etsin? Zaten yoğun bakım ihtiyacı var, annemin aciliyeti var ama hala parayı bekliyorlar" dedi.

Hayatını kaybeden Kamuran Karaman'ın ağabeyi Abdullah Karaman da "Kardeşimi kaybettim, peşinden gelinimiz beyin kanaması geçirdi. Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırdık, Yalova'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. İlk gün sorun yoktu, pazartesi günü uzman gelip inceleme yapınca bizden para talep ettiler. 40 bin liradan başladılar, 14 bin liraya düştüler. Bizim hastamız Sağlık Bakanlığı onayıyla gitti oraya, ama ısrarla bu parayı bizden talep ediyorlar" diye konuştu.

BAKANLIK OLAYA EL KOYDU

Ailenin şikayeti üzerine Sağlık Bakanlığı olaya el koydu. Sağlık Bakanlığı, aileye, ameliyatın ücretsiz yapılacağını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Furkan Karaman röp.

Abdullah Karaman röp.

Cenaze detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),

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İnegöl Belediyesi'ni arayanlar ilginç ihbarlarda bulunuyor

BURSA'da İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi ihbar hattını arayanlar belediyeyi ilgilendiren talep ve şikayetlerde bulunmalarının yanı sıra, kimi zaman ilginç talepleriyle dikkat çekiyor. Çözüm Merkezi personeli Hakan Filiz, "Evlenmek isteyen, arabasının yedek parçasını bulamayan, pazardaki biberlerin düz satılmasını isteyenler bile bizi arıyor" dedi.

7 gün 24 saat hizmet veren İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi ihbar hattına günde yüzlerce talep ve şikayet geliyor. Bazı vatandaşlar belediyeye ait konular hakkında talep ve şikayette bulunurken, bazı vatandaşlar ise ilginç taleplerde bulunuyor. İhbar hattını arayan bazı vatandaşların, çağrı merkezindeki görevli personellere özel istek ve şikayetlerini bildirmesi, komik anlara sahne oluyor.

'PAZARDA SATILAN BİBERLER DÜZ DEĞİL'

İlginç ihbarlarla karşılaştıklarını belirten İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi'nde görevli personel Hakan Filiz, "Vatandaşlarımızın istek, talep ve şikayetlerini gerekli kurumlara ve müdürlüklere iletmek gibi çalışmalar yapılmaktadır. Evlenmek isteyen, arabasının yedek parçasını bulamayan, pazardaki biberlerin düz satılmasını isteyenler dahi bizi arıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye binası görüntüsü

-Telefon görüşmelerinden detaylar

-Açıklamalar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Yıkımına başlanan 7 katlı binadaki evine 2 hafta önce taşınmış

ELAZIĞ merkeze bağlı İcadiye Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın, 6.8'lik depremde hasar gördüğü gerekçesiyle yıkımına başlandı. Apartmandaki daireye 2 önce taşındığını anlatan Makbule Baran (40), "Evi 3 ay önce aldım, içine 40 bin TL para harcadım. 2 hafta önce de taşınmıştım, şimdi yıkıldı" dedi.

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören, İcadiye Mahallesi Necdet Doğan Caddesi'nde bulunan, 7 katlı Altunbaş Apartmanı, ekiplerce riskli olarak tespit edilince yıkımına karar verildi. Caddenin iki tarafı da güvenlik önlemleri alınıp, bariyerlerle kapatıldı. Altunbaş Apartmanı'nın, dün akşam yıkımına başlandı. Binadan 3 ay önce satın aldığı daireye 2 önce hafta yerleşen Makbule Baran, yıkımına üzüldüğünü söyledi. Binanın depremde hasar gördüğünü anlatan Baran, "Evin içi kötüydü. Ben de 40 bin TL masraf ettim. Her şeyi hazırladım, eve yerleştim. 2 hafta oturdum ama yıkım kararı alındı. Mağdur oldum. Çok üzüldüm. Depremde hasar gördü binamız. Kolonları çatlamış. Evi aldığım kişi çok sağlam demişti. Ama ne yazık ki öyle çıkmadı. Yetkililer geldi, inceleme yaptı. Yıkım kararı aldılar. Tabi ki cana geleceğine mala gelsin. Canımıza bir şey olmadan önlem alındı. Fakat maddi olarak mağduriyet yaşamış olduk. Yine de çok şükür" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Can ÇELİK, Güven USTA/ ELAZIĞ

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Bitlis'i kalkındıracak projenin, protokolü imzalandı

BİTLİS Valiliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) geliştirdiği '3 boyutlu Tasarım Atölyesi' projesinin protokolü imzalandı. DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, "Projenin genel hedefi, yereldeki genç nüfus dinamiklerini harekete geçirerek, toplumdaki dezavantajlı kesimlerin istihdama katılımını sağlamak, genç işsizliğinin azalmasını sağlamak, mesleki bilgi ve becerilerin gelişimine katkıda bulunmak ve ildeki ihtiyaçlara uygun alanlarda üretim yaparak, beşeri sermayenin geliştirilmesine katkı sağlamaktır" dedi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay ve DAKA Genel Sekteri Halil İbrahim Güray'ın katılımıyla, Vitlis Valiliği ile DAKA arasında geliştirilen, 1 milyon 222 bin TL maliyetli '3 boyutlu Tasarım Atölyesi' projesinin protokolü imzalandı.

Vali Oktay Çağatay, projenin kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirterek, "DAKA ile imzalamış olduğumuz protokol, proje ortaklığı bakımından Bitlis, Tatvan ve Ahlat Belediyeleri, İl Kültür Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) ile beraber yürüteceğimiz bir projedir. Bu proje ile Bitlis'e 3 boyutlu tasarım atölyeleri kuracağız. Artık Bitlis'imiz terörden kurtulmuş durumdadır. Çok fazla ziyaretçi ilimize geliyor. Artık turistler Bitlis'i görüp, tanımak istiyor. Ülkenin tamamı Bitlis'e gelmek istiyor. Buraya gelen ziyaretçiler hatıralarla dönsün istiyoruz. Projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.

HEDEF, YERELDEKİ GENÇ NÜFUSU HAREKETE GEÇİRMEK

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı(DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da Bitlis'in kültürel yapısına uygun ürün üretimi yapılacağını ifade ederek, "Projenin hedef grubunda, meslek lisesi öğrencileri ve mezunları, engelli bireyler, kadınlar ve gençler yer almaktadır. Projenin genel hedefi, yereldeki genç nüfus dinamiklerini harekete geçirerek, toplumdaki dezavantajlı kesimlerin istihdama katılımını sağlamak, genç işsizliğinin azalmasını sağlamak, mesleki bilgi ve becerilerin gelişimine katkıda bulunmak ve ildeki ihtiyaçlara uygun alanlarda üretim yaparak, beşeri sermayenin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Ayrıca, şehirdeki kurum, kuruluş ve işletmelerin ulusal platformlarda şehrin tanıtımı için ihtiyaç duyduğu ürünlerin tasarım ve üretiminin sağlanarak, dışa duyulan bağımlılığı azaltmaktır. Proje kapsamında 3 alanda mesleki eğitim kursları düzenlenecek ve 2 alanda atölyeler kurulacak. İlgili paydaşların destekleriyle dezavantajlı ve mesleki eğitim kurslarına ilgisi olan kursiyer adayları belirlenerek bu kişilerin ilgili alanlarda uzman kişiler tarafından donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir "diye konuştu.

KURSİYERLERİN HAYAL GÜCÜ, 3 BOYUTLU YAZICILARLA GERÇEĞE DÖNÜŞECEK

Güray, kursiyerlerin hayal gücünün 3 boyutlu yazıcılarda gerçeğe dönüştürüleceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Programlama ve yazılım kursunda, üzerinde çalışılan tarihi değerler ve tasarımlar ahşap atölyesinde işlenecek ve Bitlis'in kültürel yapısına uygun ürün üretimi yapılacaktır. 3 boyutlu yazıcılarda ürün sınırlaması olmadığından hayal edilen her şeyi gerçeğe dönüştürebilme imkanı doğacaktır. Kurulacak atölyelerde yereldeki küçük çaplı plastik, ahşap ve metal gibi tüm ürün ihtiyaçları giderilecektir. Ürün çeşidinin ilk aşamada ilin, daha sonra da bölgenin ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, belirlenmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında ürünlerin satışının yapılabilmesi için Bitlis, Ahlat ve Tatvan Belediyeleri'nin desteği ile turistik bölgelerde satış ofisleri kurulacaktır. Bu satış ofislerinde Aile Destek Merkezleri'ndeki dezavantajlı kursiyerlerin ürünleri de satılacaktır. Bu proje ile 3 alanda nitelikli eleman yetiştirilecek ve ilin tarihi yapısına uygun ürün tasarımı ve üretimi ile ilde turizm için duyulan ürün ihtiyacının giderilmesine katkı sağlanacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Protoklün imzalanmasından detay görüntüler

-Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,

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